La batalla de Herval Abreu contra Google, Bing, Wikipedia y Yahoo! por el “derecho al olvido”

Bajo absoluta reserva, el director de televisión Herval Abreu Guerrero (56) lleva adelante una cruzada contra gigantes transnacionales de la información, como uno de los últimos resabios públicos de las acusaciones de abuso en su contra que se conocieron en 2018 y que fueron descartadas por la Fiscalía un año después.

Hace cinco meses, Abreu presentó un recurso de protección en contra de Google, Microsoft (Bing), Verizon (Yahoo!) y Wikimedia (Wikipedia) solicitando la eliminación de sus motores de búsqueda de todo link de acceso a noticias asociadas a los supuestos abusos en que se vio involucrado.

El exdirector de TV advierte que las publicaciones vulneran sus derechos a la “integridad psíquica y vida privada”, junto con apelar al “derecho al olvido”, pues -a su parecer- Internet posee una capacidad infinita de información y almacenamiento que hacen que sus contenidos sean perpetuos y accesible en cuestión de segundos.

El caso comenzó el 28 de abril de 2018, cuando Revista “Sábado” de El Mercurio publicó un reportaje que exponía el testimonio de diferentes actrices que habían participado de alguna de las teleseries dirigidas por el recurrente o bien de sus castings y que denunciaban haber sufrido abuso de poder y/o sexual de su parte. Por la gravedad de la denuncia y la exposición mediática de los involucrados, la noticia fue rápidamente replicada y difundida en diversas plataformas.

A raíz de ello, el 30 de abril de 2018, la Fiscalía de Las Condes inició una investigación penal de oficio que se extendió por 10 meses y posteriormente comunicó su decisión de no perseverar al no existir antecedentes suficientes que le permitieran fundar una acusación contra el entonces imputado. El 15 de marzo de 2019, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó al director de todas las imputaciones que se le efectuaron y se determinó sin matices su inocencia. En cuatro de cinco denuncias, porque los hechos no eran constitutivos de delito, y en la restante, por haber prescrito la responsabilidad penal.

Tras la tormenta -que lo llevó a solicitar la asesoría de Imaginaccion-, Abreu determinó ir a la justicia para evitar que su nombre aparezca vinculado a las acusaciones de forma permanente. A su entender, desde que se decretó su sobreseimiento definitivo, la noticia dejó de tener interés público, de modo que esta ha dejado de estar cubierta. “La petición concreta radica en evitar que una información o contenido periodísticos que ha perdido el interés público que motivó su publicación y que carece de fines legítimos, se trasforme en un mecanismo permanente y cruel de humillación, daño, deshonra y descrédito de una persona, a través de los buscadores, portales y/o registros de las recurridas”, solicitó Abreu a través de su abogado Stephan Lührmann.

El ex director y productor de telenovelas apunta a que ello le ha traído amplios costos, que le hacen imposible rehacer su vida desmarcándose de las denuncias, luego de ser decretado su sobreseimiento. Según el escrito que por estos días se ventila en tribunales, Abreu acusa que sus relaciones familiares y de amistad se han visto afectadas por el caso. Y advierte que su prestigio profesional ha sido manchado, afectando su trabajo.

El mismo documento detalla que Abreu ha debido asistir a terapia psiquiátrica y tomar medicamentos antidepresivos como forma de hacer frente a toda esta situación. Asimismo, su familia también se ha visto fuertemente afectada y particularmente su hija, que ha estado asistiendo al psicólogo por el daño que todo esto le ha causado. A la “constante sensación de angustia y pesar por la acusación se suma la gran cantidad de amenazas a recibido por redes sociales”.

Negativas en México y Brasil

Entre los motivos en que funda la petición, Abreu revela que las denuncias afectaron fuertemente su prestigio y personal, lo que ha incidido directamente en sus posibilidades de poder dirigir o adjudicarse otros proyectos televisivos o teatrales. A modo de ejemplo, relata que debió modificar el nombre de su empresa con el fin de poder encontrar trabajo. Así, pasó de ser “Herval Abreu Producciones Ltda.”, a “La Moviola Producciones SpA”.

