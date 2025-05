Los 15 estrenos imperdibles de marzo en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Star+ y HBO Max

Mientras en el hemisferio sur se acerca el otoño, en la mitad superior del planeta se preparan para el calor y las vacaciones, tiempo que coincide con el estreno de varios títulos muy importantes en la pantalla grande y chica.

Lo que convierte a marzo en la época más abultada en cuanto a estrenos audiovisuales.

Por lo que durante sus cuatro semanas, el streaming recibirá el debut de importantes series y películas, como la chilena Sayen en Prime Video y la coreana Bookson debe morir en Netflix.

Además de la llegada de nuevas temporadas de The Mandalorian (Disney+), Ted Lasso (AppleTV+) y Succession (HBO Max) con su ciclo final.

A continuación, detallamos las fechas, tramas y elencos de los estrenos marzo 2023 imperdibles

The Mandalorian

1 de marzo | Disney+

The-Mandalorian-3.jpeg la-tercera

The Mandalorian | Disney+

Sin lugar a dudas lo que va del 2023 confirma a Pedro Pascal como una de las estrellas del momento en Hollywood, gracias a su papel en la exitosa versión en acción real de HBO para el no menos aplaudido videojuego The last of us.

El momento preciso para la llegada de una nueva temporada del espacio que empezó a marcar la transformación de la carrera del actor chileno-estadounidense: The Mandalorian, la serie enmarcada en el mundo de Star Wars.

La cual fue creada por Jon Favreau y tiene como piezas esenciales al cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pascal) y el pequeño de la misma raza de Yoda llamado Grogu, que también tiene poderes relacionados con la Fuerza.

Los cuales retornan en la tercera temporada donde viajan hacia Mandalore, planeta adoptivo de Djarin en que él tratará de redimirse por quitarse el casco, mientras su camino se cruza con viejos amigos y enemigos, y nuevas amenazas.

Todos quieren a Daisy Jones

3 de marzo | Prime Video

Todos-Quieren-a-Daisy-Jones.jpg la-tercera

Todos quieren a Daisy Jones | Prime Video

La escena musical de la ciudad de Los Angeles de la década de los 70 es el escenario principal de la serie de Prime Video, que lleva a la pantalla la novela homónima de la escritora estadounidense Taylor Jenkins Reid.

La que siempre afirmó que la inspiración, aunque muy lejana, para su libro es la tumultuosa vida creativa y personal del grupo Fleetwood Mac, esencialmente los agitados días en torno a la grabación de su famoso álbum Rumours.

Así el espacio de 10 episodios muestra en la ficción la historia de una de las bandas de rock más importantes de los 70, liderada por Daisy Jones (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin), entrevistando a sus integrantes.

Lo que permite conocer las vivencias de la agrupación y sus miembros, como también sus dramas, romances y excesos, junto a la escena artística de esos años, teniendo como banda sonora 24 canciones originales.

Sayen

3 de marzo | Prime Video

Sayen.jpg la-tercera

Sayen | Prime Video

Luego del éxito de la comedia Desconectados, con Javiera Contador, las películas originales chilenas para Prime Video suman la acción y el suspenso de Sayen, la primera cinta de una trilogía dirigida por Alexander Witt.

El realizador chileno-estadounidense que se hizo de un nombre en Hollywood como director de segunda unidad de conocidos filmes como Casino Royale, Gladiador y X-Men: primera generación, por nombrar algunos.

El cual ahora dirige el largometraje de acción escrito por Patricio Lynch y Carla Stagno, que se ambienta en el sur de Chile, donde una empresa extranjera se convierte en la pesadilla de Sayen (Rallen Montenegro).

Una joven mapuche que después de ser testigo del asesinato a sangre fría de su abuela, por oponerse a la venta de sus terrenos, lucha por mantenerse con vida mientras combate los oscuros planes de sus enemigos.

