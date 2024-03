Acuerpar

(Relativo a “cuerpo”). El concepto fue acuñado por la guatemalteca Lorena Cabnal, quien lo define como la “acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados” que buscan resistir las “opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas”. Durante un encuentro feminista internacional, Irina Karamanos le dio un uso: la ultraderecha, dijo, “nos lleva a activarnos como feministas, pero ya no solamente como reacción a la reacción de elles, sino que como organización y como acuerpamiento”. Los conceptos y expresiones usados por la expareja del Presidente se transformaron en una marca en sí misma, de gran resonancia en redes sociales.

Bicicleta

Medio de transporte favorecido por Gabriel Boric, que en noviembre de 2022 empezó a usarlo entre La Moneda y su casa del barrio Yungay. Un año más tarde, el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó en Mesa Central que el “que se jodan” de la campaña del A Favor nace “de la rabia de ver al gobierno bailando y andando en bicicleta”. El Presidente le contestaría con un tuit: “Hoy subí el cerro en bicicleta, espero que al senador Macaya no le moleste”.

Buenas y malas noticias

Ponderaciones que adjetivan la forma en que repercute un hecho difundido en los medios de comunicación. Ambas fueron hechas por el Mandatario para referirse a esos medios, en una clara crítica a su cobertura. Durante la inauguración de la Plaza Los Cuncos, en Renca, el 14 de diciembre pasado, el Presidente dijo: “Antes de subirme al escenario di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo [la inauguración] (...) Parece que las buenas noticias no tienen rating”. Dos meses antes había reprochado el “impresionante afán” de los diarios por “preferir las malas noticias”.

Caletas con perspectiva de género

Plan tendiente a proveer condiciones higiénicas y sanitarias a las pescadoras artesanales. “Adquirí en 2023 el compromiso de habilitar 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género”, declaró el Presidente el pasado 29 de enero en la caleta Queilen. El concepto fue motivo de burlas y memes en las redes sociales, así como de críticas de la oposición, que no ve acá un tema prioritario. Dos días después, Boric lo defendió: “Yo les pediría un poco más de seriedad, que piensen cuando hacen esas burlas”.

Cherry picking

Dícese de una falacia de evidencia incompleta: citar sólo casos o datos que confirman la propia postura. En entrevista con CHV, el 21 de agosto de 2022, Macarena Pizarro cotejó una afirmación de Gabriel Boric con números de homicidios y de robos violentos de vehículos. “Cuando uno hace un cherry picking de los datos para poder decir que todo está mal, no se están incorporando los últimos datos que ha habido sobre la disminución de robos de vehículos”, respondió el Mandatario.

Círculos concéntricos

Círculos que comparten el mismo centro, como los que crea una piedra que cae en un estanque. En el caso local, el concepto fue mutando desde la noción de los “anillos” con la cual fue construido el primer gabinete de Gabriel Boric. La idea fue impulsada por Giorgio Jackson y consistía en poner a los partidos fundantes de la candidatura del Mandatario -Apruebo Dignidad y PS- en las posiciones de poder más relevantes del gobierno, dejando a otras fuerzas del Socialismo Democrático en un segundo lugar. La estrategia no tuvo larga duración: los equilibrios de poder cambiaron tras el plebiscito de 2022, en que ganó el Rechazo. Hasta hoy es criticada en las huestes socialistas, y el propio Boric pidió perdón al PPD en septiembre de 2023 (ver Sin llorar, columna de Daniel Matamala).

Curva de aprendizaje

Diagrama de lo aprendido en una actividad en un tiempo determinado. El Presidente usó la expresión el 13 de junio de 2023 a modo de comentario. “En este momento no hay espacio para curvas de aprendizaje”, dijo tras remover de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a Fernando Araos, independiente pro FA, y nombrar en el cargo al PS Osvaldo Salgado, subsecretario de Salud con Ricardo Lagos y director del Servicio de Salud Metropolitano Sur con Michelle Bachelet. La frase -que no ha vuelto a usarse y que no indica un horizonte de tiempo para el término de dicha curva- golpeó particularmente al Frente Amplio, dado que a la hora de reemplazar a una autoridad, se empezó a optar por militantes de la ex Concertación o independientes ligados al Socialismo Democrático.

