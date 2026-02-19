SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    El chileno tuvo que jugar tres sets ante el 163 del Ranking ATP. Se impuso por parciales de 4-6, 7-6(0) y 6-2. Se medirá en cuartos contra Thiago Tirante, verdugo de Christian Garin.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @RioOpenOficial

    Alejandro Tabilo celebraba con tranquilidad, aunque algo cansado en la cancha Guga Kuerten, mientras unos pocos chilenos que aún quedaban en las tribunas le gritaban y lo felicitaban. El chileno tuvo que sufrir más de la cuenta para vencer a un sorprendente Francesco Passaro (163°) en tres sets y por parciales de 4-6, 7-6(0) y 6-2, para abrochar así su pase a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

    Los antecedentes en la previa favorecían al nacional. El único enfrentamiento que registraban fue el año pasado, en el Challenger de Cancún, de pista dura. El resultado fue un cómodo 6-1 y 6-4 para Ale.

    El primer set comenzó parejo. Ambos exhibieron solidez con su saque. Sin embargo, el italiano mostró un poco más de consistencia, prueba de esto fue que en sus dos primeros juegos de servicio dejó a Tabilo en cero. Ese leve dominio se tradujo en una oportunidad que el europeo tomó en el séptimo game; las dudas en el saque del chileno fueron aprovechadas por su rival, en un instante fatal para sus aspiraciones. En el noveno juego Passaro incluso pudo cerrar la manga con tres set point, pero Ale los defendió con todo. No obstante, en el décimo y con su saque, el nacido el Perugia cerró con un 6-4.

    @RioOpenOficial

    El segundo set comenzó con el italiano encendido y colocándole presión al saque de Tabilo, pero el representante nacional logró sacar adelante el primer juego. Al siguiente, Passaro sintió un dolor en la muñeca cuando iba 0-30 abajo. El encuentro se detuvo, pidió la asistencia médica, pero nada pudo revertir que Ale consiguiera el quiebre. En el quinto juego volvieron las dudas en el servicio del nacido en Canadá; el europeo aprovechó sus tres break point a favor y recuperó el quiebre.

    Los juegos transcurrieron y el italiano comenzó a sentir el calor, la humedad y la presión de Ale cada vez más constante en sus servicios. El chileno estuvo cerca de quebrar, pero el italiano logró estirar apenas la segunda manga hasta el tie break, en donde Tabilo fue inmensamente superior y se impuso por un contundente 7-0.

    En el inicio del tercer set, un apagón en la torres de iluminación le dio al menos cinco minutos de aire fresco a un extenuado Francesco Passaro. Pero el aire le duró para aguantar solo hasta quinto game. Ahí Tabilo quebró con autoridad el servicio del europeo, que no reaccionó más. Otro quiebre en el séptimo juego lo hundió aún más. Con su saque, Tabilo cerró con un 6-2 una jornada en la que tuvo que sufrir más de lo indicado.

    El regreso al top 60

    Cabe destacar que Tabilo venía de un buen triunfo en la ronda de los 32 mejores ante el estadounidense Emilio Nava (81°), a quien derrotó en dos sets por 6-3 y 6-3, en poco más de una hora de partido. Un trámite rápido que generaba ilusión.

    El resultado de la noche de este miércoles no es menor, puesto que llegará a 883 puntos y se asegurará volver al top 60, específicamente quedaría en el casillero 57°. Siendo optimistas y en el caso de que Ale se consagrara campeón en Río, llegaría incluso al puesto 35°.

    Su rival en los cuartos de final será el argentino Thiago Tirante (92°), quien fue el verdugo de Christian Garin en la primera ronda del torneo, partido en el que se impuso por 7-5 y 6-3. Este miércoles, en octavos de final, eliminó a su compatriota Francisco Cerúndolo, uno de los rostros fuertes del certamen, que abandonó por lesión.

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloATP de Río de JaneiroFrancesco Passaro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

    Los aliados europeos de EE.UU. no participarán en la primera reunión de la Junta de Paz de Trump

    Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui

    Subsecretario Ramos defiende viaje de Boric a Rapa Nui y evita autocrítica por rechazo de comunidades al estatuto especial propuesto por el gobierno

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Lo más leído

    1.
    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    2.
    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui
    Chile

    Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui

    Subsecretario Ramos defiende viaje de Boric a Rapa Nui y evita autocrítica por rechazo de comunidades al estatuto especial propuesto por el gobierno

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    Con Brayan Cortés “salvándose” de la tarjeta: Argentinos Juniors gana con uno menos en Ecuador por la Copa Libertadores

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí
    Mundo

    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

    Los aliados europeos de EE.UU. no participarán en la primera reunión de la Junta de Paz de Trump

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones