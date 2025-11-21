BLACK SALE $990
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Un torneo internacional de asados, un festival de creatividad infantil, una obra sobre las pequeñas cosas por las que vale la pena vivir o una batalla de DJs: todo eso, y mucho más, hay para hacer este fin de semana. ¡La mayoría de las actividades son gratuitas!

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre.

    Nicole canta gratis contra el calentamiento global

    Si las mascotas o la cerveza tienen sus propios festivales, ¿por qué no lo tendría también la causa ambiental, quizá la más crucial de las batallas que enfrentamos hoy? Ese es Santiago Ecofest, que reunirá a comunidades, organizaciones y empresas para enfrentar el cambio climático, al son de las canciones de Nicole, Paz Quintana y Newen Afrobeat. La entrada es liberada previa inscripción en ecobarriosantiago.cl

    Dirección

    Parque Quinta Normal (Matucana 510, Santiago)

    Horario

    Sábado, desde las 10:00

    Entrada

    Gratuita

    Nube Lab: un festival de la creatividad infantil

    Festival Nube 2025. Copyright 2023. All rights reserved.

    Nube se autodefine como “laboratorio de procesos creativos”, con el fin de aplicar el arte en la educación escolar. Hacen talleres en colegios, tienen contenido audiovisual e incluso elaboran la página de juegos de La Tercera Domingo. Cada primavera, además, levantan el Festival Nube, lleno de talleres (de percusión o masas), música (toca Diego Lorenzini) y juegos (bingo y bachillerato), todo completamente gratis.

    Dirección

    Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 19:00

    Entrada

    Gratuita (en nubelab.cl/festival)

    Semana de la Cocina de Italia en el barrio ídem

    Bajo el nombre de cocina italiana se cometen atroces crímenes culinarios, como la salsa Alfredo, que solo existe fuera de la península; la pizza con gauda, un atentado; o los obscenos carbonara con crema. Para una vera experiencia gastronómica, mejor acercarse este fin de semana al Barrio Italia (cuál otro), donde culminará la Semana de la Cocina Italiana. Productos de origen, degustaciones de parmigiano y mucha pasta fresca.

    Dirección

    Barrio Italia (Entre Santa Isabel y Sucre)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12:30 a 21:30

    Entrada

    Gratuita

    Cumbre del sánguche en La Reina

    Sube la temperatura y parece que también el hambre: cada fin de semana hay más y más festivales o eventos que invitan a comer y degustar, a probar, catar y masticar, siempre un poco más. Ahora es el turno de la Feria del Sánguche, evento que reunirá a algunas de las mejores fuentes y planchas de Santiago —como Fuente Chilena o Uncle Fletch—, y sus respectivos aromas y manjares, en un solo lugar.

    Dirección

    Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 22:30

    Entrada

    Desde $8.050 en puntoticket.com

    Los mejores vinos franceses en Chile

    Borgoña no solo se llama nuestro vino dulce con frutillas, sino que es una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del mundo. Ubicada en el este francés, famosa por sus pinot noir, acercará alguna de sus cepas en la Paulée de Santiago, la única versión latinoamericana de este centenario encuentro borgoñés. Aparte de degustar delicadas botellas, participarán eminencias como Françoise Vannier, la más influyente geóloga del vino.

    Dirección

    Barrica 94 (Alcalde Délano 10533, Lo Barnechea)

    Horario

    Sábado y domingo, de 18 a 21:30

    Entrada

    Desde $90 mil (reservas a lapauleedesantiago@armoniawines.com)

    Torneo intercontinental del asado en Viña

    elpinto.cl

    80 parrillas encendidas por asadores que vienen de 40 países diferentes, evaluados por más de 100 jueces: una inédita mezcla de humos, sabores, olores e idiomas se cristalizará en los pastos del Sporting de Viña, donde entre cientos de kilos de carne se dirimirá quiénes son los mejores parrilleros del mundo. ¿A quién le queda más rico el lomo vetado? Eso se podrá saber este fin de semana y totalmente gratis.

    Dirección

    Sporting Club (Los Castaños 404, Viña del Mar)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 22:00

    Entrada

    Gratuita (en acachile.com)

    Un monólogo sobre las pequeñas grandes cosas de la vida

    En el verano boreal de 2014, se montó en un teatro de Edimburgo una sencilla obra unipersonal, escrita por Duncan Macmillan, en la que un joven le lee a su deprimida mamá una lista con las cosas por las que vale la pena vivir. Desde entonces, el guión se ha adaptado en más de 60 países, lista a la que desde ahora se suma Chile: Las cosas extraordinarias, dirigida por Amalia Cuevas, debuta en San Ginés.

    Dirección

    Centro Cultural San Ginés (Mallinkrodt 76, Providencia)

    Horario

    Sábado, 20:30

    Entrada

    $15 mil en ticketmaster.cl

    Batalla de DJs en Ciudad Empresarial

    En medio del Festival Alraz, que este año cumple diez ediciones de música electrónica y urbana en vivo, se realizará el Red Bull Turn It Up, un enfrentamiento entre DJs donde el público decide, con sus gritos, aplausos y reacciones, quién fue el que más y mejor prendió el ambiente. Quien tenga ese delicado equilibrio entre estrategia, improvisación y conexión con la gente, se llevará la victoria.

    Dirección

    Parque Ciudad Empresarial (Del Cóndor 421, Huechuraba)

    Horario

    Domingo, desde las 13:00

    Entrada

    Desde $12 mil en evently.cl

    Libros, firmas y ofertas en la FILSA 2025

    La proliferación de ferias del libro, cada vez más diversas y masivas, le quitó protagonismo a la que por tantas décadas tuvo la hegemonía: la FILSA, que se sigue realizando en la Estación Mapocho, mantiene su ritual aunque con menos magnetismo que antaño. Eso no la exime de ser una oportunidad para conocer novedades, aprovechar ofertas, conseguir alguna firma o encontrarse con el libro que no se andaba buscando.

    Dirección

    Centro Cultural Estación Mapocho

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 20:30

    Entrada

    $4.500

    Más sobre:PanoramasPanoramas gratisGuía del ocioNicoleConciertosTeatroCocinaBarrio ItaliaNiñosJuegosFin de semanaCocina italianaSánguchesVinosAsadoDJsLibros