Sin embargo, “ello no fue suficiente. Aun cuando el recurrente no figura en el nombre de la Sociedad, cuando los potenciales empleadores se enteran de que el Sr. Abreu es parte del equipo de trabajo, pierden todo interés en el proyecto y desisten de contratar”, consigna el documento que sigue en trámite.

El mismo escrito señala que Abreu perdió la posibilidad de dirigir la comedia musical “La Novicia Rebelde” para la compañía Luis Fierro a ser presentada en el Teatro Municipal de Las Condes, de realizar una charla sobre la televisión 4K para Direct TV, y de elaborar un tráiler y proyecto por parte del canal Boomerang en la serie de televisión española “Física o Química” a presentarse en Chilevisión. También asegura que fue suspendido de su cargo de miembro del Directorio de la Corporación DYGA (Directores y Guionistas Audiovisuales en Chile), para posteriormente pedirle la renuncia definitiva al puesto.

De igual manera sostiene que Google, Microsoft, Verizon y Wikimedia son medios globales para conocer información, y que las publicaciones relacionadas al caso han terminado por perjudicarlo en el exterior, cuando ha intentado buscar trabajo en México y Brasil. Ello debido a que los buscadores son el medio de que disponen las personas de esos países para conocer las acusaciones que se le imputaron al recurrente y así ha sido.

La respuesta de Google, Microsoft Verizon y Wikimedia

La primera en contestar al requerimiento de Abreu fue Wikimedia. El 24 de abril, la compañía -representada por el abogado Gonzalo Cordero del estudio Morales & Besa- sostuvo que no está facultada para realizar lo que pide el director de televisión, puesto que no maneja los servidores, bases de datos y sitios web de Wikipedia. De hecho, aclaró que no es representante de la Fundación Wikimedia.

Añadió que el almacenamiento de la enciclopedia Wikipedia, como el nombre de dominio que la sustenta (wikipedia.org), son propiedad de la Fundación Wikimedia. Wikimedia Chile “no puede realizar el borrado de los Artículos de Wikipedia referidos al Sr. Abreu según se solicita en el Recurso de autos, porque tal como indica la máxima jurídica, a lo imposible nadie está obligado”, contestó.

El 20 de mayo, Verizon Chile contestó al requerimiento asegurando que Abreu erró en su petición en el destinatario. Esto debido a que Verizon Media es el titular y administrador del motor de búsqueda de Yahoo. Mientras que Verizon Business Global LLC -y su filial Verizon Chile-, son sociedades independientes, con actividades y giros comerciales diferentes y que no responden por los servicios y/u ofertas de Verizon Media. Por otro lado, dijo que la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que los motores de búsqueda no son responsables del contenido que terceros publican en internet. “En este caso, la acción debió haber sido dirigida contra las fuentes periodísticas que publicaron la información”, remató en su escrito presentado por el abogado Germán Subercaseaux, socio de PPU.

Mientras que Google LLC, representada por el abogado Raimundo Moreno Cox es más directo aún y sostiene que el contenido que imputa Abreu no es imputable a ellos sino que terceros que la elaboraron. “Mi representada sólo indexa el contenido público de internet, tal como si se tratase de las “páginas blancas” de las guías telefónicas en las cuales se publican los números y direcciones. Ello explica que la indexación no sea una actividad exclusiva de Google, y que existan otros motores de búsqueda tales como Bing, Yahoo! y otros que arrojan resultados similares al motor de búsqueda de mi representada”, remató.

En tanto, el 16 de junio Microsoft Chile destacó que Abreu dirigió su petición solo a los motores de búsqueda y no a los medios de comunicación que habrían incorporado la información. Por lo demás, a juicio de la gigante estadounidense -representada por el abogado Jaime Silva- la presentación de Abreu es extemporánea puesto que luego de ser declarado su sobreseimiento el 24 de abril de 2019, el recurrente tenía un plazo de 30 días para haber presentado su alegación, según el auto acordado sobre tramitación de este tipo de recursos.