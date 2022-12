¿Pasar por el Congreso antes de ir a plebiscito de salida? La frenética búsqueda de los partidos por los 4/7 y alinear a sus filas en el acuerdo constitucional

Cuando se le consulta a los diputados y senadores que están al tanto de las negociaciones por el acuerdo constituyente cuál es la fórmula que más les gusta para tener un nuevo órgano redactor, la mayoría de los parlamentarios responde que, a estas alturas, el mejor mecanismo es el que concite el mayor apoyo posible.

El comentario apunta a que sea cual sea la fórmula escogida, los negociadores tienen que tener claro que se debe buscar aquella que cuente con el apoyo de los 4/7 de la Cámara y el Senado. Por lo mismo, a casi tres meses de intensas e infructuosas tratativas, quedan pocos legisladores que estén rígidos con algún mecanismo. Ya nadie está, dicen los parlamentarios, “100% enamorado” de las ideas iniciales que se defendieron en septiembre u octubre.

Mientras el acuerdo comienza a llegar a su recta final, los dirigentes del oficialismo y Chile Vamos han mantenido intensas conversaciones para encontrar con la alternativa que tenga el piso político necesario en el Congreso para aprobar la reforma constitucional que habilitará el proceso constituyente 2.0.

En ese constante intercambio de ideas, en las últimas horas ha surgido una nueva alternativa. La fórmula fue conversada entre el Presidente Gabriel Boric y el timonel de la UDI, Javier Macaya, en una reunión este miércoles en La Moneda luego de la inauguración de la estatua del expresidente Patricio Aylwin.

El mecanismo consiste en lo siguiente. Un grupo de expertos redactará un anteproyecto de nueva Constitución. Ese borrador se le entregará a un órgano 100% electo. Esa instancia redactará el texto que antes de ir a plebiscito de salida deberá ser ratificado por 4/7 del Congreso.

La opción combina varios elementos de la propuesta oficialista. Por un lado, el anteproyecto de los expertos, aspecto que también le gusta a la derecha. En segundo lugar, protege algo que para la alianza de gobierno ha sido sagrado: que el órgano sea 100% electo.

Junto con incorporar esos elementos oficialistas, la nueva propuesta recoge un punto que para la UDI era clave. Instala un seguro adicional que sería la ratificación por 4/7, del Parlamento, algo fundamental para evitar lo que Chile Vamos ha llamado los “intentos refundacionales” de la Convención.

Con esta nueva carta sobre la mesa, la pregunta ya se instaló en los partidos y los negociadores del acuerdo: ¿Qué tanto piso tiene en el Congreso?

Los apoyos en la Cámara

Cuando se firme el acuerdo, ese pacto derivará en un proyecto de reforma constitucional que habilite el nuevo proceso. Esa iniciativa tendrá que ser tramitada en la Cámara y el Senado. Por eso es que los parlamentarios están tan preocupados de cuál es la fórmula que se está negociando porque finalmente serán ellos los que la tengan que votar.

En la Cámara -donde necesitará de 89 votos favorables- el escenario, de manera preliminar, pareciera ser positivo. “Es una buena alternativa ya que genera una mixtura entre expertos que hacen anteproyecto, un órgano 100% electo que redacta y ratificación del Congreso y la ciudadanía. La base es nuestra propuesta como PPD y oficialismo, con algunas variantes. Veamos si genera apoyos suficientes, de lo contrario solo queda la mixta. Son las dos alternativas viables que vemos”, reconoce el diputado Raúl Soto.

Algo similar opinan en la DC. “Para la bancada de la DC esta propuesta de un órgano constituyente 100% elegido, que tenga un plebiscito de salida y sea ratificado por 4/7 del Congreso nos parece un buen acuerdo”, afirma el jefe de bancada de la decé, Eric Aedo.

El diputado agrega que el asunto debe ir acompañado, además, de voto obligatorio y que el órgano debe ser paritario, 100% elegido y que ojalá tenga un número cercano a los 78 miembros: “Nos interesa que sea 100% elegido porque queremos una Constitución elegida y escrita por la gente. No queremos dejar abierta la ventana para que en unos años más sean los propios chilenos los que digan que esta Constitución la escribieron los mismos de siempre. Por otra parte el comité de expertos que pueda elaborar un anteproyecto o borrador sobre el cual trabajen los constituyentes elegidos nos parece que esa es la forma más adecuada de llevar adelante este proceso y que obviamente sean los constituyentes los que escriban el texto constitucional”.

En el Partido Radical también ven con buenos ojos este mecanismo, pero tienen algunas dudas sobre los detalles. “No me parece una mala propuesta si habilita un órgano redactor 100% electo. Sin embargo, una propuesta de estas características genera varias interrogantes, como si es que este visado deben realizarlo ambas Cámaras, si sería del texto completo, artículo por artículo o incisos por separado, cuáles serían las atribuciones del Congreso (...), o qué pasaría en el caso de que fuera rechazado, entendiendo que lo más lógico es que como no es un órgano redactor y solo de visado, debería poder pronunciarse solo a favor en contra y no cambiar redacciones”, afirma el diputado Tomás Lagomarsino.

