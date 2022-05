Otra de la nueva División Jurídica de Interior: jueza excluye al gobierno como querellante del caso Huracán

Desde el martes se le había advertido al abogado Luis Martínez, del Ministerio del Interior, que debía corregir un vicio formal que había en el texto de la acusación que el gobierno presentó en contra de los excarabineros imputados por un montaje de pruebas en contra de comuneros mapuche, que se investiga por parte de la fiscalía en el denominado caso Huracán. Hoy el tribunal volvió a exigirle que rectificara el documento y al no hacerlo, la magistrada Marcia Castillo decidió excluirlos como querellantes, asestando un duro golpe a la División Jurídica de esa cartera que dirige, desde el 11 de marzo, la abogada Camila Barros.

Los abogados Javier Jara y Marissa Navarrete, quienes representan a algunos de los exoficiales de Inteligencia imputados por asociación ilícita e implantación de pruebas falsas, solicitaron que el representante del gobierno corrigiera aquella redacción de su acusación particular respecto a un elemento fáctico de uno de los delitos que se indaga: obstrucción a la investigación. Ambas defensas exigieron que enmendaran la calificación jurídica de ese ilícito y la pena que estaban pidiendo, sosteniendo que por ley el Ministerio del Interior no puede acusar por ese delito. La audiencia había sido convocada porque se comenzó a preparar el juicio en contra del exjefe de Inteligencia, general (R) Gonzalo Blu, el “profesor” Álex Smith, y los exoficiales de Carabineros Leonardo Osses y Patricio Marín.

Ya antes el gobierno había salido del caso. Sin embargo, la Corte de Temuco los volvió a validar como querellantes, tras una apelación realizada por Sergio Arévalo, exfiscal, quien fue durante cinco años el representante del Ministerio del Interior en esa causa. A fines de marzo, tras más de una década litigando por el Ejecutivo, fue desvinculado tras la llegada de la nueva administración de Gabriel Boric. La decisión pasó por la División Jurídica que también solicitó la renuncia al abogado Carlos Flores -que llevaba 18 años- y en su reemplazo ficharon a profesionales jóvenes, entre ellos la abogada Javiera Corvalán quien se tituló en 2019.

De hecho hoy no pocos intervinientes del caso Huracán hicieron un punto. El abogado de Interior, Luis Martínez, si bien no es nuevo, no era el titular de un caso de relevancia como este y cada vez que se le consultó por los vicios formales de la acusación hacía referencia a órdenes emanadas desde la División Jurídica de Interior. “Sobre todas estas cosas consultamos a Santiago”, señaló en más de una oportunidad según los registros de la audiencia.

La jueza Castillo, finalmente, dio la razón a los abogados defensores y sacó del caso al Ejecutivo. “Todos los otros querellantes a la hora de inicio de la audiencia se dan por rectificados los vicios formales que se les ordenó corregir, estando o no de acuerdo, y teniendo la facultad de interponer los recursos respectivos, que en derecho correspondan, y no habiéndose dado cumplimiento entonces a lo ordenado, no queda más para esta juez que dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 270 en cuanto a que transcurrido este plazo, que fue de 48 horas, la acusación del querellante no ha sido rectificada se entenderán por no presentadas. Así que ese es el efecto legal por no haber dado cumplimiento a la corrección del vicio formal, de la eliminación, aún cuando tenga apelación pendiente”, sostuvo este jueves la titular del Juzgado de Garantía de Temuco.

El abogado defensor Javier Jara explicó a La Tercera PM lo ocurrido durante esta jornada que dejó complicado a los representantes de la cartera que dirige Izkia Siches. “Aquí ocurrió que al Ministerio del Interior se le ordenó corregir un vicio formal de su acusación, el día martes sostiene que no lo va a corregir, lo que se ratifica el día de hoy, por ende operaba la sanción y eso fue lo que se le aplicó al Ministerio del Interior, se le impide dada esa norma que continúe como interviniente de la causa, al gobierno se le advirtió, se le señaló, pero incumplió y un interviniente que incumple una resolución judicial por más que haya recursos pendientes deben quedar fuera de la causa, eso es lo que dispone la ley”, sostuvo el profesional, quien cuestionó que, una vez más, se paralice el caso a causa de la fiscalía y un acusador particular, impidiendo que sus representados tengan un juicio en tiempos acordes a lo que garantiza la ley.

Ante esta situación, el Ministerio Público pidió suspender la preparación del juicio, para que -justamente- el Ministerio del Interior pueda acudir nuevamente a la Corte temuquense, aunque antes los abogados de La Araucanía deberán esperar las órdenes de Santiago.