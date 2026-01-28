Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

Este sábado 31 de enero, en el marco de la conmemoración del Día de los Patrimonios en Verano, el centro de Santiago abrirá al público una selección única de terrazas y miradores patrimoniales que permiten apreciar la ciudad desde una nueva perspectiva.

La iniciativa es organizada por la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) e invita a vecinos, visitantes y turistas a participar de u n a jor n ada que combi n a arquitectura, historia y u n a mirada privilegiada del paisaje urba n o capitali n o .

Aseguran que cada u n o de los lugares ofrecerá u n a experie n cia visual y patrimo ni al ú ni ca , reflejando distintos períodos del desarrollo arquitectónico y cultural del centro de la capital.

El presidente de la TUCHS, Carlos Concha, declaró a través de un comunicado: “Las terrazas son miradores de nuestra memoria. Desde cada una se revela una historia distinta, un fragmento de la identidad de Santiago. Este Día de los Patrimo ni os e n Vera n o queremos que las perso n as se ree n cue n tre n co n su ciudad, que la mire n desde las alturas y admire n su belleza e historia ”.

Además, durante la jornada se encontrará disponible una oferta gastro n ómica especial e n cafés, bares y restaura n tes del casco histórico , para que los visitantes disfruten de una experiencia integral en el centro de Santiago.

Cortesía / Finde LT

Qué terrazas y miradores se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

Las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano son:

Campanario de la Catedral de Santiago

Torre del Museo Histórico Nacional

Centro Cultural Espacio Londres

Terraza del hotel Lé Meridien

Terraza paseo Phillips 84

Terraza del hotel Mercure

Los horarios de apertura será n los siguie n tes , según detallan desde la TUCHS: