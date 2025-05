Pastel de choclo y humitas: 8 lugares para probarlos en Santiago y la Ruta 5 Sur

El verano en Chile es sinónimo de vacaciones, sandías, festivales y, principalmente, choclos. Este producto, que se cosecha entre diciembre y marzo, inunda las ferias libres y mercados, y con él aparecen también dos delicias muy chilenas: las humitas y el pastel de choclo. Muchas familias tienen la tradición de preparar ellas mismas la famosa pastelera de choclo, pero estos meses también entregan la posibilidad de probar estos platos en picadas y restoranes tradicionales. Estos son algunos de nuestros preferidos en las cercanías de la Región Metropolitana.

Don Peyo.

Don Peyo es un lugar vital si hablamos de cocina chilena. Son más de 50 años de tradición los que se cuentan en su casona de Lo Encalada, en sector poniente de Ñuñoa, con amplios salones y una gran terraza interior. Ahí se puede probar su coctelería, con clásicos como la vaina ($4.150), que se sirve en copa flauta y está hecha base a oporto, coñac, cacao, clara de huevo y un toque de azúcar flor.

Pero su fuerte está en su variada carta, que incluye clásicos del recetario nacional. Muchos de esos platos son de temporada, como el pastel de choclo, que puedes pedir con pollo ($9.900) o sin ($8.900).

También lo ofrecen en versión vegetariana ($8.900), con un pino en base a champiñones y berenjenas.

El pastel de choclo de Don Peyo.

Si se trata de platos de temporada, no te pierdas los porotos granados ($9.900) con pilco y plateada o los porotos granados ($8.900) con mazamorra, hechos con esa maravillosa mezcla de choclo picado y rallado que les da esa cremosidad única del verano.

Humitas de Motomei Casa Taller.

Humitas y pastel de choclo hechos a la antigua es lo que puedes encargar en Motemei Casa Taller, el espacio que ofrece experiencias privadas, que partió en Las Hualtatas y que ahora encuentras en El Raudal 909, La Dehesa, Lo Barnechea.

A cargo están Jennifer Crew y Patricio Cáceres, conocido como el “Talibán de la cocina chilena”, por su amor rotundo a las recetas nacionales, las que sigue al pie de la letra. Este proyecto, al menos por ahora, se trata de platos solo a pedido, para llevar, como las humitas ($36.000 las seis) o la fuente de pastel de choclo (desde $ 25.600).



Ambos platos se hacen respetando cada paso de la tradición, sin sustitutos ni añadiendo nada extra, inspiradas en las recetas de Cristina, con quien Patricio Cáceres cocinaba en el campo maulino.

El proceso de las humitas parte con la selección del choclo, que por supuesto debe ser humero —nada de choclo americano— y a las que no se les agrega ningún tipo de lácteo, sólo el juguito del choclo.

Al pelarlas, se cuida de elegir las mejores hojas, con las que se envolverán las humitas. Luego se le quita el pelo al choclo y se ralla con rallador o cuchillo. La pasta luego se pasa por un molinillo, donde se logra una consistencia suave pero no completamente lisa, para que sientas los granitos del choclo. ¡Una maravilla! Después es el turno del sofrito, hecho con manteca y cebolla.

Chancho en piedra de Motemei, clásico maulino, machacado en piedra, con tomate ají verde, ajo, sal y aceite

Respecto al pastel de choclo, lleva pechuga de pollo doradita sin hueso, huevo duro y aceitunas negras sin cuesco.

La pastelera es solo choclo, y en este caso se pasa por cedazo o se apaña, cosa de que quede con la misma consistencia de la crema de un berlín. Puedes reservarlas y encargarlas aquí. ¡Con anticipación porque se agotan rápido!

El Parrón de Franklin.

El Parrón es una picada entrañable en el corazón del barrio Franklin. Una a la antigua, sin redes sociales, y que abre de miércoles a domingo en avenida Santa Rosa, casi en la esquina con Franklin.

Se trata de una casona antigua, típica del sector, con un amplio jardín interior y un gran parrón al que debe su nombre.



Según los registros, este local existe al menos desde 1914, cuando funcionaba como Quinta de Recreo. Ha cambiado muchas veces de dueño, pero desde hace más de 20 años que lo atienden Mario Riquelme y su familia.

Por supuesto, en El Parrón tienen pastel de choclo ($8.000), servido en librillo de greda, además de humitas, que se ofrecen de a dos ($8.500). Son de muy buen porte, acompañadas con ensalada chilena, marraqueta y el ají de la casa.

