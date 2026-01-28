SUSCRÍBETE POR $1100
    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    La iniciativa invita a vecinos, visitantes y turistas a participar de una jornada que combina arquitectura, historia y una mirada privilegiada del paisaje urbano capitalino.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Cortesía / Finde LT

    Este sábado 31 de enero, en el marco de la conmemoración del Día de los Patrimonios en Verano, el centro de Santiago abrirá al público una selección única de terrazas y miradores patrimoniales que permiten apreciar la ciudad desde una nueva perspectiva.

    La iniciativa es organizada por la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) e invita a vecinos, visitantes y turistas a participar de una jornada que combina arquitectura, historia y una mirada privilegiada del paisaje urbano capitalino.

    Aseguran que cada uno de los lugares ofrecerá una experiencia visual y patrimonial única, reflejando distintos períodos del desarrollo arquitectónico y cultural del centro de la capital.

    El presidente de la TUCHS, Carlos Concha, declaró a través de un comunicado: “Las terrazas son miradores de nuestra memoria. Desde cada una se revela una historia distinta, un fragmento de la identidad de Santiago. Este Día de los Patrimonios en Verano queremos que las personas se reencuentren con su ciudad, que la miren desde las alturas y admiren su belleza e historia”.

    Además, durante la jornada se encontrará disponible una oferta gastronómica especial en cafés, bares y restaurantes del casco histórico, para que los visitantes disfruten de una experiencia integral en el centro de Santiago.

    Cortesía / Finde LT

    Qué terrazas y miradores se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano son:

    • Campanario de la Catedral de Santiago
    • Torre del Museo Histórico Nacional
    • Centro Cultural Espacio Londres
    • Terraza del hotel Lé Meridien
    • Terraza paseo Phillips 84
    • Terraza del hotel Mercure

    Los horarios de apertura serán los siguientes, según detallan desde la TUCHS:

    • Campanario de la Catedral de Santiago: 10:30 a 12:15, inscripciones en este enlace
    • Torre Reloj del Museo Histórico Nacional: 10:00 a 17:00, subidas por orden de llegada
    • Centro Cultural Espacio Londres: 11:00 a 18:00, por orden de llegada
    • Terraza del hotel Lé Meridien: 16:00 a 19:00, inscripciones en este enlace
    • Terraza de Phillips 84 ( piso 7): 10:00 a 19:30, subidas por orden de llegada
    • Terraza del hotel Mercure: 11:00 a 12:00, inscripciones en este enlace

