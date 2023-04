Chadwick ante la fiscal Chong y lo ocurrido tras el 18-O: “El Presidente Piñera se vio obligado a tomar (medidas) en torno a la superioridad de la violencia”

A las 8.15 de la mañana del viernes 31 de marzo, el exministro del Interior Andrés Chadwick recibió en una oficina de Vitacura a la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. La persecutora indaga los eventuales delitos de lesa humanidad durante el estallido social y también una supuesta responsabilidad de mando de los altos oficiales de Carabineros tras el 18-0.

“El general Bruno Villalobos presentó la renuncia al Presidente el mismo día 11 de marzo, y de ahí se le solicitó la renuncia al general Hermes Soto en diciembre del 2018. Ahí asumió el general Mario Rozas”, comenzó contestando quien fuera ministro del Interior entre marzo del 2018 y el 25 de octubre del 2019.

El “cara a cara” entre Chadwick y Chong se dio, luego de que la fiscal pidiera su testimonio en calidad de imputado en la causa de lesa humanidad, pues figura como querellado en el caso. La misma diligencia pidió para el expresidente Sebastián Piñera, el exministro del Interior Gonzalo Blumel, y los exsubsecretarios de la cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.

Fueron 132 preguntas que le hizo la fiscal Chong a Chadwick, a las que accedió La Tercera PM, donde la exautoridad tuvo que responder desde aspectos administrativos de la relación entre Interior y Carabineros hasta lo más operativo.

“¿Qué rol le compete al gobierno en torno al control del orden público?”, le preguntó Chong, a lo que el exministro le contestó que “en el caso del gobierno, es disponer que las fuerzas policiales tengan las condiciones para poder enfrentarse con situaciones de mantención del orden público (...) y mantener a través de la Subsecretaría toda la información para que el Presidente pueda tener esos elementos y utilizar otros elementos que la Constitución dispone”.

Consultado sobre qué funciones desarrolló en esa línea, Chadwick sostuvo ante la fiscal que “creo que es importante consignar que la situación que se produce a partir del 18 de octubre es una situación completamente inédita y lo señalo porque cuesta encontrarlo en períodos más recientes. Fue una situación de orden público que generó sorpresa en el gobierno, Carabineros y toda la ciudadanía. Era una situación que nunca habíamos experimentado”.

Chadwick recordó que a partir de eso se decreta el estado de emergencia. “El Presidente se vio obligado a tomar (medidas) en torno a la superioridad de la violencia. La forma como el gobierno o el Presidente aborda el tema de este orden público descontrolado y de violencia inusitada, es recurrir a un estado de excepción constitucional”, señaló el también abogado.

El exminsitro del Interior, en esa misma línea, detalló cómo Carabineros le dio cuenta que no contaban con los medios para hacer frente a la violencia que se vivía por esos días, a través de una conversación que tuvo con el exsubecretario del Interior Rodrigo Ubilla.

“Un punto central era poder cubrir especialmente el Metro, porque todo se había desarrollado ahí, salvo dos o tres incendios como el de Enel. Carabineros le informa al subsecretario del Interior que ellos no tienen la posibilidad o capacidad de poder cubrir las estaciones del Metro por un problema de dotación. Ante eso y dados los riesgos inminentes, el Presidente decide recurrir al estado de emergencia”, expuso a la fiscal,

Fue durante la noche del 18 de octubre del 2019 que el Presidente Piñera decreta el estado de emergencia, dejando a cargo de la Defensa Nacional al entonces general Javier Iturriaga.

“Siempre entendí que las municiones eran de goma”

Otras de las interrogantes de la fiscal Chong tuvieron que ver con cómo se fueron gestando las comunicaciones con Carabineros para conocer de lo que estaba ocurriendo en las calles y cómo se estaba resolviendo lo ocurrido con los lesionados en las manifestaciones.

El extitular de Interior explicó que se le dispuso a Carabineros transparentar la información y hacer valer el uso de la fuerza con “responsabilidad y el respeto a los derechos humanos”. “Yo le pedí a ambos directores (de Carabineros y la PDI) la información detallada de las personas lesionadas, detenidas, la entrega de información a la fiscalía, cuántos sumarios internos se estaban desarrollando, que me entregaran toda la información que me permitiera ir formando una opinión de la situación y cómo esta estaba siendo realizada y fiscalizada”, declaró, agregando que la respuestas a esos requerimientos, llegaron cuando él ya había salido del gobierno.

FOTO:CRISTÓBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

Chadwick explicó que si bien iba recibiendo información respecto de la cantidad de civiles lesionados, allí no se detallaba el tipo de herida que tenía la persona. Por lo mismo, se encargó al exministro de Salud Jaime Mañalich que monitoreara esos antecedentes para tener la información al detalle.

