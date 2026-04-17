Leonardo Cubillos renuncia al Partido Radical: acusa una “transacción tácita de colaboración” de la nueva mesa con el gobierno de Kast

Luego de 36 años de militancia, el expresidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, presentó su renuncia a la colectividad, tras acusar que la tienda se ha alejado de los principios históricos del radicalismo y, por el contrario, se ha alejado del progresismo al acercar posiciones con el gobierno de José Antonio Kast.

En una carta dirigida al actual timonel José Pérez, Cubillos -quien encabezó la tienda desde 2022 hasta febrero pasado- cuestionó la estrategia adoptada por la nueva directiva, señalando que se ha producido una “transacción tácita de colaboración” con la administración del republicano , lo que -a su juicio- ha implicado silenciar la postura socialdemócrata del PR y marginarlo de espacios históricos del progresismo.

“Si bien uno comprende el sentimiento respecto de una conducta distinta esperada por parte de nuestros aliados en la tramitación de la reforma al sistema político, ello se ha utilizado como excusa para “centrar políticamente” al Partido y alejarnos de la izquierda radical”, sostiene en la misiva.

“Si bien uno puede compartir dicho posicionamiento a fin de ir fortaleciendo los principios de centro izquierda social demócratas en los nichos políticos correspondientes, la acción partidaria ha conllevado no solo a omitirnos de toda participación de reuniones del progresismo (donde incluso participa activamente la Democracia Cristina), no asistir a las reuniones de la Internacional Socialista (...) y marginarnos de nuestro domicilio político sostenido desde el retorno a la democracia el año 1988”, agrega.

En este sentido, indica que tal ausencia “nos está desperfilando gravemente de los principios inspiradores de nuestro partido”.

Asimismo, cuestiona la posición del actual timonel de la tienda, quien -según Cubillos- ha socializado en diversos grupos de radicales que está realizando gestiones para que la actual administración salve al partido de su proceso de disolución, a través de una indicación legislativa.

“Si bien es loable el esfuerzo, el negociar con el gobierno de ultraderecha sin conocer el costo de aquello, es muy distinto a dialogar para lograr matizar el modelo de sociedad que trata de imponer el gobierno de Kast, y así evitar retrocesos sociales, pero también lograr mejorar políticas que beneficien a los chilenos”, sostiene Cubillos, quien asegura que “en cambio se ha llegado a una transacción tácita de colaboración a un costo de inmovilizar la acción partidaria, apoyar un gobierno de ultraderecha y silenciar la opinión progresista social demócrata que sostiene y ha sostenido largamente el partido”, indicó.

Finalmente, afirma que su salida busca evitar un mayor daño institucional y que continuará defendiendo los principios del radicalismo desde la independencia y la sociedad civil.