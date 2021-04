La salida de Raúl Castro, el rumbo de la economía y la relación con EE.UU.: las claves del VIII Congreso del PC de Cuba

El Partido Comunista de Cuba (PCC) comenzó a sesionar por cuatro días a partir de hoy, en un VIII Congreso que marcará la salida de Raúl Castro en un país sacudido por una profunda crisis económica y la reciente llegada del internet móvil.

El encuentro “centrará su atención en temas medulares para el presente y futuro de la nación’', adelantó en marzo el periódico Granma, el órgano oficial del Comité Central del PCC.

La partida de Raúl Castro

Durante el primer congreso del PCC, en 1965, Fidel Castro anunció la despedida de Ernesto “Che” Guevara, y 56 años más tarde será el turno del hermano menor del fallecido líder de la revolución. Tres años después de haber dejado la presidencia de Cuba, Raúl Castro, de 89 años, pasará el cargo de primer secretario del PCC al Presidente Miguel Díaz-Canel. El exmandatario ha dicho que se retira “sin el menor atisbo de tristeza o pesimismo”, y se dedicará a “cuidar nietos” y leer.

Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y expresidente, asiste a la sesión inaugural del VIII Congreso del PCC, en el Palacio de Convenciones de La Habana. Foto: AP

Esto significa que, por primera vez en 62 años, el máximo líder del país no tendrá el apellido Castro. Tras la revolución de 1959, Fidel fue la máxima figura hasta 2006, cuando cedió el puesto a su hermano Raúl por enfermedad, quien fue mandatario entre 2008-2018, y en 2011 tomó las riendas del partido.

“Los efectos simbólicos de la salida de Raúl del poder en Cuba durante el congreso del Partido Comunista de Cuba son profundos. Por primera vez en 62 años no habrá uno de los hermanos Castro al mando del país”, explicó a La Tercera Jon Lee Anderson, periodista de investigación estadounidense y autor de Che Guevara: Una Vida Revolucionaria (1997).

Aunque esto le dará más libertad de acción a Díaz-Canel, los analistas piensan que el exmandatario cubano seguirá presente y siendo parte de la toma de decisiones. De hecho, Jon Lee Anderson reconoce que, “en términos prácticos, no se pueden percibir intenciones de cambios bruscos próximamente”.

“Pase lo que pase en este VIII Congreso, el hombre fuerte del régimen totalitario seguirá siendo la familia Castro”, dijo a La Tercera Máximo Omar Ruiz Matoses, exteniente coronel del Ministerio del Interior cubano, quien cumplió 20 años de prisión en la isla por pedir las renuncias de Fidel y Raúl Castro.

El vínculo del régimen con Biden

La elección del demócrata Joe Biden como Presidente de Estados Unidos en noviembre de 2020 dio esperanzas a Cuba, tras cuatro años de fuertes sanciones por parte de la administración republicana de Donald Trump.

El Presidente Joe Biden habla desde la Casa Blanca, el jueves, en Washington. Foto: AP

Biden prometió en campaña dar marcha atrás en ese ámbito, al menos parcialmente. Sin embargo, tres meses después de haber asumido el cargo, el mandatario estadounidense no se ha referido a la isla, y su administración se ha mantenido firme en materia de derechos humanos.

“El portavoz de Biden ha dicho que Cuba no está ahora al frente de la agenda del presidente”, comentó a La Tercera Philip Brenner, profesor emérito de Relaciones Internacionales e Historia de la American University y coeditor del libro A Contemporary Cuba Reader: The Revolution under Raúl Castro (2014).

El gobierno cubano sostiene que las últimas sanciones estadounidenses provocaron entre abril de 2019 y marzo de 2020 daños por US$ 5.570 millones. De hecho, La Habana teme que se cumplan las promesas que hizo Biden en campaña, cuando hablaba sobre volver a la senda que había transitado Barack Obama, de quien fue vicepresidente.

El VIII Congreso del PCC “sucederá, además, dentro del marco del 60 aniversario de Playa Girón, el histórico arranque de hostilidades entre EE.UU. y Cuba en que Fidel Castro hizo su declaración de la ‘naturaleza socialista’ de la revolución cubana”, recordó Jon Lee Anderson.

Profunda crisis económica

Cuba está sumida en una profunda crisis económica -la peor en 30 años- debido al endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos. Además, la pandemia ha provocado una gran caída del turismo, que es la principal fuente de ingresos del país.

Un agricultor cubano carga un balde de leche en su finca en Batabano, provincia de Mayabeque. Foto: AFP

En 2020, la economía se desplomó un 11%, la peor caída en la isla desde 1993. La crisis es notoria para los cubanos, que pasan largas horas frente a mercados semivacíos para abastecerse.

Cuba importa el 80% de lo que consume, y no tiene dólares. Por lo tanto, ha crecido la escasez, y con ella el malestar social. Las reformas económicas de los últimos años sólo han conseguido acentuar las diferencias sociales.

Personas esperan en la fila para entrar a una tienda en La Habana. Foto: Reuters

En febrero se autorizó al sector privado a tener un mayor protagonismo en ciertas áreas, lo que ha permitido que unas 600 mil personas ya trabajen por su cuenta. Ahora se espera la luz verde para la creación de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la Constitución aprobada en 2019 defiende el carácter “irreversible” del socialismo.

“Aunque parezca una frivolidad la rapidez y garantía de que se hagan esos cambios como fruto del VIII Congreso, depende de que Raúl Castro tenga la lucidez y la entereza de hacer un discurso de despedida donde convide a su relevo a hacer los cambios que él no se atrevió a llevar a cabo”, señaló a La Tercera Reinaldo Escobar, periodista cubano y editor jefe de 14ymedio, el diario digital fundado por su esposa, la activista Yoani Sánchez.

Internet y la “subversión político-ideológica” en redes sociales

Este ha sido el mayor cambio de los últimos años en Cuba, que hasta entonces era uno de los países menos conectados del mundo. La llegada del internet móvil (3G) a finales de 2018 puso fin a la sensación de aislamiento que sentían los habitantes de la isla.

Jóvenes con mascarillas con la bandera de Estados Unidos se conectan a internet en una calle de La Habana. Foto: AFP

Internet permitió a los cubanos contar sobre su día a día, pero también expresar demandas, acusar represión y organizar manifestaciones, algo que nunca habían podido hacer. A raíz de esto, el congreso del PC se propuso que el partido sea más eficaz frente a la “subversión político-ideológica” en redes sociales.

Covid-19 y vacunación

La detección de los primeros casos de coronavirus en Cuba, en marzo de 2020, fue una oportunidad para mostrar los resultados de un modelo que ha dado mucha importancia a la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la isla tiene 82 médicos por cada 10.000 habitantes. A modo de comparación, Francia tiene 32 y Estados Unidos, 26.

El sanador Jorge Goliat realiza una cirugía, la semana pasada, en La Habana. Foto: Reuters

Con 11,2 millones de habitantes, el país apenas supera los 91 mil casos y 500 decesos por coronavirus.

Además, apuestan por desarrollar su propia vacuna, y tienen dos candidatas de cinco en la fase tres de ensayos. De hecho, se cree que el congreso del PC podría ser la ocasión para anunciar el inicio de la campaña de vacunación, prevista para junio. Así, Cuba se convertiría en “el primer país de América Latina y del Caribe que produce su propia vacuna contra el virus”, celebró el representante de la OMS en el país, José Moya.