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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 14 y 15 de marzo

    El verano todavía resiste en los termómetros y conviene aprovecharlo. ¿Cómo? Con festivales, conciertos, teatro, exposiciones, vendimias o cualquiera de los panoramas que seleccionamos acá. La mayoría son gratis.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 14 y 15 de marzo

    Festival del tomate en Providencia

    Con un lineup de huerteros de primer nivel, que incluye a agricultores orgánicos, y productores de semillas, además de expositores de cocina argentina, chilena y mexicana, en el Festival del Tomate despiden el verano rindiéndole honores a su estrella, este fruto rojo —que también puede ser amarillo, morado o verde— que tantas alegrías nos ofrece. Habrá recetas en vivo, talleres de cultivo y shows infantiles.

    Dirección

    Espacio Verde Urbano (Padre Mariano 140, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 17:00

    Entrada

    Gratuita

    Más de 500 pequeñas reliquias chinas en el GAM

    Hace 56 años, en el Castillo Hidalgo del Santa Lucía, se montó una exposición de objetos y artesanías chinas, muchos de ellos obsequios de la República Popular durante la década de 1950, en pleno auge de Mao. Ahora, a pocos pasos de ahí, esa muestra se une a colecciones privadas y a obras de Ignacio Kenfa Wong, artista chileno de ascendencia china, configurando una exhibición que describe tanto una cultura como un siglo.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Música, humor y mimbre en Chimbarongo

    Aunque es el protagonista de esta fiesta, el mimbre es también una excusa para cerrar el verano a lo grande en Chimbarongo, la capital chilena de este material ancestral. En la ExpoMimbre, aparte de canastos y muebles, habrá música en vivo —Américo se encargará de cerrar el domingo—, humor —Paul Vásquez estará el sábado—, gastronomía y una buena dosis de artesanía. La entrada es completamente gratis.

    Dirección

    Plaza de Armas (Carmen Larraín 55, Chimbarongo)

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 10:00

    Entrada

    Gratuita

    La música de Ghibli en vivo

    La perfección de su arte y la incredulidad ante sus historias consigue que, al ver las películas del Studio Ghibli, no le prestemos particular atención a su música, casi toda compuesta por el incansable Joe Hisaishi. Autor multifacético, capaz de bellezas pop como la de Mi vecino Totoro o profundos instrumentales, tendrá acá un homenaje de la Orquesta Filarmónica Antena. Suscriptores LT tienen 20% de descuento.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 20:00

    Entrada

    Desde $25 mil en ticketplus.cl

    Vendimia VIP en Concha y Toro

    default

    Las fiestas de la vendimia suelen ser celebraciones populares y masivas, en las plazas de las ciudades, con miles de personas probando copas y bailando cumbia. Pero la viña Concha y Toro, en Pirque, ofrece una experiencia radicalmente opuesta, que incluye cosechar uvas cabernet sauvignon con las propias manos, una visita guiada por su Centro del Vino, un almuerzo campestre y la degustación de vinos ultra premium.

    Dirección

    Centro del Vino (Virginia Subercaseaux 210, Pirque)

    Horario

    Sábado, de 12 a 15:00

    Entrada

    $120 mil en conchaytoro.com

    Vuelve la Orquesta Sinfónica Nacional

    Tras el receso veraniego, la Orquesta Sinfónica Nacional retoma su majestuosa rutina, cuyo objetivo no es otro que sacar al público de la suya y transportarlo a los secretos rincones emocionales de la música. La temporada comenzará con dos invitadas internacionales: la maestra griega Zoe Zeniodi y la pianista rusa Asiya Korepanova, quienes interpretarán obras de Beethoven y del georgiano Giya Kancheli.

    Dirección

    Gran Sala Sinfónica Nacional (Vicuña Mackenna 20, Providencia)

    Horario

    Sábado, 19:30

    Entrada

    Desde $7.500 en ticketplus.cl

    Bailaores y guitarras flamencas en Vitacura

    Tres compañías, tres horas y casi treinta artistas en escena estarán guitarreando, bailando y aplaudiendo al ritmo de la música ibérica en el Festival de Flamenco 2026, en el centro Lo Matta Cultural de Vitacura. Bailaoras y cantaores, chilenos y españoles, mostrarán distintos tipos de palos, con intensas coreografías y una ejecución en vivo de guitarristas y percusionistas. La entrada es liberada.

    Dirección

    Lo Matta Cultural (Kennedy 9350, Vitacura)

    Horario

    Sábado, de 19 a 22:00

    Entrada

    Gratuita

    Elefantes fantasmas de Herzog

    La fascinación de Werner Herzog por lo salvaje, y cómo algunos humanos son capaces de dar su vida por reconectar con paisajes o bestias indomables, tiene en Elefantes fantasmas, su último documental, un nuevo y sublime capítulo: acá sigue a Steve Boyes, naturalista obsesionado con una especie mítica de paquidermos, todavía no identificada, que supuestamente habita en las peligrosas tierras altas de Angola.

    Dirección

    Disney+ (disneyplus.com/es-cl)

    Entrada

    Desde $8.490

    Un Saint Patrick’s Day ñuñoíno

    Ñuñoa tiene poco de Dublín y nadie confundiría Irarrázaval con O’Connell Street, pero justo ahí, en la Casa de la Cultura de la comuna, se festejará el famoso Saint Patrick’s Day, una de las principales fiestas irlandesas. Habrá música celta, muchos tréboles, cervezas negras y uno que otro duende, pero también presentaciones de bandas nacionales: tocarán la Banda Conmoción, Kuervos del Sur y La Shinculpa.

    Dirección

    Casa de la Cultura Ñuñoa (Irarrázaval 4055, Ñuñoa)

    Horario

    Sábado, de 12 a 23:00

    Entrada

    $14.950 en ticketplus.cl

    Los huesos: lo último de Manuela Infante

    Siempre al acecho de nuevas formas de narrar, presentar y montar, la directora y dramaturga Manuela Infante estrena esta semana en M100 su última obra. Los huesos, protagonizada por Marcela Salinas, para variar es difícil de clasificar: muy musical y sensorial, se basa en las conversaciones que la autora tuvo con una antropóloga forense especializada en identificar a víctimas de desaparición forzada.

    Dirección

    Sala M100 (Matucana 100, Estación Central)

    Horario

    Sábado y domingo, 19:30

    Entrada

    $10 mil en m100.cl

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