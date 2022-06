Las bilaterales que prepara Boric en la Cumbre de Las Américas: la sigilosa cita con Biden y las dudas sobre Bolsonaro

Una coincidencia inesperada se dio en el marco de la organización de la Cumbre de La Cumbre de Las Américas. El viernes 10, en el Pleno de Líderes el Presidente Gabriel Boric emitirá su discurso ante sus pares del hemisferio justo después de que lo haga Jair Bolsonaro (Brasil), Justin Trudeau (Canadá), y el anfitrión Joe Biden (Estados Unidos).

La alocución del frenteamplista en su debut en un foro multilateral sucederá a los líderes más relevantes de la región, sin contar al jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López-Obrador, quien se restó del evento tras la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba por ser acusados de no respetar la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

Si todo sale como está planificado, a esas alturas el Presidente chileno ya habrá sostenido la mayoría de las bilaterales que tiene contempladas. Este lunes ya sostuvo una reunión de trabajo en Canadá con el primer ministro Trudeau, la que estuvo marcada -entre otros énfasis- por el anuncio de Boric de “imitar” la política antiarmas que impulsa el dirigente liberal.

El jueves o viernes, en tanto, en el itinerario del Mandatario están asignados dos bloques para reuniones con sus pares de la región, en las que no se detalla el nombre de las autoridades. En esos espacios, dicen en el Ejecutivo, el Presidente sostendría su esperado encuentro con el líder norteamericano.

La bilateral con Biden, que ya fue confirmada por la Cancillería hace algunas semanas, será un hito clave para el tránsito de Boric por Estados Unidos. Según fuentes del gobierno, los principales temas que abordarán estarán centrados en materias como la invasión rusa a Ucrania, la crisis migratoria, el control de armas, la protección de los océanos y la defensa de los derechos humanos y la democracia en el hemisferio.

Fuentes conocedoras de la agenda del Presidente Boric, sostienen que la cita con el líder norteamericano se ha manejado con extremo sigilo y reserva por razones de seguridad. “Todavía estamos a la espera de tener claridad de la hora de la bilateral con el Presidente Biden”, dijo esta mañana la canciller Antonia Urrejola.

Luego de que Christopher Dodd, encargado de organizar el foro, viajara a Brasil a convencer a Bolsonaro para que confirmara su participación en la Cumbre de Las Américas, se instaló la duda de si el Presidente Boric hará o no intentos por sostener un encuentro con él.

La relación entre ambos ha estado marcada por la distancia con que el exmilitar reaccionó ante la elección de Boric en diciembre pasado, quien demoró un saludo al frenteamplista y ha sido crítico de su administración. Además, Chile tiene un interés particular en este momento en Brasil: hasta ahora su nominación para la embajada, el RD Sebastián Depolo, no ha recibido el beneplácito de Bolsonaro.

Desde la Cancillería aseguran que -de momento- no está en agenda ningún encuentro formal con el líder brasileño. Sin embargo, han reiterado que el interés de Chile es sostener la mayor cantidad de bilaterales posibles durante la Cumbre de Las Américas.

Fuentes de la delegación brasileña, en todo caso, han transmitido que hasta ahora Chile no ha hecho ninguna gestión para reunirse con Bolsonaro ni con el canciller Carlos Franco.

Esta tarde el Mandatario fue consultado por una posible cita con su par brasileño, tras reunirse con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, para abordar estrategias contra la sequía. Así, el frenteamplista no descartó una bilateral con él y aseguró que insistirá con la carta de Depolo.

“Nosotros tenemos varias bilaterales abiertas. Yo como representante del Estado de Chile tengo el deber y el mandato de relacionarme con los presidentes de los países de nuestra región. No tenemos ninguna reunión hoy dia concertada, no la descarto. Es evidente las diferencias que tenemos, de principios, con el Presidente Bolsonaro, pero yo respeto la soberanía del pueblo brasileño. Y, por lo tanto, como jefe de Estado, si se da la oportunidad de reunirnos y conversar de Estado a Estado no voy a tener duda en hacerlo”, afirmó.

Sobre la dilación en el beneplácito a su propuesta para la embajada de ese país, advirtió que “hemos presentados la solicitud de agreement a Brasil y esperamos respuesta por parte de la Cancillería brasileña, es lo que corresponde. Y si es que conversamos seguramente será uno de los temas que se tratarán. Estas tienen que se relaciones más allá de las avenencias personales que tenga uno y otro mandatario. Insisto son relaciones de Estado y, cómo tal, la política exterior tiene que ir más allá de los gustitos personales”.

Las citas que sí están confirmadas son con Guillermo Lasso (Ecuador), Alberto Fernández (Argentina), Mia Mottley (Barbados) y Pedro Castillo (Perú).

La bilateral con el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en tanto, tuvo que ser suspendida por haber dado positivo al Covid.

Más allá de las reuniones que tenga Boric, en todo caso, la canciller Urrejola también tiene previsto sostener bilaterales con sus pares de la región. Por ejemplo, si bien AMLO no participará de la cumbre sí vendrá su canciller Marcelo Ebrard, lo que podría generar una oportunidad para que Chile sostenga de todas formas un intercambio con ese país.