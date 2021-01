“No hay nada culposo o que se haya hecho mal”: Habla Global System, la empresa detrás de la fallida alerta de evacuación de la Onemi

Hace 1 hora

Para el director del Grupo Rebrisa, matriz de Global System, Álvaro Güell "no hay nada culposo o que se haya hecho mal. Hoy se sigue haciendo una investigación detallada". A su parecer el error se produjo luego de la actualización del software eVigilio que opera la Onemi. "Estas cosas pasan, lo que hubiera sido crítico es que el sistema no hubiera enviado ninguna señal". concluyó el directivo. Global System forma parte de un conglomerado -fundado por un ex solado de Israel- que se dedica a la seguridad en Chile