Otra opción choclera son los porotos con mazamorra ($6.500) con ensalada de tomate.



La Confitería Torres es el histórico local del centro de Santiago, uno que probablemente conoces como el más antiguo de la capital, el mismo donde se creó el emblemático sándwich Barros Luco.

Si bien la casa matriz se mantiene en la Alameda con calle Dieciocho, además del local que tienen bajo el Palacio La Moneda, ambas permanecen cerradas durante febrero. Pero hace unos años también abrieron una sucursal en el barrio El Golf, en Av. Isidora Goyenechea, que cuenta con panadería propia y está abierta durante todo el año (aunque en febrero no abren los fines de semana).

Ahí puedes probar platos especiales de cocina chilena en temporada, como el pastel de choclo ($13.800) o las humitas ($10.500 las dos), que puedes acompañar de ensalada chilena.



El Divertimento Chileno, a cargo de la familia Sacco, es el restaurante ubicado a los pies del cerro San Cristóbal, justo a un costado de la entrada al Parque Metropolitano por Av. Pedro de Valdivia Norte.

Conocido como un oasis dentro de Santiago, por su agradable terraza y el paisaje que lo rodea, además tiene una carta de cocina chilena y pastas hechas en el lugar.

Un imperdible dentro de sus platos de fondo chilenos es, obviamente, el pastel de choclo ($12.900), hecho de cremosa pastelera y un relleno de pollo, carne, aceituna y pasas.



El Rey del Pastel de Choclo es una picada que, según cuentan, tiene más de 100 años de historia. La encuentras en el Km 43.5 de la Ruta 5 Sur, en la zona de Paine.

Allí, eso sí, no hay rey sino una reina: Miriam Romo, la heredera de esta picada de cocina chilena con coloridos manteles de hule donde, como su nombre lo indica, la estrella no es otra que el pastel de Choclo ($ 11.900). Se hace siguiendo una receta que se ha ido perfeccionando con el tiempo pero que en más de 70 años no ha cambiado mucho.

A tu mesa llegará bien dorado gracias al azúcar que corona la pastelera, con un pino que incluye el trutro de pollo completo, huevo duro y aceitunas.



Si hablamos de imperdibles de carretera, un lugar memorable es el Mini Restaurant que abrió el 1 de noviembre en 1974. Se ubica en Longitudinal Antiguo 511, cerca de la antigua ruta 5, en el centro del sector Gultro, apenas unos kilómetros al sur de Rancagua.

También se le conoce como "ex mini Sheraton", simplemente porque comer ahí es un lujo. Se trata de un restaurante familiar que comenzó como una picada de carretera hace ya 50 años, y que Oriana Anabalón heredó de su madre. Ella trabaja en el Mini junto a su hijo Sebastián, su hermana Ximena y su sobrino Joaquín.



El último en incorporarse al negocio familiar fue Joaquín, quien comenzó a ser parte tras una pasantía en la cocina Disfrutar, en Barcelona, restaurante que fue elegido en 2024 como el mejor del mundo.

La cocina del Mini guarda todo el sabor de las recetas tradicionales. A ellas les suma las técnicas de alta cocina pero sin traicionar la memoria emotiva colectiva. De eso te darás cuenta cuando pruebes su pastel de choclo ($15.000), bien generoso, que alcanza para dos e incluye pan amasado y ensalada chilena.

Ojo que se trata de un plato que solo sirven los fines de semana y en temporada estival, por lo que puedes pedirlo hasta abril.



Juan y Medio, el restaurante que partió en 1947 en la Ruta 5 Sur como una picada para camioneros, ubicado en el km 109, comuna de Rengo, es ya todo un emblema de la Zona Central.

Se hizo conocido entre los viajeros por sus platos de cocina chilena, que siguen las mismas recetas desde hace más de 75 años, siempre en una versión más que generosa, con porciones XL, mega abundantes.

Eso ocurre tanto en el local original como en las dos sucursales: la de Rinconada de Los Andes y la en Santiago, en la calle José Manuel Infante, de la que puedes conocer todos los detalles aquí.

En Santiago encontrarás la mayor variedad de platos de cocina chilena, como las humitas ($9.500 las dos), o el pastel de choclo ($12.500).

De temporada choclera también tienen porotos granados con mazamorra ($6.900), que puedes acompañar de ensalada chilena ($4.900).