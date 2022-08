Cristina Dorador: “Con la experiencia de la Convención, sería un retroceso que no haya listas de independientes”

Esta semana, el PPD formalizó una idea que, hasta entonces, solo había quedado en declaraciones por parte del oficialismo. El partido presentó una propuesta para que, en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, se conforme una nueva Convención Constitucional. En ella, y a diferencia del ya concluido proceso constituyente, se dejan fuera las listas conformadas exclusivamente por independientes, como lo fueron la Lista del Pueblo e Independientes No Neutrales.

Ante esta posibilidad, desde los grupos independientes que integraron la Convención han salido a defender el espacio que ellos utilizaron. En esta entrevista, la científica y exconvencional por Movimientos Sociales Constituyentes, Cristina Dorador, argumenta que estos grupos aportaron una perspectiva diversa al proceso, que resultó fundamental para consagrar los derechos de la naturaleza y los relativos a la cultura y los conocimientos. “Las soluciones no van a venir necesariamente de los grupos que siempre han tenido poder en el país. Se necesita diversificar e incluir nuevas visiones”, justifica.

Desde los partidos del oficialismo endosan responsabilidad a las listas de independientes sobre lo que, a criterio de ellos, fueron las debilidades del proceso constituyente. ¿Cómo se lo toman?

Que existieran las listas de independientes fue muy importante para tener una amplia representatividad social y de distintos grupos en la Convención. Siempre la diversidad enriquece los sistemas. Por ello también fue posible avanzar en temáticas que normalmente no estaban en las agendas políticas de partidos y grupos tradicionales. Me refiero principalmente a temas de medioambiente, de naturaleza, de conocimientos, entre otros. Con esta experiencia, sería un retroceso que no haya listas de independientes, porque hay que dar la oportunidad de participación política a personas que no militan en partidos políticos o que no les guste militar.

Particularmente desde el PPD y el PS argumentan que de las listas de independientes provinieron algunos de los principales problemas que se asocian a la Convención, tales como Rojas Vade, la funa a los socialistas, algunas iniciativas que fueron tildadas de extremistas.

Esas situaciones fueron muy específicas. Es un poco antojadizo ocupar estos ejemplos para no incorporar a independientes que tienen mucho que decir en este nuevo país que queremos construir, las nuevas visiones que necesitamos para transformar Chile, sobre todo con desafíos tan grandes que tenemos a futuro, como la crisis climática. Las soluciones no van a venir necesariamente de los grupos que siempre han tenido poder en el país. Se necesita diversificar e incluir nuevas visiones. La justificación que se está dando es muy simplista, muy específica. No se está viendo el gran panorama de beneficios que tiene para Chile escucharse a sí mismo. Seguir dando los énfasis a conductas particulares de algunas personas es no querer mirar el producto final.

¿Considera que plantear acuerdos de reforma y propuestas en caso de que gane el Rechazo antes de que se realice el plebiscito es pasar a llevar el trabajo de la constituyente?

Yo preferiría que esas discusiones se diesen después del plebiscito, porque también genera confusión en algunas personas. Nos pasa que nos preguntan si van a hacer reformas, a qué, y no sabemos explicarles más allá de lo que se plantea a nivel de prensa.

¿Cuál diría que fue el sello del trabajo de los independientes? ¿Confían en que hicieron un aporte a la Convención que no hubiese existido sin ustedes?

Absolutamente. Si no hubiese habido listas de independientes, no hubiésemos podido avanzar en miradas que solamente se dan cuando hay presentes personas distintas, con orígenes distintos. Eso le da una visión de realidad a lo que parecía ser un texto netamente jurídico en la discusión inicial en la Convención. Por ejemplo, los temas que fueron planteados desde derechos sociales vinieron de la organizaciones sociales, como la vivienda digna, que viene de los comités de vivienda. También algunos temas más de vanguardia, como que hayamos incorporado los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua. También lo relativo a cultura y conocimientos. Son justamente temas que no están en la discusión política. Que tengamos una Constitución ecológica es una cuestión que ha sido valorada a nivel incluso internacional, por expertos. Nos ponemos a la vanguardia mundial, con una Constitución del siglo XXI.

¿Cuál es el riesgo de dejar fuera a los independientes en una eventual nueva Convención?

Yo creo que el riesgo va a ser justamente la forma de representatividad de la diversidad. Eso supone un riesgo y una visión de las personas nuevamente negativa hacia la política, que es lo que también se quiere cambiar. No es la política mala per se, sino que esta atomización de ideas. Algo muy concreto es el centralismo. La política tradicional es muy centralista, llegó al punto de enviar candidatos a regiones para que votemos por ellos sin tener experiencia local. Eso fue relevado por grupos independientes en la Convención.

¿Usted confía en que los partidos respetarán el espíritu de la nueva Constitución al reformarla si gana el Apruebo?

Todavía es temprano pensar en los cambios que se puedan hacer a esta nueva Constitución. Hay que esperar la gran encuesta, que va a ser el 4 de septiembre. En ese sentido, las cosas que se van a reformar o que se quieren reformar requieren también de un componente de exigencia de la ciudadanía. Que no sea tampoco meramente ideas que porque a un grupo político no le gustó, no necesariamente es representativo.