Rain dogs

6 de marzo | HBO Max

Rain-Dogs.jpg Simon Ridgway

Rain dogs | HBO Max

La cadena HBO se unió nuevamente con su homónima británica BBC para dar vida a esta serie que mezcla comedia y drama en su versión del relato concebido por la novelista y dramaturga Cash Carraway.

Un espacio que llega con sus ocho episodios a la plataforma de HBO Max para mostrar la singular historia de Costello Jones (Daisy May Cooper), su hija Iris (Fleur Tashjian) y su intelectual y gay amigo Selby (Jack Farthing).

Además de la mejor amiga de Costello y madrina de Iris, Gloria (Ronkẹ Adékoluẹjo), la cuarta pieza de un relato sobre una familia disfuncional y marginal, que “intenta seguir el camino recto en un mundo torcido".

Donde la protagonista, escritora y madre soltera, hará lo imposible por darle lo mejor a su despierta hija de 10 años, mientras lidia con la falta de dinero y el choque de personalidades con el no menos singular Selby.

Luther: cae la noche

10 de marzo | Netflix

Luther.jpg John Wilson/Netflix

Luther: cae la noche | Netflix

Dentro de la carrera del actor británico Idris Elba existen películas claves como Titanes del Pacífico, Thor y El Escuadrón Suicida, pero también series que lo hicieron conocido en su país natal y también en Estados Unidos.

Entre las que se destacan The wire -considerado uno de los mejores espacios del cable de la historia- y Luther, la producción serial británica que a lo largo de cinco temporadas mostró las vivencias de John Luther.

El detective de la policía de Londres que desde los primeros episodios de la serie se mostró obsesivo con su labor y un tanto violento en el manejo de sus casos. El mismo que retorna a la pantalla en la película subtitulada Cae la noche.

Una producción de Netflix que retoma la historia de Luther con él en la cárcel, pero determinado a detener al psicópata cibernético David Robey (Andy Serkis), aunque nuevamente deba romper varias reglas.

Holy Spider

10 de marzo | Mubi

Holy-Spider.jpg la-tercera

Holy Spider | Mubi

El servicio de streaming de Mubi continúa estrenando películas aplaudidas a nivel mundial, y tras la llegada a su plataforma de Aftersun y Alcarràs, permite conocer la imperdible cinta escrita y dirigida por Ali Abbasi.

Para la cual el realizador iraní, conocido por filmes como Border, se inspira en el caso real de Saeed Hanaei, un asesino serial que entre 2000 y 2001 mató a 16 trabajadoras sexuales de Mashhad, Irán, para limpiar la inmoralidad.

Un oscuro personaje apodado “Asesino de Arañas” que revive en el largometraje centrado en Arezoo Rahimi (Zar Amir Ebrahimi), una periodista que llega desde Teherán a Mashhad para investigar la muerte de varias prostitutas.

Todas las que tuvieron contacto con un hombre en motocicleta, para luego ser estranguladas y abandonadas en basurales de la ciudad. La cinta la coprotagonizan Mehdi Bajestani y Arash Ashtiani.

La gloria: parte 2

10 de marzo | Netflix

La-Gloria-Parte-2.jpg jisun park

La gloria | Netflix

Tras llegar a Netflix en diciembre pasado, la producción surcoreana escrita por Kim Eun-sook sorprendió con su cruda historia sobre venganza, convirtiéndose en un éxito entre los suscriptores de la plataforma.

Lo que la llevó a ubicarse dentro del Top 10 global del servicio en el apartado de series de TV, de habla no inglesa, durante cinco semanas. Por lo que es normal que su segunda parte debute tan rápidamente.

Para así conocer la conclusión de la historia de Dong-eun (Song Hye-kyo), la profesora que busca vengarse del grupo de compañeros de secundaria que la maltrataron bajo las órdenes de Park Yeon-jin (Shin Ye-eun).

Una entrega final que continúa la historia de acecho a las vidas de Yeon-jin y sus colegas perpetradores, mostrando cómo caen en sus propios “infiernos” tan meticulosamente planeados por Dong-eun.

