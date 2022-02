Gonzalo Cilley, nuevo presidente de Audax Italiano: “Nuestro objetivo es ser el cuarto grande de Chile”

Gonzalo Cilley (45 años) tiene una larga trayectoria en el mundo del fútbol. En Colombia, por ejemplo, estuvo hasta diciembre de 2021 ayudando a diferentes clubes con un programa de innovación para incorporar la tecnología y los datos al momento de tomar decisiones.

El argentino, que también ha estado involucrado en Hollywood, como productor de series, venía trabajando hace meses en la compra de Audax Italiano, de la familia Antillo. El elenco de La Florida cumplía con todos los requisitos para poder cumplir su sueño de dirigir a un equipo profesional. Junto a cinco inversionistas mexicanos y argentinos decidieron invertir US$ 7 millones para quedarse con el elenco itálico.

En conversación con El Deportivo, en el lobby del Hotel Sheraton, Cilley habla tras haberse presentado hace un par de horas al plantel audino. “Audax significa audaz. Nosotros queremos ser un equipo audaz, atrevido. Queremos crecer”, dice, de entrada.

¿Por qué invierte en Audax Italiano?

Vemos un gran potencial en el mercado y en el futbolista chileno. Audax, en particular, es un club que nos gusta porque ha sido muy ordenado y transparente. Eso, en el fútbol, no es lo habitual. Audax se manejó por mucho tiempo por una sola familia (Antillo). Todos los dueños son visibles y tienen una cercanía con los jugadores que es importante. Nuestro objetivo es potenciar lo hecho hasta ahora, hacer el equipo más competitivo aún y mantenerlo en zona de copas de manera sostenible.

La familia Antillo ya lleva una década en Audax. ¿Fue una negociación difícil?

Cada negociación es particular. Los clubes de fútbol tienen lo emocional que se mete en el medio. Este era el club del que la familia dueña era hincha. No fue difícil, porque fuimos claro en lo que nos importa: el fútbol joven, la comunidad y ser competitivos. Ellos también sintieron que habían cumplido su ciclo, con sus éxitos y su aprendizaje. Ellos no querían vendérselo a cualquiera.

¿La familia Antillo seguirá ligada al club?

No, no seguirá ligada. Seguirán como hinchas y como quienes aportaron mucho esfuerzo para que este club esté aquí. Eso no se borra con nada.

Colo Colo, la U y la UC llevan años de pérdidas ¿Cree que generará dividendos?

No. Es una inversión como extranjero en la que apostamos a hacer las cosas bien. El club de fútbol como actividad en Chile o en cualquier parte del mundo, bien gestionado es una actividad que puede ser rentable. Y rentable no es una mala palabra. Se pueden hacer cosas que sacan a los clubes de los déficits crónicos. Los clubes bien gestionados pueden ser rentables.

Desde Hollywood

¿Usted y los otros inversionistas mexicanos y argentinos vienen de otros clubes?

No hemos estado en ningún otro club. Venimos de la entretención y de la tecnología. En lo personal, hice series en Hollywood, en inglés. Somos un grupo de gente que se propuso entrar al fútbol para hacer gestión profesional e internacional. Audax aparece después de hacer un estudio, no aparece de la nada.

¿Qué series en Hollywood hizo?

Tell Me a Story y Broke. La puedes buscar. Fui el productor, no fui el rostro.

De esos inversionistas, ¿ninguno está relacionado con el mundo del fútbol?

Ninguno.

Enumere los inversionistas...

Somos cinco. Yo soy el presidente y el principal. Pero el resto es gente de medios y tecnología. Te lo digo con toda tranquilidad. A mí me sorprende que como extranjero pregunten eso. Solo soy un inversor tratando de hacer bien las cosas.

¿Tampoco hay representantes en la operación?

No somos representantes. Yo no soy representante, nunca voy a ser representante y no me interesa serlo. No lidio con representantes. Ahora tendré que hacerlo por mi nueva condición de presidente.

Audax Italiano celebra la clasificación a la Copa Libertadores (Foto: Agenciauno)

Según estudios, el torneo chileno está cada vez más desvalorizado y la Selección está casi fuera del Mundial. ¿Qué lo motiva a invertir?

En el fútbol se gana y se pierde. Son fotos, pero la película es mucho más larga. Nosotros no evaluamos el altibajo. Evaluamos el torneo, la estabilidad del país, la historia y la situación completa de este club hoy. La apuesta es que creemos que podemos agregar valor a eso. Mi perspectiva de extranjero no es que el torneo está cada vez más devaluado.

¿Qué países evalúo antes de invertir acá?

Bélgica, Ecuador, Colombia, Brasil e Italia.

¿Pero qué lo convence de Chile?

Lo que te dije. Y la televisión también es un mercado muy organizado también. Eso es importante para clubes chicos que no tienen tanta hinchada. El grueso televisivo es importante. Y es estable. Uno puede tener un montón de otras discusiones, pero ese ingreso es estable y predecible. También el orden del torneo y apostar a que trayendo ideas de Europa se puede hacer una institución rentable.

