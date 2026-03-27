Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 28 y 29 de marzo

Reabre el Violeta Parra después de 6 años

Tres incendios sufrió durante el estallido social el Museo Violeta Parra, tragedia que no afectó a las obras pero sí gravemente a su infraestructura. El infierno, tras muchos años de trabajo, ya pasó y el edificio, diseñado y reparado por Cristián Undurraga, puede volver a visitarse desde esta semana. Son cuatro salas, una nueva museografía y la muestra “Comadres”, sobre el vínculo entre Parra y Margot Loyola.

Dirección

Museo Violeta Parra (Vicuña Mackenna 37, Santiago)

Horario

Sábado, de 10 a 17:30

Entrada

Gratuita

Oficios y artesanías otoñales en Casacostanera

Cada estación del año, así como da sus propios frutos, también tiene unos quehaceres exclusivos a su temporada, oficios y manualidades que responden al clima y las cosechas. La feria Al Cateo, solo con productores locales y artesanales, lo entiende a la perfección y ahora tendrá su versión otoñal, con más chalecos que chalas, y un especial foco a la cocina y los animales de campo, especialmente la gallina.

Dirección

Mall Casacostanera (Juan Bautista Pastene 3061, Vitacura)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 20:00

Entrada

Gratuita

Isla de Maipo también tiene su vendimia

Al suroeste de la Región Metropolitana, cuando la ciudad ya ha quedado lejos y la tierra todavía es fértil, mucha de la vida aún gira en torno al campo y sus productos, entre ellos el vino. Isla de Maipo es una de las principales zonas productoras del valle y ese orgullo se festeja este fin de semana en su vendimia, que paralizará a la comuna alrededor de las copas, las viñas, la comida y el baile.

Dirección

Plaza Central (Av. Santelices, Isla de Maipo)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 00:00

Entrada

Gratuita

Ch.ACO regresa a Vitacura con 250 artistas

La feria de arte contemporáneo Ch.ACO, tras itinerar por distintas sedes santiaguinas, entre ellas el GAM y la Estación Mapocho, vuelve a la comuna donde nació y con su versión más grande hasta ahora. Serán 5.500 m2 en la exCasapiedra, con más de 250 artistas de 11 países, incluido Palestina. Habrá galerías chilenas e internacionales pero también charlas, música en vivo, zona de comida y un jardín de cerveza.

Dirección

Metropolitan Santiago (Costanera Sur 5600, Vitacura)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 21:00

Entrada

$13.500 en ticketmaster.cl

Trenes a escala en la Quinta Normal

¿Volverá Chile a ser un país de trenes? La ilusión porque así sea es transversal pero la realidad, como siempre, es pesimista. El sueño de recorrer la nación sobre rieles es por ahora solo eso, pero una forma de compensarlo sería ir al Primer Encuentro de Trenes a Escala, donde fanáticos ferroviarios reúnen e instalan sus pequeños modelos para compartir unos ideales de conexión y belleza que hoy parecen extraviados.

Dirección

Museo Ferroviario (Parque Quinta Normal, Santiago)

Horario

Sábado, de 11 a 18:00

Entrada

$3 mil adultos, $1.500 niños

Mucha ropa vintage en Lastarria

Que suba el precio del petróleo significa automáticamente que todo será más caro. Incluida la ropa nueva, mucha de ella fabricada con plásticos y traída en barcos desde Asia. La mejor manera de renovar el clóset, por lo tanto, es con prendas viejas o de segunda mano, como se dice, que además suelen ser de mayor factura y estilos imperecederos. No faltarán en Santiago Vintage Market, feria de ropa en pleno barrio Lastarria.

Dirección

Casa O (Villavicencio 395, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 13 a 20:00

Entrada

Gratuita

Motores y rock & roll en La Florida

Entre guerras, cambio climático y electromovilidad, los motores a combustión se volverán pronto un mecanismo de nostalgia, artefactos de una era más optimista y menos catastrófica. Mientras se pueda, sus entusiastas los celebran en el Show de Motores, un evento que tendrá autos clásicos, motos legendarias e incluso helicópteros, mientras de fondo sonará el rock de Los Tetas y Los Ramblers. Puro siglo XX.

Dirección

Estadio Cordep (Enrique Olivares 857, La Florida)

Horario

Sábado, de 12 a 23:30

Entrada

$17.250 en ticketplus.com

Chinoy acústico en el Persa

El curioso caso de Chinoy, un cometa musical que centellea cada cierto tiempo para luego volver a apagarse, reaparece esta temporada pero con menos fluorescencia, más tranquilo y sin las expectativas que lo quemaron en sus inicios. Una buena oportunidad para saber en qué está su voz laríngea y su intrigante poesía se dará este domingo en el Persa Víctor Manuel, donde tocará gratis a la hora de almuerzo.

Dirección

Persa Víctor Manuel (Víctor Manuel 2298, Santiago)

Horario

Domingo, 15:00

Entrada

Gratuita

Un western chileno y queer premiado en Cannes

Por fin se estrenó en salas chilenas La misteriosa mirada del flamenco, la película del chileno Diego Céspedes que el 2025 tuvo una elogiosa gira europea, con reconocimiento en Cannes y nominación en los Goya. Una historia contada desde el desierto, la precariedad y la diversidad, difícil de clasificar pero hábil para evitar las moralejas y los estereotipos, luminosa a pesar de la oscura realidad de sus personajes.

Dirección

Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

Horario

Domingo, 15:00

Entrada

$4 mil en passline.com

Javiera Mena vuelve a la discoteca

Después de cerrar el 2025 con un impecable show en el Teatro Municipal, Javiera Mena comienza el 2026 en el otro extremo de la escena musical: un concierto en la discoteque Blondie, catedral del baile alternativo y, probablemente, su hábitat natural. Tras agotar las entradas de su primera función —el sábado— anunció una segunda para la noche del domingo, apta para mayores de 16 años.

Dirección

Blondie (Alameda 2879, Santiago)

Horario

Domingo, 20:00

Entrada

$22 mil en passline.com