Ted Lasso

15 de marzo | Apple TV+

Ted-Lasso-3.jpg la-tercera

Ted Lasso | Apple TV+

El entrenador de fútbol más famoso del streaming retorna con una tercera temporada de sus aventuras, luego de haber conquistado a los espectadores y la crítica, obteniendo de paso muchos galardones.

Entre los que se cuentan Emmys y Globos de Oro, varios de los cuales fueron para Jason Sudeikis gracias a su interpretación de Ted Lasso, el estadounidense que llegó a entrenar al equipo de fútbol inglés AFC Richmond.

Donde no solo conquistó la confianza de su dueña, Rebecca (Hannah Waddingham), sino que también la de sus heterogéneos jugadores, logrando alcanzar el sueño de ascender en la Premier League británica.

Así, la tercera temporada -de 12 capítulos- se inicia con el club ascendido, pero enfrentado oscuras predicciones por parte de los medios, mientras Ted lidia con presiones laborales y sus problemas personales.

Sombra y hueso

16 de marzo | Netflix

Sombra-y-Hueso-2.jpg COURTESY OF NETFLIX

Sombra y hueso | Netflix

Se tomó su tiempo, pero tras casi dos años de espera llega la segunda temporada de la serie basada en las novelas de Leigh Bardugo, una saga literaria enfocada en el público joven adulto y bautizada como trilogía Grisha.

Un espacio que debutó en Netflix en abril de 2021 para mostrar al mundo la historia de Alina Starkov (Jessie Mei Li), la huérfana mitad Shu Han que al inicio del relato trabajaba como cartógrafa en el ejército del reino de Ravka.

Y es una misión militar la que llevó a la muchacha a descubrir un poder que cambió su existencia, como Invocadora del Sol, tras cruzar la Sombra. Mismo don por el cual Kirigan (Ben Barnes) trató de conquistarla.

Pero ahora, en el segundo ciclo, Alina y Mal (Archie Renaux) se reúnen con nuevos y poderosos aliados, e inician un viaje por el continente para encontrar dos criaturas míticas que amplificarán sus poderes.

Extrapolations

17 de marzo | Apple TV+

Extrapolations.jpg la-tercera

Extrapolations | Apple TV+

El realizador y guionista Scott Z. Burns, quien estuvo detrás de los argumentos de varias cintas de Steven Soderbergh -como Contagio y Efectos colaterales-, debuta en la dirección de una serie con este título de Apple TV+.

El que se presenta como un espacio antológico que entreteje ocho historias diferentes y ambientadas en un futuro cercano, cuando los graves efectos del cambio climático son parte de la vida cotidiana.

Un conjunto de dramáticos relatos que se mueven entre tópicos como el amor, el trabajo, la fe y la familia, para exponer las decisiones a tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la población.

Los cuales tienen entre sus directores a Michael Morris y el mismo Burns, además de un elenco de destacadas figuras, entre las que se cuentan Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton y Marion Cotillard.

El estrangulador de Boston

17 de marzo | Star+

El-Estrangulador-de-Boston.jpg la-tercera

El Estrangulador de Boston | Star+

Desde hace algunos años, las oscuras figuras de asesinos seriales, que han impactado a la opinión pública en diferentes épocas, se han convertido en personajes centrales de películas, series y documentales.

Un listado en continua expansión al que ahora se suma El estrangulador de Boston, el largometraje de Matt Ruskin que revive la historia del psicópata que a mediados de los años 60 mató a 13 mujeres en Boston.

Y para hacerlo se enfoca en las dos periodistas estadounidenses que sacaron a la luz la historia del asesino: Loretta McLaughlin y Jean Cole, quienes durante esa época trabajaban en el periódico Record-American.

Así, el relato primero se enfoca en Loretta (Keira Knightley) desde que empieza a relacionar los asesinatos con un mismo perpetrador, sumando pronto a la investigación a su colega y amiga Jean (Carrie Coon).

