    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    ¿No sabes qué hacer el sábado y domingo? Revisa nuestra cartelera, que incluye un carnaval en el sur, ferias de arte, una tarde de electrónica y películas premiadas. Atención: muchos de los panoramas son gratis.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley

    Un emblemático barrio está de fiesta

    El barrio Las Telas, aunque menos gente confecciona sus propios atuendos, sigue resistiendo con sus ofertas y buenos materiales en las neoclásicas casonas de Independencia. Una vigencia que demostrarán con este mercadito, que se instalará en el coqueto pasaje Beltrán Mathieu, donde además de emprendimientos textiles habrá música en vivo (Yorka, Rosario Alfonso) y la cerveza artesanal de Hasta Pronto, hecha en la comuna.

    Dirección

    Barrio Las Telas (Pasaje Beltrán Mathieu, Independencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 13 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Musicales al aire libre en el Parque Araucano

    Buena parte de la cartelera del Teatro Municipal de Las Condes consiste en musicales, un género cada vez más popular entre el público santiaguino, necesitado de emociones positivas. Un concentrado de ellas estará en el concierto para celebrar sus 15 años de historia, que reunirá, a través de canciones de Cats, Chicago o Cabaret, a una orquesta de 40 músicos con cantantes como Francisca Walker, Amaya Forch y C-Funk.

    Dirección

    Parque Araucano (Pdte Riesco 5877, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 20:30

    Entrada

    Gratuita

    Un pasacalles multitudinario en Puerto Montt

    Camila Gomez Aedo

    Más de mil personas bailarán, cantarán y desfilarán por las calles de Puerto Montt en el que promete ser el carnaval más grande del sur. Serán 41 agrupaciones artísticas las que mostrarán sus carros alegóricos, coreografías y sonidos, desde la Escuela de Cultura hasta un gran escenario en el Parque Costanera, frente a las aguas del Seno de Reloncaví, donde además se presentarán shows circenses y musicales.

    Dirección

    Escuela de Cultura (Eusebio Lillo s/n, Puerto Montt)

    Horario

    Sábado, desde las 14:00

    Entrada

    Gratuita

    Una tarde de electrónica internacional en el parque

    Decir Cuartero, Enzo Siragusa o Michael Mayer no significará nada para la mayoría, pero quienes saben y gozan de la electrónica entenderán que se trata de un lineup de lujo. Son tres DJs europeos de distintas generaciones: el primero, un joven español más groove and bass; el segundo, una leyenda británica del tech house; y Mayer, alemán de sonidos melódicos y elegantes. Todos estarán esta tarde en el Piknic Electronik.

    Dirección

    Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

    Horario

    Sábado, desde las 13:00

    Entrada

    Desde $40 mil en puntoticket.com

    Juglares, gaitas y armaduras en Providencia

    En el colegio la enseñan como la era del oscurantismo, llena de guerras, enfermedades y claustros, pero algo debe tener la Edad Media, con sus armas, armaduras y barbas, que mil años después todavía cautiva, especialmente a jóvenes urbanos. Mercado Troll se llama una feria en honor a esta época, que se celebrará sábado y domingo en Providencia, con juegos de rol, música celta, vestuarios medievales y mucho más.

    Dirección

    Plaza de la Aviación (Metro Salvador, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    En San Miguel se reúne el arte contemporáneo

    Se sabe que el arte visual está doblemente centralizado: en Santiago, a nivel nacional; y en el sector oriente, a nivel metropolitano. Por eso, la principal misión del Festival de Arte Contemporáneo Santiago Sur es sacarlo de esa burbuja y llevarlo donde normalmente no llega. Como por ejemplo, San Miguel. Allí, en la fabulosa Cava de su Casa de la Cultura, habrá charlas, talleres y obras de más de 50 artistas.

    Dirección

    Casa de la Cultura (Llano Subercaseaux 3519, San Miguel)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Vinos, comida y astronomía en Rapel

    En la orilla norte del lago Rapel, más bien lejos de lanchas y motos acuáticas, se celebrará este domingo un Festival del Vino diferente. En los amplios jardines de un hotel, entre las aves, una gran piscina y las palmeras, estarán más de diez viñas de O’Higgins, de las que se podrá degustar ilimitadamente, con quesos y chocolates locales para maridar. La noche se cierra con un tour astronómico.

    Dirección

    Hotel Jardín del Lago (Parcela 25, Las Cabras)

    Horario

    Domingo, de 13 a 22:00

    Entrada

    Desde $15 mil en rapelwinefest.cl

    La última joya del cine iraní

    El director Jafar Panahi tiene prohibido rodar películas en Irán. Una condena que, como toda censura, solo ha amplificado su trabajo. Filmada en la clandestinidad, sin permisos y poco presupuesto, Fue solo un accidente se llevó los premios en cada festival donde apareció, entre ellos la Palma de Oro en Cannes, por su maestría para retratar, con cinco personajes encerrados en un furgón, el mal y el absurdo de estos tiempos.

    Dirección

    Cinepolis Parque Arauco (Kennedy 5413, Las Condes)

    Horario

    Domingo, 16:00

    Entrada

    $7.700 en cinepolis.com

    Cuerdas poperas en la Sala Máster

    Los cuartetos de cuerda —dos violines, una viola y un chelo— pueden parecer muy clásicos y circunspectos, pero en la práctica son uno de los formatos instrumentales más versátiles que hay. Y pocas agrupaciones en Chile ofrecen un registro tan amplio como el Cuarteto Austral, compuesto solo por mujeres, y que el martes actuará junto a Gepe, Javiera Parra y Masquemusica, entre otra decena de invitados.

    Dirección

    Sala Máster (Miguel Claro 509, Providencia)

    Horario

    Martes 9, 19:30

    Entrada

    $12 mil en ticketone.cl

    Una fiesta secreta y exclusiva

    No se venden entradas, no se sabe dónde es, solo pueden ir quienes sean aceptados: así funciona Secret LiveSet, un ciclo de fiestas con cupos limitados, barra abierta de Heineken, grandes DJs locales e internacionales y propuestas artísticas. De la próxima edición se sabe que será el viernes 12, que se realizará en un jardín que tiene una cava subterránea, y que estarán Pachanga Boys, Valesuchi y Delight Lab.

    Dirección

    Por confirmar

    Horario

    Viernes 12 de diciembre

    Entrada

    Desde $53 mil en evently.cl

    Más sobre:PanoramasPanoramas gratisGuía del ocioFin de semanaSantiagoPuerto MonttRapel

