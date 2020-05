¿Zamorano, Salas o Caszely?: los diez mejores goles de cabeza de La Roja

Brincos increíbles. Celebraciones a puro grito. Relatos televisivos imborrables. Desde los héroes del Mundial del 62 hasta la generación dorada. Hay jugadores que se han ganado un espacio en la memoria de los hinchas de La Roja por aplicar un buen golpe de cabeza en momentos importantes. Para esto no importa la estatura ni el rival. Nombres como Carlos Caszely, Marcelo Salas o Iván Zamorano, han sabido brillar en la Selección utilizando este expediente, algunos más regularmente que otros.

1962: Jaime Ramírez Banda, el más valiente de la Batalla de Santiago

Tal vez el partido más violento que ha disputado la Selección en su historia. Todo estaba tenso desde mucho tiempo antes de que comenzara el encuentro en el Mundial de 1962. Una publicación de la prensa italiana sobre Chile había causado indignación en nuestro país, y todo ese morbo se vio reflejado desde los primeros minutos en la cancha. Además, como si fuera poco, chilenos e italianos eran rivales directos en la lucha por pasar a la siguiente ronda de ese torneo.

Cada disputa del balón terminaba con enfrentamientos entre los jugadores. Recordadas fueron las patadas de los italianos Giorgio Ferrini a Honorino Landa y de Mario David a Leonel Sánchez (quien previamente le había propinado un golpe de puño a David). Ambos jugadores de La Nazionale fueron expulsados. Chile, pese a la ventaja numérica, no lograba abrir el marcador. Ahí fue cuando apareció Jaime Ramírez Banda a los 74’, que aprovechó un despeje del portero para meter la cabeza y anotar, ante la pierna amenazante de un defensor visitante quien apuntó casi al pecho del delantero. Chile finalmente ganó 2-0 ese partido en el Estadio Nacional el 2 de junio. El otro tanto fue un gran remate de Jorge Toro a los 88’. La Batalla de Santiago era para La Roja.

1979: Caszely fue más grande que todos en Lima

Ese 17 de octubre fue una de las tantas jornadas inspiradas que tuvo Carlos Caszely, uno de los delanteros más destacados que ha vestido la camiseta de la Selección. El rival era Perú y el contexto no fue para nada menor: semifinal de ida de la Copa América 1979. Cuando igualaban 1-1 en un duro encuentro, el Chino aprovechó de muy buena forma un centro de Manuel Rojas, se elevó más que toda la defensa peruana y convirtió el tanto del triunfo para La Roja a los 76’. El Nacional de Lima fue testigo del poder goleador del rey del metro cuadrado. Tras ganar 1-2 de visita, Chile igualó sin goles en Santiago y se clasificó a la final de esa edición, instancia en la que no pudo ante Paraguay.

1987: Basay fusiló a Brasil

Cada vez que Chile se mide ante el Scratch, siempre se recuerda este partido. Es uno de los encuentros más gloriosos en la historia del balompié nacional. Esa tarde del 3 de julio de 1987, La Roja necesitaba vencer a Brasil para poder seguir con chances en la Copa América de 1987 disputada en Argentina. El resultado fue goleada de 4-0 a favor de los chilenos. Historia pura.

Ivo Basay y Juan Carlos Letelier fueron imparables en Córdoba. Ambos anotaron dos tantos. El actual entrenador de Palestino convirtió sus dos goles de cabeza, pero el segundo personal fue una demostración de potencia. En el instante en que la selección nacional vencía por 2-0 y la Verdeamarelha buscaba con más desesperación que fútbol un descuento, Basay capitalizó con un espectacular cabezazo un centro servido por Jorge Contreras a los 68 minutos. Fue el tercero de la jornada y un golpe letal para Brasil. En esa edición Chile también llegó a la final del certamen, pero ahora su verdugo en la máxima instancia fue Uruguay.

1991: Zamorano voló bajo la lluvia de Concepción

Iván Zamorano es, sin dudas, uno de los mejores cabeceadores que ha tenido Chile. En la Copa América de 1991 disputada en nuestro país, un joven Bam Bam comenzó a demostrar con goles su efectividad en La Roja y a ganarse el cariño de la gente. El 8 de julio de ese año, la Selección jugó su segundo partido de la fase de grupos ante Perú, en Concepción, bajo una intensa lluvia que llenaba de barro las vestimentas de los jugadores. Esa noche, Iván anotó dos tantos, ambos de cabeza y bastante parecidos, con la potencia como el sello principal. Su primer tanto fue a los 61’ para el 3-1 transitorio, pero no le bastó con eso. A los 74’ puso el definitivo 4-2, superando los agarrones de la defensa peruana, volando bajo la lluvia y colocando el balón abajo, ante los lamentos de la zaga incaica. Zamorano fue imparable.

