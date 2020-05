Jefa de Cuidados Críticos del Hospital de Maipú: “Esta situación es cada vez más de colapso y estamos tratando de prepararnos”

La médica intensivista Claudia Vega divide su tiempo entre la Unidad de Pacientes Crítico del Hospital El Carmen de Maipú, y la Clínica UC San Carlos de Apoquindo. Y es tajante en decir que, frente a la pandemia, la calidad de atención es equiparable: “Las diferencias ahora han mermado bastante. En el tema de manejo de los pacientes estamos a nivel de una clínica privada”.

¿De cuánto es la ocupación de la unidad?

Tenemos la UPC completa hace días, la ocupación es del 100%, nos hemos expandido muchísimo, hemos duplicado nuestra disponibilidad inicial. Mañana o pasado abriremos siete camas más de paciente crítico, poniéndonos a nivel máximo. No podríamos seguir expandiendo más.

Y eso en camas, ¿cuánto es?

Son 18 ocupadas. Vamos a abrir siete más que inicialmente están pensadas como intermedias, pero no descartamos transformarlas en intensivo. Eso depende de cómo evolucione la situación. En un inicio teníamos nueve camas intensivas, y nos duplicamos a las 18 ocupadas que hay ahora.

¿Todo paciente que ha requerido ventilación ha podido ser conectado en el hospital?

Estamos trabajando a full, al máximo. Hemos ampliado el personal de la misma manera que con la ampliación de camas, han trabajado el triple. La urgencia ha dado abasto hasta el momento, no hay problema. Si no hemos podido ventilar, en UCI nos han asistido.

¿Ha sido necesario derivar pacientes?

Nosotros hemos derivado a otros centros, porque es indudable que hay más pacientes de lo que se maneja acá normalmente. Primero la búsqueda de camas es al sistema central, el Hospital San Borja Arriarán nos ha recibido un montón de pacientes Covid-19 en ventilación mecánica. La Posta Central está al límite, pero nos recibieron un par de pacientes. Luego a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) se ha buscado en el nivel privado, acá están todos cooperando. Un paciente fue derivado a Clínica Las Condes, incluso.

¿La UPC ha tenido funcionarios afectados por Covid-19?

Hemos tenido infectados a dos funcionarios, otros se han ido con aislamiento producto del contacto, pero ha sido una cifra baja y todo bien controlado. Así, como una parte del personal se ha ido a aislamiento, otros se han puesto en doble turno.

¿Y con la apertura de camas, habrá más personal para operarla?

Sí, por supuesto. A nivel hospital, se han contratado 150 personas más, y nosotros en estos momentos, preparándonos para esas circunstancias, estamos en plan de contratación de más gente. Pero no es solo contratar gente, sino que darles las capacitaciones correspondientes. Muchos no han trabajado en UCI, ahí la Sociedad de Medicina Intensiva ha hecho un trabajo fundamental impartiendo cursos, nos ha ayudado un montón.

Doctora, ¿cómo es el día a día en uno de los hospitales que atiende a las comunas más populosas?

No estamos tranquilos, para nada. Esta situación es cada vez más de colapso y estamos tratando de prepararnos lo que más podemos. La verdad es que nos expandimos de una manera brutal para tratar de dar abasto, pero sabemos que vamos a llegar un momento donde vamos a estar, igual que todas las UCI de Chile, en una situación crítica y no me cabe duda que va a ser así, más con el comportamiento de la población. Sobre todo en Maipú con esas cosas que han salido, las fiestas, uno ve la consecuencia de esas cosas. Es evidente que vamos a tener repercusión de todas esas actitudes y por más que estamos tratando de ayudar todos, el sistema público, privado, el Minsal, la Sochimi, va a llegar un momento que esto va a ser bien complejo.

¿Cuántos pacientes han fallecido en su UPC?

Hemos tenido 5, pero de un total de pacientes que hemos atendido hasta el día de hoy que son 35. La mortalidad es bastante baja, es un 15%. Las UCI están trabajando estupendo. Para mí, no hay diferencias entre lo público y lo privado en este momento, la atención que estamos dando es la misma atención que doy en la Clínica San Carlos de Apoquindo, donde trabajo también. Las diferencias ahora han mermado bastante, en el tema de manejo de los pacientes estamos a nivel de una clínica privada, eso puedo hablar por mi hospital.