¿Durará la prescindencia del gabinete ante el plebiscito? Piñera consulta opiniones sobre mantenerla o no

Levantar o no la prescindencia de los ministros respecto al “rechazo” o “apruebo” para el plebiscito. Ese ha sido un tema que se ha discutido en los últimos días al interior de La Moneda.

El análisis se produce, sobre todo, luego del último cambio de gabinete, en el que ingresaron figuras que públicamente habían transparentado su postura. Por ejemplo, el titular del Interior, Víctor Pérez, está por el “rechazo”, al igual que sus pares de la Segegob, Jaime Bellolio, y de la Cancillería, Andrés Allamand, mientras que el nuevo titular de Defensa, Mario Desbordes, está por el “apruebo”.

De hecho, el ajuste ministerial llevó a que la oposición terminara hablando del “gabinete del rechazo”, lo que generó incomodidad en algunos sectores del gobierno y de Chile Vamos, desde donde transmiten que eso puede terminar siendo perjudicial para el oficialismo. Esto, ya que si gana el “apruebo” el 25 de octubre, terminarían asumiendo una derrota.

Esa incomodidad también pasa -afirman las mismas fuentes- porque en el gabinete hay un gran número de ministros que está por el “apruebo”. En el Ejecutivo, incluso, hay quienes dicen que la mayoría del gabinete estaría por esa opción. De hecho, sólo en el equipo político están por esa postura Karla Rubilar (Desarrollo Social), Cristián Monckeberg (Segpres) e Ignacio Briones (Hacienda).

En ese sentido, por estos día ha habido un debate al interior del gobierno sobre este tema. Según varias fuentes del Ejecutivo, además, el Presidente Sebastián Piñera ha estado haciendo consultas a distintos secretarios de Estado para saber sus posturas sobre la prescindencia. Y agregan que el Mandatario está “reflexionado” al respecto. Incluso, algunos están tratando de convencerlo con una serie de argumentos.

En todo caso, en el gobierno no hay una postura unánime, aunque en el comité político estarían inclinados por que exista libertad de opinar sobre la posturas de los ministros. Esto, eso sí, manteniendo la neutralidad sobre el proceso. De todas formas, hasta ahora la instrucción de Piñera se mantiene, pero algunos esperan que pueda modificarla a la brevedad.

En el Ejecutivo dicen que los ministros que creen que se debe levantar la prescindencia han transmitido en privado que se debe hacer una distinción entre la prescindencia general -es decir, que el gobierno nunca va a tomar una postura oficial por una de las dos alternativas- y la de cada autoridad en particular.

Así, sobre lo primero recalcan que se debe mantener la neutralidad para dar garantías y evitar que se les cuestione de intervencionismo electoral, pero que en lo segundo tengan libertad de dar a conocer sus posturas.

De hecho, en La Moneda hay algunos que creen que hay que levantar la prescindencia una vez que comience el período de campaña, porque creen que este es un debate histórico en el que deben poder ser parte las autoridades a través de sus opiniones, pero sin participar activamente de campañas.

Como sea, para el gobierno es clave que el plebiscito se desarrolle con éxito y que Piñera logre capitalizar que bajo su mandato se concretó. Y para eso quieren asegurar que haya un alto nivel de participación.

Hasta ahora, en el gobierno dicen que una de las dudas del Presidente sobre levantar la prescindencia es que se termine polarizando el gabinete y la coalición, mientras que él busca mantener la unidad. En ese sentido, su interés es que el bloque comience a trabajar en los contenidos para una nueva Carta Magna, ya sea bajo el escenario de hacer una nueva o introducirle modificaciones.

De hecho, Piñera envió el jueves un mensaje por WhatsApp a diputados de Chile Vamos instándolos a trabajar en el contenido. “Vienen tiempos de plebiscito y es bueno no concentrarnos sólo en las formas, que nos han dividido, sino ir al fondo, que debiera unirnos”, decía su mensaje, en el que adjuntó un discurso suyo del 23 de diciembre de 2019.

En ese discurso, el Mandatario delineó los ejes de lo que quiere que contenga una Constitución, entre ellos, “proteger el valor de la vida, la libertad, la dignidad, la diversidad y el respeto de los derechos humanos de todas las personas”; así como también el “principio de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad”, entre otros puntos.

Entre los detractores de que se levante la prescindencia está que dicen que eso podría generar que los acusen de estar impulsando una de las dos opciones y también temen, al igual que Piñera, que se termine polarizando el ambiente al interior del gobierno.

¿Qué dice Chile Vamos?

Al interior de la coalición también hay diferentes posturas: por ejemplo, en el oficialismo dicen que la directiva UDI ve como un riesgo que se levante la prescindencia, aunque también hay quienes creen que es conveniente terminar con esa medida.

“Creo que lo más importante es ser transparente y auténtico en la función pública. Varios de ellos ya tienen posturas conocidas. En el gabinete hay ministros del ‘rechazo’ y del ‘apruebo’ trabajando juntos sin problemas. Sería bueno transparentarlo”, dice la jefa de bancada del gremialismo, María José Hoffmann. Y agrega: “La opinión de un ministro es tan relevante como la de cualquier ciudadano frente al plebiscito. Ellos deben abstenerse de hacer campaña, pero transparentar su opinión”.

En la misma línea se encuentra su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien señala que “los ministros deben dar garantías a todos los sectores de que no habrá intervención electoral, que no se hará campaña en horario de trabajo, pero me parece legítimo que se den a conocer sus posturas políticas”.

Por su parte, el diputado RN Andrés Longton sostiene que “es un proceso histórico, son actores relevantes, y creo que, no participando activamente de las campañas, pueden dar su opinión”.