Democracia Viva

Fundación ligada a RD, creada en enero de 2022 para “conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política”. Desde junio pasado protagoniza un escándalo de corrupción que partió con $ 426 millones entregados por el Minvu antofagastino y destinados a usos militantes, lo que a su vez encendió el debate sobre el destino de los recursos públicos. A su cuenta se anotan la salida del ministro Giorgio Jackson, la subsecretaria Tatiana Rojas y el seremi Carlos Contreras.

Desprolijidades

Dícese de descuidos o faltas de esmero. El término se usó por única vez, y con altísima repercusión, el 7 de enero de 2023. Gabriel Boric habló en La Moneda tras conocerse los beneficios a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. “Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, y considerando, además, la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar”, informó. Por estas mismas desprolijidades renunció el jefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía.

En los territorios, con las comunidades

Reemplazante de “barrio” o “población”, “territorio” parece “estar rodeado de un aura de autoridad moral”, al decir de Ascanio Cavallo en 2021. Unido a “comunidad”, sobre todo en plural, dio pie a una combinación predilecta del activismo y la academia. “Dialogar en su territorio, con las comunidades, refleja el espíritu y la voluntad que tiene nuestro gobierno”, declaró el Presidente el 1 de julio de 2023, tras reunirse con dirigentes indígenas.

Escala de valores y principios

Expresión usada el 3 agosto 2022 por Giorgio Jackson, entonces ministro secretario general de la Presidencia, en un live de Twitch: “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior (...) Frente a la generación que nos antecedió, que podía estar identificada [con] la centroizquierda o la izquierda, yo creo que nosotros también estamos abordando los temas con un poquito menos de eufemismo y con más franqueza”. Sus palabras calaron hondo en el Socialismo Democrático, generando una espiral de roces y enemistades sin vuelta.

Estado de emergencia acotado

Expresión que definió el estado de emergencia en las provincias de Arauco y Biobío, así como en la región de la Araucanía, declarado el 16 de mayo de 2022. Con ello el gobierno -que antes de asumir tuvo como bandera el fin de los estados de excepción en la macrozona sur,- se veía llevado a desechar la solución intermedia que él mismo había pergeñado: un “estado de protección y resguardo” que no tuvo piso político. En junio de 2023, el gobierno modificó el decreto. “Se evita cualquier argumentación de un estado de excepción acotado”, dijo entonces el ministro Luis Cordero.

Gabinete Irina Karamanos

“Oficina de un organismo encargada de atender determinados asuntos” es la tercera acepción del diccionario de la RAE y las academias para la palabra “gabinete”, más que pertinente cuando de la administración del Estado se trata. El sustantivo adquirió su apellido gracias a la entonces pareja de Gabriel Boric, Irina Karamanos, quien en el proceso de terminar con la tradicional institución de la primera dama terminó poniéndole su nombre al cargo. Tras numerosos cuestionamientos, en cosa de horas un comunicado oficial acusó un “error administrativo” y reveló el nuevo nombre de la unidad: Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República.

Habitar el cargo

Expresión del Presidente Boric, en entrevista con La Tercera del 28 de abril de 2022, para describir las complejidades del rol que acababa de asumir, así como la estatura política que demanda: “La idea de habitar una institución, habitar un cargo que es más grande que uno mismo, implica que hay cosas del cargo que se pueden adaptar a uno, pero hay muchas cosas de uno que se tienen que adaptar al cargo también”.

Militarización

Sustantivo recurrentemente utilizado por parlamentarios del PC y el Frente Amplio hasta mayo de 2022, con el cual planteaban su oposición a un estado de excepción en La Araucanía y Biobío. Si tras el 18-O, por su parte, el entonces diputado Gabriel Boric se opuso a la “militarización de la ciudad [de Santiago]” y en julio de 2021 pidió “no más militarización” de La Araucanía, la violenta dinámica de los hechos en la región lo llevó a apoyar desde principios de su Presidencia la mantención del despliegue de FF.AA. La palabra no se ha vuelto a escuchar públicamente desde las filas oficialistas.

