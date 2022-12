Históricos de Colo Colo refutan a Paredes por posible fichaje de Zaldivia en la U: “Da lo mismo que se vaya; yo nunca hubiese demandado al club”

El nombre de Matías Zaldivia ha tomado mucho revuelo estos días. Tras la confirmación de que no seguirá en Colo Colo, luego de siete años defendiendo al cuadro de Pedreros, Universidad de Chile inició las negociaciones para ficharlo en la próxima temporada.

Según la información publicada por El Deportivo, las negociaciones están avanzadas y solo detalles separan al defensa argentino, nacionalizado chileno, del equipo que fue su archirrival desde 2015. “Zaldivia quiere venir y nosotros queremos que venga. Se está conversando y se deben afinar unas cláusulas del contrato. Está bien cerca”, aseguran desde el club azul.

Una negociación que obviamente acaparó la atención de fanáticos de ambas escuadras. Pasar de Colo Colo a Universidad de Chile no es algo común y cuando se hace genera muchas opiniones cruzadas. Ejemplo de aquello fue que Jaime Valdés y Jean Beausejour comentaron acerca del posible fichaje de los azules. Pajarito dejó en claro que no le parece el movimiento, mientras que el ex lateral izquierdo apoyó la contratación.

Sin embargo, la declaración que más ruido generó fue de Esteban Paredes. “Deberíamos aprender de otros clubes a respetar un poquito a los ídolos. Hay formas y formas de decir las cosas, no esperando el último día o la última hora para darles una respuesta”, sostuvo uno de los máximos símbolos del club, en referencia a la polémica salida de Zaldivia, quien se fue por la puerta trasera del Monumental, al igual que él.

Palabras que generaron mucho ruido, sobre todo, por la alta consideración que tuvo el delantero para con el defensa. Sin embargo, ¿Zaldivia es ídolo albo, como deja entrever Paredes? ¿Es acaso una “traición” que ex Arsenal de Sarandí se vaya a la U? La Tercera conversó con históricos albos para conocer sus sensaciones en torno a la que sin dudas podría ser una de las contrataciones de la temporada: Gabriel “Coca” Mendoza y Leonel Herrera Rojas.

“No me causa nada”

Gabriel Mendoza es uno de los jugadores más icónicos de la obtención de la Copa Libertadores de 1991, pese a que en ese entonces era uno de los más jóvenes del equipo. Aquello y el haber manifestado siempre su apego al club de Macul lo tienen como una voz autorizada para hablar del posible arribo de Zaldivia al club que durante la conversación menciona siempre como el “archirrival”.

“No me parece nada de mal que se vaya, porque a pesar de haber estado varios años, tampoco fue un referente dentro de Colo Colo. Diferente es si fuese Falcón, Lucero, Gil, Brayan Cortés o los que salieron de inferiores como Pizarro o Suazo. Zaldivia en su minuto fue un jugador importante dentro del equipo, pero no fue uno de los grandes referentes de la institución. Bien por él, pero no me causa nada porque para mí no fue nunca un referente durante el tiempo que estuvo. Fue importante, pero no fue un referente”, comienza diciendo el nacido en Sewell.

Pero también va más allá e incluso saca a flote un episodio en el que el central estuvo enfrentando al cuadro colocolino. “Independiente de lo profesional y de lo que uno haya arreglado o no arreglado, a mí nunca se me hubiese ocurrido demandar a la institución. Entonces eso también marca y hay que tenerlo presente”, apunta Mendoza.

El episodio al que apunta el ex lateral es a la demanda que impuso el central a ByN por el incumplimiento de un contrato de derechos de imagen en agosto de 2021. En dicha instancia, Zaldivia terminó perdiendo el proceso judicial.

Finalmente analizó el presente defensivo albo y cómo la partida del chileno-argentino podría impactar al Torneo Nacional. “Él es un buen jugador, que le va a hacer bien al archirrival si termina fichando, pero nosotros nos preocupamos de lo que es Colo Colo. Yo creo que Colo Colo tiene muy buenos centrales, ahora con esta contratación renombrada de Ramiro González y con los jóvenes que hay, tenemos bien suplida esa plaza. A nosotros no nos afecta”, remata.

“Se va a la U como un jugador más”

Leonel Herrera Rojas aborda la situación desde varios puntos. El emblema defensivo de Colo Colo no solo aclara que Zaldivia no es un referente como para hablar de traición, sino que también apunta a la dirigencia por haberse apresurado con la contratación de Ramiro González. También aclara que en la U, el ahora ex defensor colocolino podría encontrar un extra para su juego.

“No lo veo como traición, porque Zaldivia dentro de todo no ha sido un referente en Colo Colo. Él cumplió lo que podría haber cumplido cualquier otro jugador también, si tampoco podemos decir que es un jugador indiscutible y que va a hacer falta en Colo Colo. Él se va a la U como un jugador más, pero no hablemos de referentes ni que era fundamental en la alineación del equipo”, analizó uno de los pilares en la campaña de los albos en la Copa Libertadores de 1973.

De todas formas, Herrera admite que el defensa podría ser un gran aporte para el equipo azul en la temporada 2023. “La U en la segunda etapa cambió mucho, porque se ordenó defensivamente y fue un equipo más solvente. Estando Zaldivia ahí, yo creo que con mayor razón. Con la experiencia que él tiene y lo más probable es que juegue picado porque lo hayan echado de Colo Colo. Va a querer sí o sí demostrar todo lo que quizás no demostró acá. No tengo ninguna duda de que en la U va a responder porque no es un mal jugador, eso lo tengo claro”, añadió.

Eso sí, también se toma un tiempo para demostrar sus dudas con el nuevo fichaje albo y prestarle ropa a un Zaldivia que no fue renovado por los albos tras el cierre del actual torneo. “Me sorprende que Colo Colo ya contrató a un central que el año pasado no llegó porque estaba lesionado. No se deberían haber apurado tanto en despedir a Zaldivia, porque es una sandia calada, ya sabemos como juega. A lo mejor no es como Amor o Falcón, pero por lo menos responde. Siempre que los ha suplido ha respondido, al otro jugador no lo conocemos. Pero genera dudas que lo contraten si ya el año pasado no llegó por una lesión. Si llega con una lesión puede transformarse en un problema”, avisa el histórico blanco.

Por último, opina sobre el recibimiento que podría tener entre los hinchas albos si finalmente decide fichar por la Universidad de Chile. “Al principio lo van a rechazar, porque eso siempre ocurre, pero también la gente va a entender que no es un problema de él, sino que lo echaron de Colo Colo, entonces la culpa es del técnico”, concluye.