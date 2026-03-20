Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 21 y 22 de marzo
¿Una feria de mocktails, un show de improvisación o una presentación de títeres en el mar? Excusas para divertirse no faltarán este fin de semana, y muchas de ellas son gratis.
Yoga gratis en hotel del centro
Hacer yoga en el centro de Santiago puede sonar como una brutal contradicción: ¿quién podría encontrar calma y paz interior en donde nunca parece haberla? Pero ese es el desafío que asume el Gobierno de Santiago, en medio de la inauguración de la nueva Plaza Baquedano, con esta jornada gratuita en el Hotel Le Méridien, que tendrá talleres guiados. Solo hay que inscribirse en gobiernosantiago.cl y llevar mat.
Dirección
Hotel Le Méridien (Alameda 136, Santiago)
Horario
Sábado, de 8:30 a 14:00
Entrada
Gratuita en gobiernosantiago.cl
Mocktails y delicias en Plaza Ñuñoa
Tomarse un trago dejó de ser cool. Al menos para los jóvenes, que en todos los países desarrollados, e incluso en Chile, beben mucho menos que sus padres. De ahí el auge de los mocktails, bebidas con el mismo colorido, sabor y entusiasmo que un cóctel, pero sin una gota de alcohol. En el Mercado Jardín de este fin de semana en Ñuñoa, además de otras delicatessen, los venderán y enseñarán a prepararlos.
Dirección
Plaza Ñuñoa (Manuel de Salas 71, Ñuñoa)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 22:00
Entrada
Gratuita
Los Músicos de Bremen en miniatura
¿Qué sería del teatro y la literatura infantil sin los hermanos Grimm, cuya recopilación de cuentos, a comienzos del XIX, se ha reinterpretado inagotablemente en todo el mundo? Una de sus historias menos conocidas, la de los músicos de Bremen, será representada por la compañía Scalacultura en un formato miniatura, con el gallo, el gato, el perro y el caballo hechos de madera y acompañados de música en vivo.
Dirección
Centro Artesanal Los Dominicos (Apoquindo 9085, Las Condes)
Horario
Sábado, 17; domingo, 12:00
Entrada
$5 mil en culturallascondes.cl
Vendimia campestre en Marchigüe
Para una fiesta de la vendimia más auténtica y menos urbana, con más campo y no tanto escenario, donde el verdadero protagonista sea el vino y no el show, no hay mejor opción que llegar a Marchigüe, comuna de O’Higgins. En el secano costero, al oeste del valle de Colchagua, donde crecen vides únicas, quitadas de bulla, que se dejarán ver en este evento que reúne a más de 25 viñas, casi todas familiares y artesanales.
Dirección
Parque Los Vientos (Los Molinos 1363, Marchigüe)
Horario
Sábado y domingo, de 10:30 a 02:00
Entrada
Gratuita
Una expo que vale hongo
Los hongos hace rato dejaron de ser sinónimo de precario o desvalorizado para convertirse en lo opuesto: son ahora, en la gastronomía, la salud, la ciencia o incluso la psicodelia, de lo más preciado que existe, símbolo de lo fugaz y lo exótico. Todo eso se condensará en Fungi Cosmology, una exposición de varios artistas internacionales, con videos, esculturas e instalaciones siempre centradas en la callampa.
Dirección
MAC Parque Forestal (Ismael Valdés Vergara 506, Santiago)
Horario
Sábado y domingo, de 10:30 a 17:30
Entrada
Gratuita
Fiesta irlandesa en Malloco
Con la excusa del Saint Patrick’s Day, una de las fechas más importantes para el pueblo irlandés, en todo el mundo se organizan fiestas y festivales con escenografías verdes, harto trébol y, lo más importante, demasiada cerveza. Ninguna de ellas faltará este fin de semana en Malloco, comuna de Peñaflor, donde ya es tradición que cada marzo se celebre este gran encuentro, con catorce cervecerías confirmadas.
Dirección
Centro Múnich (Balmaceda 2933, Peñaflor)
Horario
Sábado y domingo, de 12:30 a 22:00
Entrada
Desde $12 mil en puntoticket.com
El regreso de una dupla de improvisación
Los nombres de Panqueque y Moyita puede que no le suenen a muchos jóvenes y adolescentes, pero hace 15 años eran las estrellas de Los improvisadores, el popular programa de comedia de Vía X. Sergio y Mónica, sus nombres reales, también fueron dupla teatral y pareja amorosa, y tras varias idas y vueltas, regresos y salidas de la TV, vuelven a presentar su humor espontáneo y sin guion en el Cachafaz.
Dirección
Teatro Cachafaz (Av. Italia 1679, Ñuñoa)
Horario
Sábado, 22:00
Entrada
$12 mil en ticketplus.cl
Cafeyna por primera vez en Concón
El café, además de ser una oscura y adictiva pócima que permite que millones de personas atraviesen sus mañanas con algo de lucidez y dignidad, puede ser también un gusto muy refinado, cada día con cultores y consumidores más exigentes. Así lo demuestra Cafeyna, una de las ferias especializadas más grande de Chile, nacida en Viña, con pasos por Valparaíso y Concepción, y que por primera vez se realiza en Concón.
Dirección
Club Deportivo Refinería (Luis Ayala 24, Concón)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 21:00
Entrada
Desde $3.500 en vesti.cl
Show de títeres en el mar
Este fin de semana es el Día Mundial de la Marioneta, y su celebración más espectacular ocurrirá en el Muelle Prat de Valparaíso: allí, entre el Puerto y la Plaza Sotomayor, en el segundo festival Caleta de Títeres, se presentarán docenas de obras, pero cuatro de ellas se montarán arriba de las tradicionales lanchas turísticas, flotando en medio del mar. Para asegurar un cupo hay que inscribirse en cultura.gob.cl.
Dirección
Muelle Prat (Estación Puerto, Valparaíso)
Horario
Domingo, desde las 13:00
Entrada
Gratuita en cultura.gob.cl
Una comedia política con Rudolphy presidente
Un mandatario con bajísima aprobación debe aplicar duras medidas económicas. Para no perder el escaso apoyo que le queda, busca armar un plan comunicacional ficticio que distraiga a la población. De la construcción de esa farsa se trata El guionista del presidente, escrita por los uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, quizá la única comedia política hoy en las salas chilenas. La protagoniza Álvaro Rudolphy.
Dirección
Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)
Horario
Domingo, 20:00
Entrada
Desde $15.300 en ticketplus.cl
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