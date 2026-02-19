Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

Alejandro Tabilo celebraba con tranquilidad, aunque algo cansado en la cancha Guga Kuerten, mientras unos pocos chilenos que aún quedaban en las tribunas le gritaban y lo felicitaban. El chileno tuvo que sufrir más de la cuenta para vencer a un sorprendente Francesco Passaro (163°) en tres sets y por parciales de 4-6, 7-6(0) y 6-2, para abrochar así su pase a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

Los antecedentes en la previa favorecían al nacional. El único enfrentamiento que registraban fue el año pasado, en el Challenger de Cancún, de pista dura. El resultado fue un cómodo 6-1 y 6-4 para Ale.

El primer set comenzó parejo. Ambos exhibieron solidez con su saque. Sin embargo, el italiano mostró un poco más de consistencia, prueba de esto fue que en sus dos primeros juegos de servicio dejó a Tabilo en cero. Ese leve dominio se tradujo en una oportunidad que el europeo tomó en el séptimo game; las dudas en el saque del chileno fueron aprovechadas por su rival, en un instante fatal para sus aspiraciones. En el noveno juego Passaro incluso pudo cerrar la manga con tres set point, pero Ale los defendió con todo. No obstante, en el décimo y con su saque, el nacido el Perugia cerró con un 6-4.

El segundo set comenzó con el italiano encendido y colocándole presión al saque de Tabilo, pero el representante nacional logró sacar adelante el primer juego. Al siguiente, Passaro sintió un dolor en la muñeca cuando iba 0-30 abajo. El encuentro se detuvo, pidió la asistencia médica, pero nada pudo revertir que Ale consiguiera el quiebre. En el quinto juego volvieron las dudas en el servicio del nacido en Canadá; el europeo aprovechó sus tres break point a favor y recuperó el quiebre.

Los juegos transcurrieron y el italiano comenzó a sentir el calor, la humedad y la presión de Ale cada vez más constante en sus servicios. El chileno estuvo cerca de quebrar, pero el italiano logró estirar apenas la segunda manga hasta el tie break, en donde Tabilo fue inmensamente superior y se impuso por un contundente 7-0.

En el inicio del tercer set, un apagón en la torres de iluminación le dio al menos cinco minutos de aire fresco a un extenuado Francesco Passaro. Pero el aire le duró para aguantar solo hasta quinto game. Ahí Tabilo quebró con autoridad el servicio del europeo, que no reaccionó más. Otro quiebre en el séptimo juego lo hundió aún más. Con su saque, Tabilo cerró con un 6-2 una jornada en la que tuvo que sufrir más de lo indicado.

El regreso al top 60

Cabe destacar que Tabilo venía de un buen triunfo en la ronda de los 32 mejores ante el estadounidense Emilio Nava (81°), a quien derrotó en dos sets por 6-3 y 6-3, en poco más de una hora de partido. Un trámite rápido que generaba ilusión.

El resultado de la noche de este miércoles no es menor, puesto que llegará a 883 puntos y se asegurará volver al top 60, específicamente quedaría en el casillero 57°. Siendo optimistas y en el caso de que Ale se consagrara campeón en Río, llegaría incluso al puesto 35°.

Su rival en los cuartos de final será el argentino Thiago Tirante (92°), quien fue el verdugo de Christian Garin en la primera ronda del torneo, partido en el que se impuso por 7-5 y 6-3. Este miércoles, en octavos de final, eliminó a su compatriota Francisco Cerúndolo, uno de los rostros fuertes del certamen, que abandonó por lesión.