Succession

26 de marzo | HBO Max

Succession-4.jpg la-tercera

Succession | HBO Max

Hace solo pocos días, el creador y productor ejecutivo de Succession, ​​Jesse Armstrong, confirmó que su nueva temporada sería la última para el famoso y aplaudido espacio sobre Logan Roy (Brian Cox) y sus hijos.

“Nunca pensé que esto pudiera durar para siempre", afirmó Armstrong al dar a conocer la noticia que tomó por sorpresa a los seguidores alrededor del mundo de una de las mejores series del momento.

Lo cual dirá adiós con un ciclo que se iniciará con la posibilidad de la venta del conglomerado mediático Waystar Royco, al visionario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), cada vez más cerca.

Lo que pone a los Roy frente a la angustia existencial, la división familiar y una esperada lucha de poder.

Además, esta entrega final sumará al elenco a figuras como Annabeth Gish y Jóhannes Haukur Jóhannesson, en uno de los estrenos marzo 2023 más esperados.

Bookson debe morir

31 de marzo | Netflix

Bookson-Debe-Morir.jpeg la-tercera

Bookson debe morir | Netflix

Cada fin de semana, la actriz surcoreana Jeon Do-yeon llega a Netflix en los nuevos capítulos de la romántica serie Curso intensivo de amor, donde interpreta a la dueña de una tienda de banchan en Seúl.

Sin embargo, con su rol en Bookson debe morir, la película dirigida y escrita por Byun Sung-hyun, ella deja muy atrás el rol de la amable Nam Haeng-sun para convertirse en la antagónica Gil Bok-soon.

Una mujer que si bien comparte el lado maternal con Haeng-sun, por ser madre de una adolescente, también posee una faceta más oscura y violenta en su trabajo como asesina profesional.

Labor que realiza sin mayores contratiempos para la agencia MK hasta que se niega a completar una misión que le asignaron, para descubrir porque su hija Gil Jae-young (Kim Si-a) se ha alejado de ella.

The power

31 de marzo | Prime Video

The-Power.jpg Katie Yu/Prime Video

The power | Prime Video

La escritora londinense Naomi Alderman se unió al estudio creativo SISTER, el mismo detrás de títulos como Chernobyl y Landscapers, para convertir en serie The power, o El poder, su novela de ciencia ficción feminista.

La cual en su año de publicación fue elegida como libro del año por el diario británico The Guardian y obtuvo el prestigioso galardón literario Baileys Women's Prize for Fiction, que se entrega anualmente en Reino Unido.

La misma que llega a Prime Video como un espacio de nueve episodios, donde se conoce la historia ambientada en nuestro mundo, pero con un cambio luego de que las adolescentes adquieren un poder singular.

El cual les permite generar energía eléctrica a través de sus dedos, electrocutando a la gente a voluntad y es desarrollado por jóvenes alrededor del planeta, entre ellas la hija de la alcaldesa Cleary-Lopez (Toni Collette).

Misterio a la vista

31 de marzo | Netflix

Misterio-a-la-Vista.jpg la-tercera

Misterio a la vista | Netflix

La comedia sumada al suspenso ha resultado ser una combinación exitosa en el mundo cinematográfico, como lo comprobó la buena llegada entre el público y la crítica de Glass Onion: un misterio de knives out.

Una mezcla que ya habían aprobado los suscriptores de Netflix hace casi cuatro años con Misterio a bordo, la cinta con Adam Sandler y Jennifer Aniston que se convirtió en una de las más vistas en la plataforma.

Los actores que en esa ocasión encarnaron al policía Nick Spitz y su esposa peluquera Audrey cuando encaraban un asesinato a bordo de un yate de lujo, y ahora retornan en una secuela con otro misterio criminal.

Donde trabajan como detectives a tiempo completo y son invitados a la boda de su amigo el maharajá Govindan (Adeel Akhtar) en su isla privada.

Pero los Spitz vuelven a tener problemas cuando el novio es secuestrado.