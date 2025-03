El “no” de Rodrigo Ubilla para el cargo de jefe de campaña de Evelyn Matthei

Era un secreto a voces y, a juicio de distintos personeros de la UDI y RN, era la persona con el perfil más adecuado para ejercer como jefe de campaña.

Así, desde hace algunas semanas, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) asomó como la carta natural para dirigir la carrera de Evelyn Matthei por llegar a La Moneda mientras se comenzaba a definir el equipo operativo. A ese convencimiento llegaron las directivas de la coalición y la propia exalcaldesa de Providencia. Sin embargo, Ubilla ha transmitido que no está disponible para asumir ese rol.

La exautoridad no es una figura desconocida entre quienes habitan las oficinas de Apoquindo 3001. Y es que desde antes que la exjefa comunal oficializara su candidatura, el militante de Renovación Nacional ha cultivado una fuerte ascendencia en Matthei como uno de sus consejeros políticos de mayor confianza.

Ubilla, además, siempre ha estado presente en los hitos de la candidatura de la abanderada. Por ejemplo, lo hizo durante el consejo general de RN, cuando presentó sus primeros ejes programáticos, mientras este martes hizo lo propio durante el homenaje a los 15 años del primer gobierno de Sebastián Piñera, donde la ex primera dama Cecilia Morel entregó su respaldo a la candidata.

Quienes han conversado con el exsubsecretario transmiten que él no quiere volver a la primera línea política porque se encuentra con diversos proyectos en el think tank Libertad y Desarrollo, donde se desempeña como director del área Política y Sociedad Civil. Además, dedica gran parte de su tiempo al trabajo la Universidad San Sebastián como director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno.

Sin embargo, en el equipo de la candidata algunos piensan que la negativa de Ubilla no es un “portazo” y que éste podría reconsiderar la oferta, en función de la cercanía y el intercambio constante de ideas y estrategias con la abanderada de la UDI y RN.

Además, el exsubsecretario seguirá colaborando como consejero de Matthei cuando ella lo requiera. Su rol, dicen en Chile Vamos, es valorado debido a la experiencia política que tiene en campaña y para sus análisis.

La opción de Ubilla, en todo caso, no es la única que se explora. Si bien hay otros nombres sobre la mesa, también se ha pensado en un modelo de campaña que no cuente un generalísimo. Esa alternativa no es nueva y se viene discutiendo hace un par de meses, bajo la idea de una coordinación de hasta tres representantes -de la UDI, RN y de Evópoli una vez que proclamen a la exalcaldesa como su abanderada- que coordinen la relación con los partidos y que exista un grupo de consejeros.

De todas formas, varios de los nudos y la inclusión de distintos militantes en los equipos se despejará una vez que toda la coalición tenga proclamada a Matthei como su candidata. Evópoli lo hará el próximo 22 de enero.

Hace algunos días, y como parte de una nueva “etapa” en la campaña de cara a la presidencial, Matthei decidió hacer ajuste en sus grupos más operativos. Así, durante la semana pasada contactó a la exjefa de comunicaciones del segundo gobierno de Sebastián Piñera, la periodista Carla Munizaga (RN), para que sea su nueva directora de comunicaciones.

Matthei convocó a otro excolaborador de Piñera, el periodista Juan José Lagorio, quien se desempeñó como subdirector de prensa (en la práctica, como jefe de prensa) de su segundo gobierno. Lagorio ya lleva varios días trabajando con ella. Así, el periodista Cristián Torres, quien es mano derecha de Matthei y estaba a cargo de las comunicaciones, se desempeñará como jefe de gabinete de la abanderada UDI y RN.