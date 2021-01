Los flancos internos que se le abrieron a Heraldo Muñoz a dos semanas de las primarias PPD

Varias acciones tuvo que realizar la semana pasada el presidente del PPD y precandidato presidencial, Heraldo Muñoz, para contener una serie de flancos internos que se le abrieron en el partido. A dos semanas de las primarias de la colectividad, que se desarrollarán el 31 de enero -en las que se enfrentará al exministro Francisco Vidal y al exdiputado, Jorge Tarud-, desde distintos sectores han cuestionado la figura del excanciller ante lo que es considerado como el “doble rol” en medio de su despliegue nacional de precampaña.

La primera controversia se dio justamente luego de que el lunes 11 el partido inscribiera sus candidatos a las cuatro elecciones que tendrán lugar en abril próximo. En el marco de las negociaciones de última hora, el timonel se vio forzado a bajar la candidatura de Teresa Valdés, quien iba como carta del partido por el distrito 13. Su caso y el de Leslie Sánchez provocaron indignación entre las feministas del partido, quienes incluso durante el fin de semana enviaron un ultimátum a la mesa liderada por Muñoz.

“Se ha causado con esta decisión negociada en forma cerrada y comunicada en el último momento, un daño profundo a la imagen del partido, estigmatizándolo como un partido machista y clientelista frente a las mujeres y a la ciudadanía progresista, un partido que no parece estar haciendo el análisis político que requiere un nuevo Chile. Nosotras como mujeres del PPD nos sentimos pasadas a llevar”, advirtieron en la misiva firmada por líderes como Carolina Tohá e incluso militantes cercanas al excanciller como Helia Molina y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz.

La misiva y la presión de parte de los grupos feministas de la colectividad complicó al exsecretario de Estado, a quien incluso hace algunas semanas desde distintos sectores le habían solicitado la renuncia para evitar que fuera timonel y al mismo tiempo precandidato presidencial. Sin embargo, el excanciller rechazó esa alternativa.

En ese sentido, cercanos al exministro reconocen que el tema se ha transformado en una “complicación” en términos de “imagen pública”, particularmente por el factor del feminismo. De hecho, Muñoz ha defendido esa agenda durante su presidencia y como eje de campaña y se autodeclaró como tal hace unas semanas.

La dificultad llegó a tal punto, dicen en la colectividad, que el exsecretario de Estado tuvo que salir a defenderse durante el fin de semana a través de otra carta. Ahí explicaba que durante las tensas negociaciones con el resto de Unidad Constituyente el PPD tuvo que calzar sus cupos con las exigencias de paridad, lo que provocó que dejaran fuera a Valdés y Sánchez. Asimismo, enfatizaba que la colectividad lleva en total a 18 mujeres y 16 hombres.

“La tensión interna del partido, dado lo que pasó con la inscrición de candidaturas, responde en gran parte a que hoy tenemos un presidente de partido que opera como candidato presidencial, poniendo por delante su propia candidatura e interés personal, por sobre el interés colectivo y del partido”, asegura el vicepresidente del partido, Tomás Iturbe. Y agrega: “Una persona que ya demostró no ser capaz de ordenar al partido que preside difícilmente puede aspirar a ser presidente de la República”.

Consultado al respecto Muñoz sostuvo a La Tercera PM: “¿A quién le importan las pugnas por los reemplazos en Ñuble? Casi a nadie. Son discusiones políticas alejadas de la ciudadanía. Hay que resolver el tema. Pero la gente está en otra: empleos, sustento de las Pymes ,cuarentenas, transferencias directas a las familias y otros. Estos son los asuntos prioritarios “, recalcó

Pero esa no ha sido la única polémica que ha tenido que enfrentar Muñoz en los últimos días. El viernes el excanciller fue blanco de duras críticas por parte del senador Felipe Harboe, luego de una controvertida votación de la mesa para definir el reemplazo de la diputada Loreto Carvajal, quien a su vez, lo reemplazará a él en la Cámara Alta.

“Heraldo Muñoz presa de la presión de Girardi no se atreve a permitir que Ñuble elija a su reemplazante y prefiere a un operador de Girardi. Si no tiene pantalones para dirigir un partido…del país ni hablar”, escribió en su Twitter Harboe el viernes, comentario que terminó eliminando y por el que luego pediría disculpas públicas.

El viernes cuando la directiva resolvió por unanimidad la designación de Carvajal, también sometió a votación los nombres que estaban sobre la mesa para su reemplazo. Inicialmente, Harboe había respaldado a su actual jefe de gabinete Alejandro Vega, sin embargo, su nombre no habría concitado respaldo a nivel regional. Así, el viernes solo quedaban en carrera la exasesora del senador por el Ñuble, Carol Lagos, el actual secretario general de la colectividad, Sebastián Vergara y Paulo de la Fuente. Pero la votación terminó en empate tras la abstención de Muñoz.

“Esto no ayuda al partido todo lo que ha acontecido por la confrontación interna. En segundo lugar, me parece que no se ha escuchado la voz ciudadana y, por lo tanto, me parece impresentable que 11 personas designen a un senador de la república y designen a un diputado”, asegura el precandidato, Jorge Tarud, quien ha pedido primarias para resolver ese conflicto.

Pese a esto, desde el círculo de Muñoz desdramatizan la situación y aseguran que estos problemas no afectarían la votación de las primarias dado el “amplio apoyo” que concitaría el excanciller al interior del partido, quien llegó a la presidencia del PPD con cerca del 60% de los votos. Asimismo, sostienen que estas situaciones no han sido tema durante el despliegue nacional que ha protagonizado el timonel, quien la semana pasada viajó a Rancagua y Temuco.