Javier Errázuriz y “Pina” Bertoglia: las figuras que marcaron la salida de Cecilia González del Departamento de Inmunizaciones del Minsal

Cecilia González estuvo a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) desde 2017 y se perfilaba como una de las funcionarias técnicas del ministerio que permanecería en sus labores bajo la nueva administración del Presidente Boric. Sin embargo, el pasado 30 de junio oficializó su salida de la cartera. Aunque la doctora también planeaba permanecer en el Minsal, el arribo de una figura de “enlace” entre su departamento y el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, selló su salida definitiva.

“Una persona del gabinete del subsecretario me dijo que iba a ser un enlace entre nuestro departamento y el subsecretario para crear confianzas. El mensaje de esa decisión es que no había confianza en nuestra labor (...) cuando me dice que voy a tener una persona de enlace, le dije a mi jefe que no necesitaba un intermediario y que en esas condiciones no necesitaba seguir”, relató González en una entrevista a La Tercera Domingo.

El ingeniero civil industrial y asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, Javier Errázuriz, fue quien se desempeñó ese “enlace”. Según su perfil de Linkedin, entre 2012 y principios de 2014 ejerció como coordinador de investigación del Consejo Nacional de Educación y entre 2014 y 2016 fue asesor de la Subsecretaría de Educación. Luego, desde finales de 2016 hasta marzo de este año trabajó en La Municipalidad de Renca.

La exjefa del Departamento de Inmunizaciones afirma que desde el gabinete de del subsecretario Cuadrado le aseguraron que Errázuriz tenía experiencia y conocía los procesos de compra necesarios para adquirir vacunas.

Aunque tiene más experiencia en el mundo de la educación, en pandemia trabajó en proyectos relacionados a salud. Asimismo, una fuente del Minsal afirma que no tiene afiliación política, pero que ”es parte del gabinete, por lo tanto debe ser muy cercano a Cuadrado. En la época de pandemia estuvo desarrollando temas de salud en la municipalidad de Renca”.

María Paz Bertoglia, la nueva jefa del departamento

La misión del Departamento de Inmunizaciones del Minsal es la “protección de la población residente en Chile frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia científica”, según el sitio web institucional.

Y en ese contexto, quien reemplazó a González en el cargo de jefa del PNI fue María Paz Bertoglia, quien se graduó como kinesióloga en la Universidad Católica de Valparaíso. También realizó una maestría en Epidemiología en la Pontificia Universidad Católica y una maestría en Bioestadística en la Universidad de Chile.

Quienes la conocen aseguran que su conexión con la nueva administración viene de la Universidad de Chile, pues durante los últimos años ejerció como docente, al igual que el subsecretario Cuadrado. Ahí la especialista estuvo desde el 2015 hasta ahora, a cargo de de cursos como “Epidemiología de Enfermedades Transmisibles”.

“Dentro del ámbito académico es muy cercana al doctor Cuadrado. Sin duda es ideológicamente cercana a las nuevas autoridades. Fue muy crítica del gobierno anterior”, señala uno de los académicos con quien trabajó.

Otro conocedor de Bertoglia afirma que la kinesióloga fue muy crítica de las autoridades del Minsal que lideraron lucha contra el Covid-19 durante la gestión del Presidente Piñera: “No tiene una afiliación política, pero fue una de las protagonistas del mundo académico que fue crítica de las medidas que se implementaron durante la administración pasada en relación a la gestión contra el Covid-19″.

Y en ese marco, Bertoglia utilizó varias veces la red social Twitter para opinar en contra del manejo de la pandemia. De hecho, al igual que el subsecretario Cuadrado, puso en duda la implementación del Pase de Movilidad cuando se propuso su uso en 2021.

Fuentes de la Universidad de Chile relatan que a principios del año académico la epidemióloga renunció para migrar a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De acuerdo al comunicado del Minsal, la doctora estuvo en el organismo hasta el pasado mayo.