El exministro relató que siempre quiso “hacer todo correctamente”. Agregó “a mí me genera una situación de profunda (...) contraria a todo lo que yo he querido hacer en mi vida, que surjan situaciones en que yo no he actuado en forma correcta de acuerdo a la ley, al Estado de derecho (...) es como yo me he formado, entonces me perturba”.

Otra de las interrogantes que le planteó la fiscal Chong tuvo que ver con si conocía los resultados que Carabineros encargó sobre el contenido de la munición que se usaban para las escopetas antidisturbios, a lo que Chadwick contestó: “No. Siempre yo asumí y entendí que las municiones, como siempre se señaló, eran de goma. El general no me informó nada previamente, los resultados los supe por los medios de comunicación”.

Sin embargo, el exministro advirtió que dentro de las prioridades que tenía el exgeneral Mario Rozas, sí estaba la protección de los derechos humanos. Además, consignó que no tuvieron tiempo para reunirse para abordar la cantidad de civiles lesionados, pero que siempre se acompañaron todos los antecedentes al Ministerio Público. “No había una intención de negar los hechos u obstaculizarlos”, dijo.

Además, destacó que a partir del caso Camilo Catrillanca sacaron varias “lecciones” y que pusieron en práctica durante los primeros días del estallido, como por ejemplo, el que los Carabineros debían portar -en la medida que hubiera capacidad- cámaras portátiles para grabar.

La referencia de Chong a la frase de “estamos en guerra” del expresidente

La fiscal le preguntó por algunos casos específicos y también por algunas de sus declaraciones públicas durante esa época, donde se refirió a grupos de “violentistas”, durante las manifestaciones. “¿Cómo distinguían a los manifestantes pacíficos de aquellos violentistas?”, le preguntó Chong a Chadwick.

“Eso fue a raíz de una pregunta que me hacen en La Moneda sobre la expresión del Presidente de estar en guerra, yo la preciso y la pongo en contexto, informando la voluntad del gobierno que no era la ciudadanía ni los manifestantes, pero sí los violentistas. Nos parecía muy importante iniciar un diálogo con las fuerzas políticas y organizaciones civiles, pero no con ese nivel de violencia (...). Una buena diferenciación entre manifestantes y violentistas, es lo que fue la marcha del viernes 25 de octubre en Santiago y Valparaíso de las que no se desarrollaron actos de violencia”, contestó.

Además, agregó que “distinto eran los grupos que se instalaban en un lugar determinado, que provocaban destrozos públicos, desde ataques de carabineros y ataques de iglesias, perturbación de la vía ciudadana o ataques a comisarías. Ahí hay una diferenciación entre el manifestante pacífico a aquel que está con un fin de destrucción del patrimonio público y de ataques a carabineros, generalmente carabineros es una fuerza disuasiva, en este caso fue atacada”.

La fiscal también le preguntó directamente por el Presidente Piñera. Lo hizo más de una vez, por ejemplo, cuando le preguntó a Chadwick si en los casos de los civiles afectados, esta era información que llegaba al exmandatario: “No, estas eran materias que yo veía directamente”, respondió.

Enemigo poderoso... una expresión espontánea

Pero Chong también le consultó por la frase de Piñera respecto de “un enemigo poderoso”. “¿Se evaluó la realización de esa afirmación?”, preguntó Chong a Chadwick. “No, fue una expresión espontánea de la yo no tuve conocimiento previo alguno, tampoco fue de evaluación comunicacional. Esto lo utiliza el Presidente con bastante frecuencia para poner énfasis en ciertas aristas. Al día siguiente, cuando me preguntaron, yo respondí en torno a la unidad”.

La fiscal, sin embargo, quería saber más e, incluso, preguntó sobre cómo se tomó la reacción del general Iturriaga a esa afirmación. Chadwick precisó: “Se tomó como una precisión del general Iturriaga para que no haya malos entendidos, de parte del Presidente, en términos positivos”.

Finalmente, Chadwick sostuvo -tras ser consultado por el respaldo que hizo a las policías y a las FF.AA.- que “este punto es un problema permanente y que hoy sigue en el debate, que es cómo generar el debido equilibrio que te permita el control del orden público que requiere una acción policial (...) Hoy día se está discutiendo esto en Chile, a raíz del uso de la fuerza de las policías. Tú no puedes dejar sin respaldo y sin piso a las fuerzas policiales”.

Fueron más de cuatro horas de declaración donde Chadwick cerró: “Lo que necesiten, estoy disponible”.