¿Buscó otro club chileno?

Sí.

¿Universidad de Chile fue opción?

No.

¿Qué otro club fue opción?

Prefiero no comentar eso.

¿Viene a ordenar el club para después venderlo?

No, el club ya está ordenado. Sí falta ser competitivo. Falta la ambición y la confianza de que pueden ser competitivos. Mucho es mental. Todos quieren ganar, el tema es si crees que puedes ganar.

¿Será un presidente activo o manejará todo desde Argentina?

Seré un presidente muy activo. A partir de esto, iré yendo y viniendo de Argentina a Chile. El día a día lo manejará Rodrigo Robles y el equipo que seguirá en Audax. No estamos cambiando el club entero, solo estamos dando un nuevo plan estratégico.

¿Cuánto tiempo se proyecta en el club?

Toda la vida, ojalá. Todo dependerá si podemos cumplir la misión.

El sueño de grandeza

¿Buscará posicionar a Audax en Chile?

Absolutamente. Queremos convertir a Audax en el cuarto grande. Sabemos que no es de un día para otro, pero iniciamos ese proceso hoy y estamos convencidos de que podemos ocupar ese lugar de manera sostenible. Y también, siendo extranjero, uno apunta para afuera. Queremos tender lazos y conexiones con clubes internacionales, con otros clubes italianos.

¿Cuánto dinero pretende inyectar?

No nos medimos en dinero, nos medimos en proyectos. Invertiremos lo necesario para convertirnos en el cuarto grande. Cuánto tiempo y cuánta plata, es imposible saber. Uno tiene que poner primero el proyecto. No ponemos la plata delante de todo.

¿En qué plazos se podrá ver resultados?

Estos procesos son largos. Yo creo que ese posicionamiento de llevarnos al cuarto lugar será de tres a cinco años.

¿Respalda a los técnicos o a los cinco partidos malos los echa?

¿Conoces a un presidente que después de cinco derrotas seguidas no tenga una buena charla con un técnico? No hay. Es la naturaleza de la actividad, no la inventamos nosotros. Evaluamos cómo jugamos y siempre daremos apoyo a la gente cuando se hacen las cosas bien y corregir rápido cuando las cosas se hacen mal.

Usted asume con Ronald Fuentes como técnico. ¿El DT cuenta con su respaldo?

Sí, tiene todo nuestro apoyo. Por más que no fue una decisión nuestra, le dimos nuestro apoyo a él y al plantel. Siento que estamos bien posicionados para el inicio del torneo.

¿Piensa reforzar el plantel?

Vamos a potenciar el plantel. No solo por la salda de Montecinos, hay ciertas posiciones que creemos que debemos potenciar para ser el cuarto grande.

¿Por qué Rodrigo Robles como gerente general?

Tiene un prestigio muy bien ganado en el mundo del fútbol. Primero por su paso por O’Higgins y después por la ANFP. Es conocido por todo el mundo. Tiene una base muy sólida en su conocimiento del mundo. Es el gerente general perfecto que andaba buscando.

La cantera de jugadores de Audax siempre ha sido un activo importante del club. ¿Será clave en su proyecto?

Es lo más importante porque es el futuro del club. Hoy nosotros tenemos a los jugadores que tenemos, y ojalá podamos tener muchos jugadores de acuerdo a la calidad de la cantera para que puedan jugar en el primer equipo.

¿Se proyecta un número de jóvenes para subir al primer equipo?

No se trata de la cantidad de jugadores. Queremos que lleguen y puedan jugar. Queremos cinco jugadores por año.

¿Cuáles son los objetivos para este primer año?

Mi objetivo es mantenernos en zona de copas y empezar a transmitir un Audax nuevo, más ambicioso, más competitivo, que tenga un montón de elementos que apuntan al alto rendimiento. Que los jugadores que vengan también lo vean. Que el Audax ofrezca cosas que antes no eran tan visibles. Que el futbolista que venga vea una buena oportunidad acá para jugar y lanzar su carrera a otros países.

Si bien el estadio es de la comuna, ¿piensa invertir en su mejora y en la ciudad deportiva?

El estadio es de la comuna como bien dices y por eso estamos limitados en lo que podemos hacer. Sí queremos jugar ahí, pero lamentablemente está el tema del vacunatorio. Nos gustaría volver a jugar ahí, esa es nuestra prioridad. En cuanto a la ciudad deportiva es parte importante del proyecto. Está muy buena, no creo que muchos equipos tengan cuatro canchas, dos sintéticas y dos de pasto natural. Sentimos que está bien, pero sí haremos algunos cambios que sentimos que apuntan al crecimiento. Seguiremos conectado a la comunidad en la que estamos. Estamos muy contentos en La Florida.