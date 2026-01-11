¿Inspiración para las vacaciones? 5 libros para preparar la innovación y el emprendimiento en 2026

Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión. Foto: archivo / referencial.

El lenguaje de la innovación

Autor: Ramón Heredia

“El Lenguaje de la Innovación”, es una guía práctica orientada a transformar la cultura organizacional y activar la innovación real dentro de las empresas. El libro plantea que la tecnología, por sí sola, no genera transformación; el cambio profundo ocurre cuando las personas comparten un lenguaje común que les permite comprender, participar y liderar procesos de evolución organizacional.

La obra se estructura en dos partes. La primera aborda tendencias clave como la inteligencia artificial, la madurez digital y los nuevos desafíos culturales que enfrentan las organizaciones. La segunda introduce el método “Espacios Vacíos”, una herramienta para identificar activos, dolores, clusters y oportunidades invisibles que suelen quedar fuera de la estrategia tradicional.

En el libro se enfatiza la necesidad de dejar de ser “ChatGPTeables”, es decir, abandonar tareas repetitivas que pueden ser automatizadas, para enfocarse en el valor humano: criterio, creatividad, intuición y toma de decisiones con sentido.

Con ejemplos concretos de startups y empresas latinoamericanas, el libro invita a líderes y equipos a asumir un rol activo en la construcción de organizaciones más conscientes, sostenibles y competitivas, pasando de espectadores a protagonistas del cambio.”

Innovadores científicos chilenos. La conquista de un Nuevo Mundo.

Autor: Anil Sadarangani

Este libro presenta diez casos reales de startups nacidas en Chile —desde NotCo hasta Phage— que han logrado llevar la investigación científica local a mercados globales. La obra plantea una pregunta de fondo: ¿puede Chile dejar de depender de sus industrias tradicionales y convertirse en un polo mundial de innovación basada en ciencia?

El autor muestra cómo empresas surgidas desde laboratorios están transformando áreas como la biotecnología, la inteligencia artificial y las energías renovables, generando empleo, atrayendo inversión y aportando soluciones de alto impacto. Entre los casos destacados se encuentran Kura Biotech, Levita Magnetics y Crystal Lagoons.

La obra introduce además un Modelo de Ocho Componentes que describe cómo convertir un descubrimiento científico en un negocio escalable, aportando una herramienta práctica para estudiantes, inversionistas y tomadores de decisiones públicas. “Estas historias demuestran que el conocimiento y excelencia científica cuando se conecta con la industria y el mercado pueden transformar la economía de un país. Solo nos falta creernos más que podemos liderar la región de innovación basada en ciencia”, Anil Sadarangani, autor del libro y director de Innovación de la Universidad de los Andes (Uandes).

El Método NvidiaAutor

Autor: Tae KimSello Deusto

En un ecosistema empresarial frenético e inestable, una empresa líder en tecnología no ha dejado de abrirse a nuevos mercados y de superar a competidores como el gigante Intel. ¿Cuál ha sido la receta del éxito de Nvidia?

En este libro, el escritor especializado en tecnología Tae Kim entrevista a más de cien perfiles —como a su fundador, antiguos empleados y altos ejecutivos aún en activo— para mostrar cómo Nvidia ha conseguido multiplicar su valoración bursátil y liderar el mercado.

Fundada en 1993 en un restaurante de comida rápida, Nvidia es hoy la niña mimada de la era de la inteligencia artificial: sus chips están impulsando la revolución tecnológica actual y la demanda no deja de crecer.

Desde sus inicios hasta su reciente consolidación como una de las empresas más valiosas del mundo, El método Nvidia ofrece una crónica ampliamente documentada de una de las mayores empresas tecnológicas mundiales que ayudará al lector a entender cómo su cultura empresarial, supervisada por su fundador y CEO Jensen Huang, ha sido clave para impulsar su increíble éxito.

Este libro es un clásico instantáneo de la historia empresarial, que entrega lecciones perdurables para empresarios y directivos.

Hackea tu menteAutor

Autor: Roberto Camhi

Expandir tus límites personales y de negocios, es el objetivo de este libro, donde Roberto Camhi presenta una obra que recopila 52 ideas prácticas diseñadas para transformar la visión del mundo y expandir las posibilidades personales. Lo que hace especial a este libro es su enfoque: a diferencia de los manuales tradicionales, Camhi nos invita a “pensar al revés”, desafiando los paradigmas establecidos para encontrar soluciones simples a problemas complejos. A través de una curatoría de artículos propios inspirados en sus propias vivencias, lecciones de vida reales, reflexiones personales y grandes autores, el libro ofrece una brújula para navegar la incertidumbre actual. La obra se organiza en tres pilares: Empresa y Negocios, Desarrollo y Talento Personal y Tendencias, abordando temas que van desde la innovación basada en la naturaleza hasta el arte de crear hábitos y el poder de la vulnerabilidad.

Es un libro que propone la necesidad de desaprender hábitos obsoletos para abrazar la curiosidad y la colaboración (coopetition) como motores de cambio. “Te invito a no obsesionarte únicamente con el destino final, sino a disfrutar del maravilloso viaje del aprendizaje y la inspiración”, comenta Roberto Camhi.

Marca personal sin filtros

Autora: Nubia Solà

Marca personal sin filtros, de la periodista y comunicadora Nubia Solà Aliaga, es un libro directo y práctico que propone una mirada distinta sobre el desarrollo de marcas personales en la era digital: no se trata de acumular seguidores ni de vivir pendientes del algoritmo, sino de construir un negocio rentable, auténtico y sostenible a partir de una estrategia clara y una oferta bien definida.

La obra entrega un método probado para transformar el talento profesional en ingresos reales, sin burnout ni sobreexposición. Con un lenguaje cercano, ejemplos concretos y ejercicios aplicables, se posiciona como una herramienta concreta para profesionales y emprendedores que buscan vender con confianza, liderar con propósito y recuperar libertad en su negocio.

“Durante años vimos cómo se instaló la idea de que, para tener éxito, había que estar siempre visible y disponible. Este libro nace justamente para cuestionar eso”, explica Nubia Solà, quien agrega: “Marca personal sin filtros no busca más likes, busca negocios que funcionen de verdad, con coherencia, estrategia y sin sacrificar la vida personal”.

Desde su experiencia como periodista, conductora y mentora de marcas personales, la autora propone un enfoque accionable y realista, pensado para quienes quieren resultados más allá de la exposición constante.