1996: Salas puso a Chile a soñar nuevamente

Marcelo Salas gritaba con todo el himno de Chile bajo el codo sur del Estadio Nacional. El partido había concluido y el equipo de Nelson Acosta lograba derrotar en casa a una brava selección uruguaya por la cuenta mínima y, para eso, el exjugador de la Universidad de Chile fue clave. El camino al Mundial de Francia 98 no pintaba fácil. La Selección venía de dos derrotas y el 12 de noviembre de 1996 recibió a Uruguay. Como siempre ante los charrúas, fue un partido duro, a veces violento. Para el recuerdo quedó la patada del Chiqui Chavarría a Enzo Francescoli, que sacó lesionado del compromiso al futbolista de River Plate. Pero esto no opaca la actuación de La Roja y, en particular, la de Salas. Al minuto 60, El Matador se anticipa a la marca uruguaya, aprovecha un centro de Víctor Hugo Castañeda y conecta un gran cabezazo para el único gol de ese partido y tres puntos fundamentales para continuar con el sueño de clasificar a un Mundial después de 16 años.

1997: Paraguay no pudo con el juego aéreo de Zamorano

Siempre se destaca en el mundo el juego de cabeza que tienen las selecciones paraguayas. De hecho, a Chile le tocó sufrirlo en más de una oportunidad. Pero estos antecedentes poco le importaron a Iván Zamorano el 20 de julio de 1997. Bam Bam les ganó en su propio juego. A los 51 minutos, cuando Chile ya vencía por la mínima con un tanto del exjugador del Real Madrid de penal, Zamorano puso el 2-0 con un cabezazo de esos que solo él sabía hacer: brinco magnífico y el tiempo que parecía detenerse hasta el momento en que impacta el balón. Los defensas de Paraguay no tuvieron oportunidad alguna de frenar al capitán del equipo nacional. Al final, La Roja ganó 2-1 ese partido de clasificatorias en el Estadio Nacional. Chile ya comenzaba a tocar el sueño ir a Francia 98.

1998: Salas se subió a una “mágica escalera”

La vuelta de Chile a un mundial después de 16 años. La mano de Ronald Fuentes y el penal cobrado por Bouchardeau. Un relato televisivo que marcó a una generación. Son muchas las razones para recordar ese partido ante Italia en el debut de la Selección en el Mundial de Francia 1998. Ese 11 de junio, La Roja comenzó perdiendo con gol de Vieri a los 10’, pero Marcelo Salas fue el encargado de igualar el marcador 1-1 casi al finalizar el primer tiempo (45’). En la segunda parte (49’), los asistentes al Parc Lescure de Burdeos fueron testigos de uno de los goles más recordados en las participaciones de Chile en los mundiales. Su autor fue Marcelo Salas. Un salto increíble del Matador para vencer a Fabio Cannavaro y un cabezazo imposible para el portero Gianluca Pagliuca. Era como un sueño. Chile le ganaba al último finalista de la Copa. Pero al minuto 84’, una mano de Fuentes es cobrada como penal en contra y la historia ya se sabe. Fue un 2-2 final.

2009: Chupete abrochó de cabeza una victoria que tardó 28 años

En 1981, un contragolpe de Patricio Yáñez le había dado por última vez el triunfo a Chile en el estadio Defensores del Chaco ante Paraguay. Posterior a esa fecha, siempre fue un recinto en el que se sabía que era prácticamente imposible rescatar puntos. Eso hasta el 6 de junio de 2009. Esa noche, Matías Fernández abrió la cuenta a los 13’ con un impecable disparo. Posteriormente, el goleador de las clasificatorias a Sudáfrica 2010, Humberto Suazo, puso el 0-2 a los 51’ con un gran golpe de cabeza y siendo más ágil que Paulo Da Silva y el portero Justo Villar. Chupete timbró una victoria que no se celebraba hace 28 años. Un triunfo clave en el camino por ir al primer mundial disputado en África.

2013: Alexis también fue grande en Wembley

Tal como lo hizo Marcelo Salas en 1998, Alexis Sánchez también se matriculó con un doblete en Wembley ante Inglaterra. En una exhibición de buen juego difícil de olvidar, el equipo adiestrado por Jorge Sampaoli se impuso por 0-2 en la catedral del fútbol mundial. El primer tanto fue a los 7 minutos, en una gran jugada colectiva de derecha a izquierda, que finalizó con un centro de Eugenio Mena y un cabezazo impecable del tocopillano para abrir la cuenta. La Roja nuevamente fue más grande que Inglaterra. El 0-2 llegó a los 90+3’, con un globito espectacular del máximo goleador en la historia de la Selección, que no podía estar ausente de este ranking.

2017: Vidal y un gol que abrió el camino en la Confederaciones

El Rey Arturo es el cabeceador más eficaz de la generación dorada. De hecho, ha convertido muchos goles por este expediente en su trayectoria en La Roja. Pero el del 18 de junio de 2017 es especial. Era la primera participación de Chile en la Copa Confederaciones. El partido se había complicado ante una dura selección de Camerún, pero ahí apareció el King, para abrir el encuentro a los 81’ con un cabezazo tras un preciso centro de Alexis Sánchez. Era el primer gol de la selección chilena en esta competición que reúne a los campeones de cada confederación (más el organizados del siguiente Mundial y el campeón del mundo vigente). El equipo nacional, finalmente, se impuso 2-0. Vargas anotó el segundo a los 90+1’, con el suspenso del VAR.