Alerta de vendetta en la Cámara: PC lanza advertencia en caso de que Cariola no sea elegida presidenta

Tres semanas decisivas vivirá la Cámara de Diputadas y Diputados que este viernes iniciará un largo proceso de renovación de su mesa directiva, una vez que el actual presidente de la corporación, Raúl Soto (PPD), presente su renuncia.

Sin embargo, ante el riesgo de que la diputada comunista Karol Cariola no sea elegida presidenta de la Cámara en reemplazo de Soto, la bancada del PC advirtió que no “tolerará” que quienes pretendan desbancar a la legisladora -desconociendo el pacto suscrito en marzo de este año- vayan más allá e intenten, además, rehacer la integración de comisiones, instancias estratégicas para tener el control de la agenda legislativa.

El diputado y jefe de comité comunista, Boris Barrera, señaló que no existe ninguna posibilidad reglamentaria para modificar las comisiones, cuya composición, a su juicio, quedó sellada en ese acuerdo administrativo que suscribió un grupo mayoritario de bancadas.

En ese pacto -del que solo se excluyó a la derecha- se estableció una rotación en la presidencia de la Cámara -turno que ahora le correspondería a Cariola- y, además, se definió la integración y la jefatura de cada una de las comisiones legislativas.

“No hay nada que indique que eso está permitido (cambiar las comisiones), salvo cuando se inicia el período parlamentario. Es algo que desde el retorno de la democracia, nunca se ha hecho. No hay nada en el reglamento (de la Cámara) que lo permita y cualquier intento es imposible. Cualquiera que intente pasar por encima del reglamento está la opción de la censura e insistiremos en eso, en cualquier momento. Incluso podemos trabajar estrategias para lograr mayorías necesarias para esa censura. Si alguien quisiera pasar por encima del reglamento, aprovechando la presidencia de la Cámara, no solamente afecta al Congreso, afecta a la democracia. Es algo grave que no se puede tolerar”, comentó Barrera

El jefe de bancada del PC dijo que el tema ha sido revisado por los abogados del partido y de otras colectividades que han llegado a la misma conclusión. Además, explicó que en este punto también coinciden el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, y la actual mesa que preside Soto.

La única alternativa, a juicio del análisis del oficialismo, es que haya unanimidad de la Sala, situación en que en ningún caso será concedida.

Barrera acusó que esta sería una maniobra de “la derecha antidemocrática, que ha sido capaz de hacer golpes de Estado”. “No me extrañaría que estén pensando en hacer un golpe de Estado en la Cámara”.

La bancada de diputados PC, encabezada por Boris Barrera.

La postura de PC es compartida por el gobierno y los grupos oficialistas, que ya acordaron pelear en todos los espacios, incluso en tribunales, un cambio de esta naturaleza, que significaría un severo revés para la agenda gubernamental.

“Sería completamente antirreglamentario (alterar las comisiones). Vamos a hacer cumplir el Reglamento donde sea posible”, comentó el jefe de bancada del Frente Amplio, Gonzalo Winter (Convergencia Social), quien no pierde la esperanza de que “quienes firmaron el acuerdo, cumplan su palabra”.

No obstante, la lectura de las bancadas opositoras es otra. De hecho, la apuesta de la derecha es ofrecer la presidencia de los diputados al PDG, a la DC y a independientes de los comités del PPD y del Partido Radical, a cambio de que el eventual nuevo titular de la Cámara reconfigure las comisiones legislativas.

El reglamento que rige a los diputados señala en su artículo 218 que “los miembros de las comisiones serán elegidos por la Cámara a propuesta de la mesa. La propuesta no tendrá discusión, y si no se pide votación, se dará tácitamente por aprobada. En caso contrario, la Sala, en votación económica inmediata, resolverá sobre la proposición de la mesa (...)”.

Tradicionalmente se ha interpretado que esta conformación se debe realizar al inicio de cada período. Sin embargo, en las bancadas de la UDI, RN, Evópoli y el Partido Republicano dicen que no existe impedimento para que ello también se realice a mitad del mandato.

En caso de una diferencia de interpretación, sostienen, resuelve la mayoría en la Sala. Por ende, si un presidente de la Cámara fue elegido recientemente por una nueva mayoría, tendría ese mismo piso para proceder con la reconfiguración de comisiones.

Para la derecha es clave contar con el PDG y descolgados de los grupos DC, PPD y Radical. Actualmente son al menos 12 los diputados que fueron parte del acuerdo administrativo de marzo, que están con dudas de apoyar a Cariola.

Sin embargo, si no apoyan a la diputada comunista también corren riesgos de sufrir represalias, más aún en vista de que ahora la votación es pública. Antiguamente era un sufragio secreto.

Por ejemplo, al diputado independiente PPD René Alinco, quien es uno de los que ha transparentado que no respaldará a Cariola, le correspondería asumir la presidencia de la Comisión de Obras Públicas en 2025, sin embargo, ahora las fuerzas oficialistas no están obligadas a elegirlo.

Lo mismo ocurre con los diputados del PDG, Rubén Oyarzo (a quien le toca asumir la jefatura de la Comisión de Gobierno Interior en 2023) y Karen Medina (cuyo nombre figura en el acuerdo para asumir la titularidad de la Comisión de Mujer también el próximo año). En caso de que no apoyen a Cariola, podrían quedarse sin sus cupos, salvo que la derecha logre imponer su interpretación reglamentaria.