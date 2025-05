Rutas del Conocimiento: tecnología, trekking y naturaleza en el Parque Nacional La Campana

El Parque Nacional La Campana, ubicado a menos de dos horas de Santiago, es un destino popular entre los amantes de la naturaleza y los entusiastas del trekking.

Y este próximo 2 y 3 de diciembr, se prepara para dar la bienvenida a una nueva etapa de exploración en la naturaleza con el lanzamiento de la guía optimizada para celulares Rutas del Conocimiento, que detalla cuatro recorridos del parque.

Un innovador proyecto que no sólo ofrece información esencial sobre los senderos, sino que también sumerge a los visitantes en una experiencia cultural, histórica y de biodiversidad, todo desde la comodidad de sus dispositivos móviles.

La página web, desarrollada por la Cámara de Turismo del Valle de Ocoa, busca enriquecer la visita de los excursionistas al Parque Nacional La Campana al proporcionar datos clave sobre la flora y fauna local, así como aspectos culturales e históricos relevantes.

Además, se incluye una guía de emprendimientos asociados a la cámara de turismo, impulsando así la economía local y promoviendo prácticas turísticas responsables.

Cuatro senderos imperdibles

Foto: Luis Ávila

Con la nueva plataforma web, ahora puedes planificar tus rutas de manera más informada, maximizando tu tiempo en el parque y disfrutando al máximo de tu visita.

En las descripciones de cada recorrido se proporciona información esencial, como el tiempo estimado, la distancia en kilómetros y el nivel de dificultad.

Además, cada ruta cuenta con una detallada descripción de la flora y fauna presentes en el área.

Entre los senderos que encontrarás en el sitio web, se destacan el Circuito El Quillay y El Palmar, ambos de baja dificultad, ideales para realizar en familia y para aquellos que buscan una experiencia más relajada.

También está el desafiante Circuito La Cascada, con dificultad media. Y para aquellos que llevan la aventura en la sangre, está la Travesía Granizo - Ocoa, que va desde Olmué hasta Ocoa y presenta una dificultad alta.

Todos estos trayectos están conectados con Google Maps, lo que facilita la planificación y la exploración.

Puedes revisarlos en la web para obtener más detalles sobre cada ruta.

Una jornada de trekking familiar

Foto: María Ignacia Concha

Para celebrar el lanzamiento, se llevarán a cabo tres salidas guiadas los días sábado 2 y domingo 3 de diciembre en el sector Ocoa del parque La Campana, con entrada gratis.

Los interesados pueden inscribirse aquí para las tres salidas diarias programadas a las 9.30 AM, 10 AM y 10.30 AM.

Las excursiones tienen una duración aproximada de tres horas y se recomienda que los participantes sean mayores de 7 años y no llevar elementos como coches, pues los senderos son estrechos.

Recuerda subir con agua, un snack y usar protección solar para disfrutar al máximo de la experiencia.