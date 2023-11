“La intentó asfixiar”: Los detalles de la detención de Jordy Thompson que lo tienen al borde de la prisión

La primera aparición de Jordy Thompson, esta semana, debía ser en el Estadio Monumental y con una pelota entre sus pies. A menos en el campo de entrenamiento de los juveniles, pues una de sus últimas indisciplinas lo tenían alejado del primer equipo. Pero no fue ni lo uno, ni lo otro. La joven promesa alba estará 8,3 kilómetros del recinto deportivo, en el Centro de Justicia de Santiago, esposado y custodiado por Gendarmería.

Es que el futbolista de 19 años fue nuevamente denunciado por un delito de violencia intrafamiliar. El otro hecho, de la misma índole, fue en mayo de este año cuando su actual pareja dijo haber sido víctima de agresiones, tanto en una discoteque como en su domicilio, además de recibir amenazas de muerte por el delantero de Colo-Colo.

Ahora, ocurrió algo similar. Según la información recabada por el Ministerio Público -tras recibir el parte policial de Carabineros-, fue a las 1.15 de la madrugada cuando la policía recibió la denuncia de C., de 22 años, pareja del jugador quien dijo que “mantiene una relación hace un año y medio con Jordhy Thompson, 19 años (jugador de fútbol del equipo Colo Colo) con quien previamente tuvo una discusión por motivos de celos”.

Luego de eso, se lee en el reporte de Carabineros, la mujer dijo que tras la pelea, el deportista comenzó a “agredirla e intentar asfixiarla; logrando la víctima zafar de la agresión y huir hasta la conserjería del edificio en espera de la llegada de personal policial”.

Recibida la denuncia, los efectivos policiales llegaron hasta el departamento, ubicado en calle Vicuña Mackenna, en la comuna de La Florida. Allí los uniformados entraron al inmueble “previa autorización de la víctima, lugar donde sorprendieron al victimario durmiendo y bajo la influencia del alcohol, procediendo a la detención y trasladándolo a la Unidad Policial. Fiscalía instruyó que el detenido pase a segundo control de detención”.

La conducta del delantero albo ha sido una permanente molestia para Colo-Colo. Es más, ya había sido reprendido por el gerente deportivo de la concesionaria Blanco y Negro, Daniel Morón, por volver a mantener una relación con la misma pareja con quien había tenido otros episodios de violencia. “Le damos muchos consejos. Ahora él es mayor de edad y toma decisiones que en algún momento él sabrá evaluar a dónde lo pueden llevar”, dijo en agosto.

La decisión que tomará la Fiscalía

El tema no sólo -de seguro- traerá repercusiones deportivas. Ya esta mañana, antes de iniciarse el comité político en La Moneda, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que pedirán la representación jurídica de la víctima y que “tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol.

Pero, en ámbito judicial, Thompson tampoco la tendrá fácil. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía Oriente preparaba la audiencia de formalización del imputado, la cual se concretará durante esta tarde en el Centro de Justicia.

En este análisis se considera, no sólo este hecho delictual -el cual está catalogado como lesiones graves a la víctima-, sino que también su prontuario anterior. Es decir, se tomarán como agravantes los episodios de violencia de mayo y también el “desacato”, pues en esa oportunidad se despachó una orden de alejamiento para que el deportista no tuviera contacto con la mujer. Eso, evidentemente, no ocurrió.

Luego de que apareciera en la prensa que el deportista y su pareja habían retomando su relación se citó a la víctima a la Fiscalía para saber en qué condición quedaba su denuncia.

La mujer reconoció la relación, y una “reconciliación”, pero el ente persecutor resolvió “la prohibición de acercarse en términos violentos”. Hoy, una vez formalizado, la Fiscalía solicitará al Juzgado de Garantía de Santiago la revisión de la suspensión condicional del procedimiento en la causa anterior.

Ante el hecho delictual de la madrugada de hoy, sumado al caso anterior, y además el desacato, el ente persecutor está evaluando pedir la prisión preventiva del jugador de Colo-Colo, complicando así, aún más, las escasas posibilidades de volver a vestir la camiseta del actual campeón del fútbol chileno. La carrera de quien fuera seleccionado nacional juvenil pende de un hilo.