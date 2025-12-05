Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

Un emblemático barrio está de fiesta

El barrio Las Telas, aunque menos gente confecciona sus propios atuendos, sigue resistiendo con sus ofertas y buenos materiales en las neoclásicas casonas de Independencia. Una vigencia que demostrarán con este mercadito, que se instalará en el coqueto pasaje Beltrán Mathieu, donde además de emprendimientos textiles habrá música en vivo (Yorka, Rosario Alfonso) y la cerveza artesanal de Hasta Pronto, hecha en la comuna.

Dirección

Barrio Las Telas (Pasaje Beltrán Mathieu, Independencia)

Horario

Sábado y domingo, de 13 a 20:00

Entrada

Gratuita

Musicales al aire libre en el Parque Araucano

Buena parte de la cartelera del Teatro Municipal de Las Condes consiste en musicales, un género cada vez más popular entre el público santiaguino, necesitado de emociones positivas. Un concentrado de ellas estará en el concierto para celebrar sus 15 años de historia, que reunirá, a través de canciones de Cats, Chicago o Cabaret, a una orquesta de 40 músicos con cantantes como Francisca Walker, Amaya Forch y C-Funk.

Dirección

Parque Araucano (Pdte Riesco 5877, Las Condes)

Horario

Sábado, 20:30

Entrada

Gratuita

Un pasacalles multitudinario en Puerto Montt

Camila Gomez Aedo

Más de mil personas bailarán, cantarán y desfilarán por las calles de Puerto Montt en el que promete ser el carnaval más grande del sur. Serán 41 agrupaciones artísticas las que mostrarán sus carros alegóricos, coreografías y sonidos, desde la Escuela de Cultura hasta un gran escenario en el Parque Costanera, frente a las aguas del Seno de Reloncaví, donde además se presentarán shows circenses y musicales.

Dirección

Escuela de Cultura (Eusebio Lillo s/n, Puerto Montt)

Horario

Sábado, desde las 14:00

Entrada

Gratuita

Una tarde de electrónica internacional en el parque

Decir Cuartero, Enzo Siragusa o Michael Mayer no significará nada para la mayoría, pero quienes saben y gozan de la electrónica entenderán que se trata de un lineup de lujo. Son tres DJs europeos de distintas generaciones: el primero, un joven español más groove and bass; el segundo, una leyenda británica del tech house; y Mayer, alemán de sonidos melódicos y elegantes. Todos estarán esta tarde en el Piknic Electronik.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

Horario

Sábado, desde las 13:00

Entrada

Desde $40 mil en puntoticket.com

Juglares, gaitas y armaduras en Providencia

En el colegio la enseñan como la era del oscurantismo, llena de guerras, enfermedades y claustros, pero algo debe tener la Edad Media, con sus armas, armaduras y barbas, que mil años después todavía cautiva, especialmente a jóvenes urbanos. Mercado Troll se llama una feria en honor a esta época, que se celebrará sábado y domingo en Providencia, con juegos de rol, música celta, vestuarios medievales y mucho más.

Dirección

Plaza de la Aviación (Metro Salvador, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 19:00

Entrada

Gratuita

En San Miguel se reúne el arte contemporáneo

Se sabe que el arte visual está doblemente centralizado: en Santiago, a nivel nacional; y en el sector oriente, a nivel metropolitano. Por eso, la principal misión del Festival de Arte Contemporáneo Santiago Sur es sacarlo de esa burbuja y llevarlo donde normalmente no llega. Como por ejemplo, San Miguel. Allí, en la fabulosa Cava de su Casa de la Cultura, habrá charlas, talleres y obras de más de 50 artistas.

Dirección

Casa de la Cultura (Llano Subercaseaux 3519, San Miguel)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 20:00

Entrada

Gratuita

Vinos, comida y astronomía en Rapel

En la orilla norte del lago Rapel, más bien lejos de lanchas y motos acuáticas, se celebrará este domingo un Festival del Vino diferente. En los amplios jardines de un hotel, entre las aves, una gran piscina y las palmeras, estarán más de diez viñas de O’Higgins, de las que se podrá degustar ilimitadamente, con quesos y chocolates locales para maridar. La noche se cierra con un tour astronómico.

Dirección

Hotel Jardín del Lago (Parcela 25, Las Cabras)

Horario

Domingo, de 13 a 22:00

Entrada

Desde $15 mil en rapelwinefest.cl

La última joya del cine iraní

El director Jafar Panahi tiene prohibido rodar películas en Irán. Una condena que, como toda censura, solo ha amplificado su trabajo. Filmada en la clandestinidad, sin permisos y poco presupuesto, Fue solo un accidente se llevó los premios en cada festival donde apareció, entre ellos la Palma de Oro en Cannes, por su maestría para retratar, con cinco personajes encerrados en un furgón, el mal y el absurdo de estos tiempos.

Dirección

Cinepolis Parque Arauco (Kennedy 5413, Las Condes)

Horario

Domingo, 16:00

Entrada

$7.700 en cinepolis.com

Cuerdas poperas en la Sala Máster

Los cuartetos de cuerda —dos violines, una viola y un chelo— pueden parecer muy clásicos y circunspectos, pero en la práctica son uno de los formatos instrumentales más versátiles que hay. Y pocas agrupaciones en Chile ofrecen un registro tan amplio como el Cuarteto Austral, compuesto solo por mujeres, y que el martes actuará junto a Gepe, Javiera Parra y Masquemusica, entre otra decena de invitados.

Dirección

Sala Máster (Miguel Claro 509, Providencia)

Horario

Martes 9, 19:30

Entrada

$12 mil en ticketone.cl

Una fiesta secreta y exclusiva

No se venden entradas, no se sabe dónde es, solo pueden ir quienes sean aceptados: así funciona Secret LiveSet, un ciclo de fiestas con cupos limitados, barra abierta de Heineken, grandes DJs locales e internacionales y propuestas artísticas. De la próxima edición se sabe que será el viernes 12, que se realizará en un jardín que tiene una cava subterránea, y que estarán Pachanga Boys, Valesuchi y Delight Lab.

Dirección

Por confirmar

Horario

Viernes 12 de diciembre

Entrada

Desde $53 mil en evently.cl