El audio en que José Ignacio Vásquez acusa a Brahm de ser “operadora política” en medio de pugna en el TC

Una moneda lanzada al aire por el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz determinó que José Ignacio Vásquez fuera designado por el máximo tribunal para ocupar una de las sillas del Tribunal Constitucional. Esa tarde del 31 de agosto de 2015 quien -en ese entonces era jefe de estudios del máximo tribunal- disputaba el cupo con el académico Eduardo Aldunate. Dos empates y se tuvo que recurrir a la suerte.

Hoy Vásquez, junto a los ministros Iván Aróstica y Juan José Romero, se han convertido en los más férreos opositores a la presidencia de María Luisa Brahm en el organismo. Una prueba de ello es lo que quedó plasmado en el primer considerando de la sentencia por la Ley de Indultos Conmutativos en que los tres cuestionan en el mismo fallo decisiones adoptadas por la abogada, acusándola incluso de falta de imparcialidad. Esa situación detonó la respuesta de la presidenta del TC quien en entrevista con La Tercera Domingo abrió una compuerta que será difícil de cerrar apuntando a situaciones “al límite de la corrupción” luego que ella -según aseguró- sostuviera que había leído un contrato en que un abogado cobraba honorarios extra por mantener suspendidas causas y relevara la demora principalmente en casos de Derechos Humanos.

Lejos de calmarse los ánimos, este martes los integrantes del TC enfrentaron un duro pleno. Con una causa penal abierta tras la denuncia de la diputada PC Carmen Hertz no pocos reconocieron que esta sería la peor crisis que viviría el TC. De hecho, el principal aludido en las demoras de los casos de DD.HH., el ministro Aróstica, salió a asegurar que renunciará a sus privilegios procesales para declarar ante la Fiscalía si es requerido.

En círculos de abogados, y hasta en la propia Corte Suprema, ha circulado el audio de la intervención que ayer hizo el ministro Vásquez. El magistrado se presentó de manera presencial al TC, como no lo había hecho en días anteriores -ya que el tribunal trabaja vía videoconferencia- y tomó la palabra por 10 minutos para criticar en duros términos a Brahm.

En el audio, al que accedió La Tercera, Vásquez critica a la presidenta del TC y dice que con la entrevista a este medio puso a ministros en su contra. “Ha sido lamentable haber visto esa entrevista, creo que no había podido discurrir de una forma más eficaz de echarse encima a una parte del Tribunal Constitucional actual, a sus antecesores, a los abogados litigantes, a los cuales se les imputa estar prácticamente ejerciendo funciones de corrupción, de prevaricación, supuestamente suspendiendo a propósito causas”, parte la alocución de Vásquez.

El ministro dijo que iba a recordar lo que él había planteado cuando fue la elección del nuevo presidente invitando a quienes habían apoyado a Brahm a hacerse cargo de la crisis que ahora se había provocado.

“Voy a recordar algunas palabras que dije en agosto pasado, dije... 'cuando se viven tiempos difíciles de crisis para todas las instituciones de decadencia, de principio de autoridad con a consiguiente pérdida de legitimidad institucional, con fracturas y deslealtades internas, el liderazgo, con anuncia de reformas etc, el liderazgo de la institución debe recaer en quien represente de la mejor forma posible, en quien esté a la altura de las circunstancias. El presidente debe ser la voz de la institución, debe hablar a través de sus sentencias redactadas por el mismo, jamás desde la incontinencia de los medios o de las redes. Un presidente debe liderar la institución, debe destacarse por su integridad personal, destacando las virtudes de la prudencia, la templanza y la justicia. Racionalidad en su actuación, mesura en sus emociones, permanente respeto a los otros, buen trato a los ministros y a los funcionarios, capacidad de aunar voluntades y construir consensos, jamás generando o promoviendo facciones, odiosidades o divisiones al interior de la institución y del pleno. Y terminé con ‘el error en una cadena de nombramientos, en la designación sus miembros, los tribunales constitucionales, ya sea por su escasa acreditación académica o profesional, o su discutible conducta institucional puede conducir al descrédito de la institución’. Eso fue lo que dije, desde mi punto de vista parece premonitorio”, sostuvo.