Niñez / Infancias

Voces plurales usadas en desmedro del genérico “niños”, considerado invisibilizador de las niñas. Un instructivo del 19 de mayo de 2022, proveniente de la Subsecretaría de la Niñez, llamaba adicionalmente a utilizar los “conceptos correctos”: en vez de “menores”, hay que hablar “de niñas, niños, niñes y/o adolescentes”; en vez de “nuestros niños”, corresponden “las niñas”, “los niños” o “les niñes”.

Pacto fiscal

Concepto introducido por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en junio de 2023, tras el mayor fracaso legislativo del gobierno. El rechazo a la reforma tributaria obligó a instalar el concepto, que implica una nueva versión de la reforma, con algunos cambios de fondo respecto de la primera iniciativa. Todavía no es segura su aprobación y Marcel apuesta a que los primeros meses de 2024 sean decisivos.

Partido único

b Partido únicoSueño presidencial de reunir en una sola colectividad a las tres que componen el Frente Amplio. Boric declaró el 10 de junio 2023 en un acto de CS: “Les invito, compañeros y compañeras, en este cuarto y ojalá último aniversario de Convergencia Social -estoy adelantando-, a que pensemos en grande”. Horas después, RD se mostró públicamente proclive a “una discusión profunda y responsable sobre el partido único del Frente Amplio”. Eso derivó en que Convergencia Social y Revolución Democrática estén en pleno proceso de fusión. El proceso, eso sí, tuvo una caída: las deudas dejaron fuera a Comunes, que pelea en el Tricel para no desaparecer.

Perros, vamos a ser unos

Afirmación de Gabriel Boric, el 14 de octubre de 2022 en Radio Sol de Antofagasta, con la que buscó transmitir firmeza y determinación después del homicidio del carabinero Carlos Retamal. “Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, y en esto no va a haber un doble estándar”, declaró. Tal énfasis no les fue ajeno a ciertas voces opositoras, que rápidamente enrostraron al Ejecutivo episodios delictivos a cuenta de dicha expresión. Al mes siguiente, el propio Presidente la consideraría “desafortunada”.

Querellas

“Discordia, pendencia”, dicen sobre “querella” la RAE y las academias en el Diccionario de la Lengua Española. También, “acto por el que el fiscal o un particular ejercen ante un juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman responsables de un delito”. En el funeral del expresidente Sebastián Piñera, Boric insinuó un mea culpa sobre el rol que tuvo su sector durante el segundo gobierno de Piñera. Sin embargo, parece no haber quedado del todo claro qué acepción del término estaba usando. “Las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, dijo el Mandatario, abriendo una pelea con el PC. Ante el alboroto en sus filas, el gobierno se justificó afirmando que Boric hacía referencia a la primera de las acepciones que acá se consignan.

Rebeldía

Desobediencia, indisciplina, obstinación, indocilidad, indomabilidad y un largo etcétera. Una de las palabras predilectas del Presidente, que ha usado para distintos propósitos durante sus dos años de gobierno. “La militancia es importante, por eso estar en los territorios es importante… La rebeldía puede ser parte del gobierno también, parte de la esencia de ser militante de un partido de izquierda, y da lo mismo cómo ese partido se llame”, dijo en el aniversario de Convergencia Social, su partido, en junio de 2023. También la usó en una conferencia en la U. de Sichuan (China), el 14 de octubre del mismo año: “Muchas veces, los jóvenes pensamos que el mundo parte con nosotros, pero cuando aprendemos de quienes estuvieron antes y enfrentaron desafíos distintos, nuestra experiencia de abordar los desafíos crece mucho más. Eso requiere que, como jóvenes -y los insto-, mantengan siempre una dosis de rebeldía: que no se conformen con las versiones oficiales”.

¡Seguimos!

Consigna de rasgos motivacionales usada por la campaña de Gabriel Boric de cara a las presidenciales de 2021. El 16 de diciembre de ese año, confirmado ya el triunfo en la segunda vuelta, el Presidente electo tuitearía: “¡Gracias, Chile! ¡Seguimos!”. Y una vez instalado en La Moneda, la expresión siguió acompañando al Mandatario, cual mantra, a la hora de exhibir algún logro. En meses recientes se ha visto acompañada de “¡Avanzamos!” y “¡Seguimos avanzando!”.

