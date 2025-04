El despliegue de José Miguel Castro (RN) para asegurar su llegada a la presidencia de la Cámara

El diputado José Miguel Castro (RN) hizo un recorrido por el norte grande y la Región Metropolitana, para alcanzar votos para elección de la presidencia de la Cámara de Diputados que consiguió este lunes, lo que significó una dura derrota para el oficialismo que apostaba por la elección de Camila Rojas (FA) .

El parlamentario visitó zonas estratégicas como parte del despliegue que activó su partido, Renovación Nacional, para que dicha tienda llegara a ocupar el más alto cargo de una de las ramas del Congreso, luego de la conquista que tuvo en el Senado, con la llegada de Manuel José Ossandón (RN) a dicho cargo en la Cámara Alta.

Arica y Parinacota era una región clave para los intereses del candidato, pues ahí se encontraba uno de los votos dirimentes en la elección, el diputado Enrique Lee (ind.).

En la Región Metropolitana habían dos votos clave que el parlamentario buscaba: los de Pamela Jiles (ind.) y Marisela Santibáñez. El parlamentario RN tiene afinidad con ambas. Pero en el caso de Jiles también hay un factor adicional. Según fuentes cercanas a ambos, tiene comprometido con ella no bloquear proyectos de retiros de fondos previsionales. Aunque Castro es contrario a este tipo de iniciativas, le aseguró a Jiles que no bloquearía el curso de esa iniciativas en la testera de la Cámara.

Una vez amarrados los votos clave, desde RN debían resolver el tema de los pareos, es decir, el acuerdo que se establece entre dos diputados de distintos sensibilidades políticas para restarse de una votación y generar un neteo en la inclinación.

Lo anterior, decía relación porque varios diputados tenían un viaje a Uzbekistán, del cual Raúl Soto (PPD) y Claudia Mix (FA) se bajaron, pero aún quedaban dos parlamentarios oficialistas que debían parearse con dos de oposición, quienes eran Harry Jurgensen (ind. -republicano) y Francisco Undurraga (Evópoli).

Para esto, según quienes conocieron de esos movimientos, jugaron un rol clave Ximena Ossandón -quien operó como jefa de campaña de Castro- y el nuevo jefe de bancada del bloque, Miguel Mellado.

La dupla dio un paso al frente en las tratativas y lograron conseguir los pareos de dos diputados de la bancada del PPD: Jaime Araya y Helia Molina.

Sin embargo, lo que no estaba en los cálculos, es que Araya, por una interpretación reglamentaria, se vio obligado a votar en la primera elección por ser de “quórum”. No obstante, en la segunda vuelta, en la que ya operaba el criterio de la mayoría simple, Araya no votó, ciñéndose al compromiso de pareo con el diputado Undurraga, quien estaba ausente por un viaje oficial a Uzbekistán.

La ausencia de Araya en la segunda vuelta desató recriminaciones cruzadas en el oficialismo, pues la carta de las fuerzas gubernamentales para presidir la Cámara era Camila Rojas (FA). Por lo mismo, fue la propia timonel del FA, Constanza Martínez, quien salió al paso afirmando que “hoy (ayer), por aventuras individuales de unos pocos, la derecha obtiene la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas”.

Pese las tensiones en el oficialismo, hasta el cierre de esta edición, los jefes de bancadas del sector preparaban un punto de prensa para entregar un mensaje de unidad.

La primera encrucijada de Castro

Al inicio de la sesión, la mesa dio cuenta de las inadmisibles que aplicó sobre algunos proyectos que buscaban declarar el viernes 18 de abril, que se comprende dentro del fin de semana largo de Semana Santa.

Esto, pues a juicio de la secretaría de la Cámara eran inconstitucionales por contravenir uno de los numerales del artículo 65 de la Carta Fundamental, que establece que dentro de las facultades exclusivas del Presidente de la República está la de “fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos”.

En ese contexto, es que el reciente electo presidente de la Corporación acogió el criterio de la secretaría, encabezada por Miguel Landeros, y declaró inadmisible las iniciativas que iban en esa dirección. Lo llamativo es que una de las mociones fue impulsada por el propio comité de su partido, quienes finalmente le doblaron la mano a la mesa y, por una amplia aprobación, la sala de la Corporación los declaró admisibles. Pese a que hubo votos de diputados RN por ir en una dirección contraria a la decisión institucional adoptada por Castro, -como Juan Carlos Beltrán y Diego Schalper-. otros cerraron filas con el criterio y votaron por mantener la inadmisibilidad de la iniciativa, como Miguel Mellado y Jorge Durán.

7 ABRIL 2025 JOSE MIGUEL CASTRO, NUEVO PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En el debate, se da la palabra a un diputado por cada postura, para defender la postura de la mesa y para manifestar la posición contraria. Entre estas intervenciones estuvo Schalper, quien citó una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2007, la cual establece que la iniciativa exclusiva del Presidente sólo se remite a los efectos inmediatos y no a los secundarios. “Lo que intenta la secretaría, probablemente de buena fe, es extender la interpretación de la norma incluso más allá del TC”.

Para defender la postura de la mesa no hubo ningún diputado. Con este panorama, Castro no participó dado que fue él mismo quien debió firmar la inadmisibilidad de la iniciativa, pero al mismo tiempo, una de los impulsoras del proyecto fue Ximena Ossandón (RN), quien es una de las diputadas más cercanas al nuevo timonel de la Cámara.

Finalmente, la sala dio vuelta el criterio de la mesa y declaró admisible el proyecto por 73 votos a favor, 17 en contra y una abstención, con lo cual la iniciativa se deberá dar cuenta al inicio de la sesión de mañana.