Enlodamiento absoluto

Vásquez fue el segundo en tomar la palabra y sin duda, según los presentes, el más duro, pese a que el primero que intervino en el pleno fue Iván Aróstica, el ex presidente del TC y a quien Brahm aludía en la entrevista con problemas de gestión y demoras inentendibles cuando él ejerció como presidente de ese organismo.

El señalado ministro no trepidó en críticas personales, incluso, a la contratación de la asesoría comunicacional que hizo Brahm respecto a la periodista y Premio Nacional Mónica Gónzález. “La entrevista que usted ha dado en el fondo (es) una entrevista a la medida, no sólo de su personalidad, sino de lo que quiere aparentar, ha arrastrado al TC a su peor momento, a su crisis más grave, a su enlodamiento absoluto, falta de racionalidad, falta de criterio, de tino, un manejo comunicacional absolutamente hecho a su medida”, sostuvo.

El ex jefe de estudios de la Corte Suprema insistió en que la entrevista buscaba que Brahm mostrara su personalidad. “Además con algunas expresiones que como les digo atentan gravemente en contra del prestigio de todos nosotros, ‘yo creo que el desprestigio -dice ella- se ha debido básicamente a los malos resultados del tribunal en el cumplimiento de sus funciones’ eso no es así, sabemos bien los que estamos acá que el desprestigio se debe a los malos nombramientos que han habido en los últimos años, ese es el desprestigio que ha traído. Una vez lo dije aquí claramente. Aquí parece que hay mandatarios de partidos políticos o de gobiernos, se enojaron algunos -por supuesto- pusieron cara de espanto y dice ahí -parafraseando la entrevista- ‘se empieza a cuestionar a un órgano que no cumple sus funciones’... yo me pregunto por favor cuáles son nuestras funciones redactar sentencia ¿No es cierto?... ministra... ¿Usted redacta sentencias? ¿Usted antes de ser elegida presidente los viernes venía a trabajar?”, apuntó.

El peor momento del tribunal

A juicio de Vásquez el daño al TC es irreparable y además interpeló a la presidenta del TC por su pasado en la política. “Quiero hacerle presente simplemente eso. Me parece que lamentablemente su entrevista nos llevó al peor momento del tribunal, enloda el prestigio del tribunal, el ya alicaído prestigio del tribunal, arrastra a la absoluta desligitimación de este tribunal y después de toda la faramallas y de todas las palabras que ha dicho en la entrevista respecto a la necesidad de cooperar en la reforma constitucional o en el proceso constituyente en favor del TC, ¿Qué es lo que queda después de esto? ¿Queda algún TC en pie después de esto?... Hablando de tercera cámara, afirmando que este tribunal es una tercera cámara sin tener idea lo que es una tercera cámara, porque tercera cámara implica que este sería un órgano político... ¿O es que está viendo su reflejo en esto?...”. Hizo una pausa y continuó: “porque una tercera cámara es un órgano político, y un TC es un tribunal donde hay jueces, no operadores”.

Agregó que “lamento mucho, espero que algún ministro, algunos de los ministros creo que sí deben tener conciencia de las lamentables palabras y lamentable entrevista donde ya se superó todo, se excedió todo los límites de la prudencia, templanza y racionalidad, lo encuentro gravísimo, esta es la situación más grave que estamos viviendo y es responsabilidad de una entrevista, además desde luego de un nombramiento que ya ocurrió en tiempos pasados de un nombramiento que como yo acabo de señalar lamentablemente la persona elegida no cumplía con los estándares que correspondía que debía liderar el tribunal en tiempos difíciles”.

Finalizó haciendo un emplazamiento al resto de los jueces y un llamado a Brahm a renunciar. "Que les quede en la conciencia a los ministros que en esa oportunidad apoyaron eso, que les quede en sus conciencia cuales fueron o cuales son las consecuencias de todo eso. Los cálculos que en su momento pudieron haber tenido presentes, cálculos personales, políticos etc. Bueno eso es lo que pasa precisamente cuando no se tiene presente y no se tiene a la vista la institución, cuando no se tiene lealtad hacia la institución. Me parece que aquí se ha cometido algo que... esto es una verdadera felonía, esto es una felonía lo que ha ocurrido. El desprestigio de este tribunal, este tribunal no se vuelve a levantar, a no ser que haya una decisión de la persona responsable de tomar y de declarar que ha cometido errores o simplemente de renunciar”.