Seguridad pública

Concepto inicialmente usado desde el gobierno a mediados de 2022, ya con unos meses en La Moneda. Con el correr del tiempo, de estar casi invisible en el programa y el discurso del Ejecutivo, pasó a transformarse en una de las expresiones más repetidas, desplazando a otras seguridades que sí aparecieron en el primer periodo del gobierno, como la “seguridad social”. En paralelo, pasó a ocupar los primeros lugares entre las preocupaciones de los chilenos según diversas encuestas. A la salida del cónclave oficialista de septiembre del año pasado, el ministro Mario Marcel informó que, de cara a 2024, el gobierno renovará sus énfasis “en materias de seguridad pública, seguridad social y seguridad económica”.

Side letters

Arreglos bilaterales o acuerdos complementarios relativos a aspectos puntuales de un contrato. El término se hizo conocido en septiembre de 2022 y fue un salvavidas para el entonces subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada (CS). El gobierno, que hizo lo posible por no firmar el TPP11 y así amortiguar la derrota de su postura inicial -defendida por Ahumada-, usó las side letters para reducir el costo político de ratificar el tratado en febrero de 2023 (postura que abrazó la excanciller Antonia Urrejola). La estrategia no tuvo éxito: sólo Nueva Zelandia, de 10 países, ha suscrito una “carta lateral” con Chile, aunque su contenido no ha sido visado por el Congreso.

Transformaciones

Acciones que transforman, que hacen que algo pase a ser otra cosa. De amplio uso en el vocabulario de las izquierdas partidarias y académicas del siglo XXI, el concepto -así, en plural- ganó notoriedad en 2022 tras el uso que le dio el ministro Giorgio Jackson, para quien la aprobación de la propuesta de la Convención Constitucional era “indispensable para realizar las transformaciones” propuestas por el gobierno. “Nuestro gobierno está comprometido con las transformaciones responsables que nos guíen hacia una sociedad más segura en materia social, económica y ciudadana”, dijo Boric en noviembre de 2022. La tarea ha sido difícil: una agenda ambiciosa con un Congreso en contra.

Tregua

Interrupción, descanso. O cese de hostilidades. Término usado por el Presidente el 5 de abril de 2023, cuando hizo una petición especial a los partidos oficialistas y opositores que llegaron a La Moneda para abordar la crisis de seguridad, que incluía la muerte de tres carabineros en menos de un mes. El Mandatario solicitó “una tregua que evite las descalificaciones de lado y lado, y ponga en el centro al país”. Los políticos estaban peleados por la ley Nain-Retamal y sólo hubo respaldo oficialista. “No estamos en guerra”, respondieron desde RN.

Usurpación pacífica

(Relativo a ocupar un inmueble ajeno o mantenerse en él contra la voluntad de su titular, pero en paz). Expresión usada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, al presentar el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones. La jefa de gabinete lo hizo para referirse a los casos en que “no hay violencia ni intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas”, idea que luego se instalaría en el Congreso como “tomas no violentas”. El singular concepto originó recriminaciones en políticos republicanos y de Chile Vamos. Poco después, la propia Tohá lo invalidó: “Se me salió, no más”.

Wallmapu

Nombre dado en mapudungún al territorio mapuche “ancestral” en Chile y Argentina. El Consejo de Todas las Tierras lo socializó en los 90 y en marzo de 2022 lo usó la entonces ministra del Interior Izkia Siches para referirse a las regiones de La Araucanía y Biobío. En plenas tensiones por su fallido viaje a Temucuicui, dijo que no había que “poner el grito en el cielo cuando uno habla de wallmapu”. En consonancia con la dinámica de su gestión, Siches generó otra controversia y levantó un conflicto diplomático con Argentina. Tanto así, que debió disculparse con el entonces embajador, Rafael Bielsa. El concepto no ha vuelto a usarse en el gobierno.