En el Partido Comunista (PC) han sido enfáticos en que la “línea roja” es la composición 100% electa de un nuevo órgano redactor. Esta postura fue reafirmada en una declaración este miércoles. “Iniciar un nuevo proceso constitucional, que se sostenga en un estándar democrático y soberano, es decir, con representantes 100% electos para el nuevo órgano constitucional, es una condición básica para un debate que consolide en una nueva propuesta constitucional los anhelos de cambio de la ciudadanía”, publicaron en un comunicado.

Sobre la nueva idea que estaría generando consenso, el jefe de bancada de diputados del PC, Boris Barrera señala que si bien no ha sido comentada formalmente en instancias partidarias por los negociadores, sí había trascendido previamente. “Lo principal para nosotros es que el órgano que escriba la nueva Constitución sea 100% electo, representativo, paritario, lo más democrático posible. En relación a un texto que podría estar avanzando antes (anteproyecto), mientras no sea vinculante (...) si esa fuera una condición para llegar a un acuerdo, pero que incluya el órgano 100% electo, no lo veo tan mal, no sería una línea roja. Está el proyecto de nueva Constitución, donde había partes que generaban amplias mayorías, esas cosas se pueden rescatar”, dice Barrera.

De todas formas, recalca que en el PC no hay una definición formal frente a la idea que circula y que solo se ha reafirmado la calidad electa del nuevo órgano.

En algunos sectores del Frente Amplio ven con preocupación que, de concretarse un acuerdo en esa línea, el nuevo órgano redactor se vea sometido a un “excesivo tutelaje” con bases institucionales -que delimitarán el contenido a discutir-, un árbitro ya establecido en las conversaciones, el anteproyecto -que debe definirse su nivel de vinculación- y el “visto bueno” de 4/7 del Congreso. “Para mi lo central es que el acuerdo permita un proceso constituyente legítimo, democrático y con participación ciudadana. Para salir de una crisis institucional, la cosa no puede ser a dedo. Se pierde sentido si no es 100% electo o si le ponemos tanta restricción a la deliberación democrática”, dice la diputada Emilia Schneider (Comunes).

En el PS rondan las dudas. Mientras algunos diputados de esa bancada comentan en privado que la idea es “positiva”, otros son escépticos. Uno de los parlamentarios socialistas que ve con escepticismo la nueva fórmula plantea que el mecanismo se ve, a priori, muy “complejo y lleno de “capas”. Además, comenta que si el Senado no fue capaz de aprobar el nombre de una persona para dirigir al Ministerio Público menos va a poder visar una propuesta de nueva Constitución que está llena de capítulos, materias y artículos. En esa misma línea, agrega, con un Congreso altamente fragmentado, ingobernable y en un contexto de polarización política el asunto se puede transformar en un arma de doble filo.

El Senado y las molestias en Chile Vamos

La UDI estaría lista. Los problemas están en RN. Los senadores de ese partido no están conformes con las gestiones realizadas por Macaya y tampoco les convence esta opción de que la propuesta de nueva Constitución tenga que pasar antes del plebiscito por el Congreso. Por lo mismo, a ellos les convence más un órgano mixto. Tanto así que esa es la propuesta que está afinando el secretario general de RN, Diego Schalper, junto con el diputado UDI, Guillermo Ramírez, para presentarla en la mesa negociadora de mañana.

En Evópoli, en tanto, también existen dudas con el mecanismo. Ahí, argumentan que no está el ánimo para hacer nuevas elecciones.

La estrategia, comentan en Chile Vamos, es mostrar que este sector tiene total flexibilidad para llegar a acuerdo. De esta manera el bloque estaría proponiendo tres opciones. Primero la misma de siempre: órgano electo de 50 personas como el Senado. En segundo lugar la opción que exploró Macaya con Boric y como tercera opción el órgano mixto. Ante ese escenario, agregan, quedará demostrado que la intransigencia está en el oficialismo.

En el Senado se necesitan 29 votos para conseguir los 4/7. Senadores del oficialismo dicen que se logran fácilmente. Las bancadas de Socialismo Democrático se suman a la idea y si Boric respalda la opción, a los senadores de Apruebo Dignidad no les quedaría otra. Lo mismo pasaría con la DC ya que el senador Francisco Huenchumilla ha dicho que para él lo importante es respetar que el órgano sea 100% electo.

El desafío estará en RN. En esa bancada senadores como Manuel José Ossandón no están muy convencidos. Por lo mismo, el rol que pueda asumir el timonel del partido, Francisco Chahuán, será clave. De hecho el líder de RN este jueves comentó que todo indica que los negociadores están muy cerca de cerrar el acuerdo entre este viernes y sábado.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ha sido fundamental para articular posturas entre los negociadores. Este jueves pidió que las “posiciones no se atrincheren” y que no hay que cerrarse a ninguna alternativa: “Estamos contra el tiempo, cada día que pasa es un día perdido respecto de la necesidad de tener un buen acuerdo para Chile. Por eso el llamado que hemos hecho es que las partes no se atrincheren, sino que tengan disposición de entendimiento”.

Hoy el Presidente Boric fue consultado sobre si apoya esta nueva fórmula, pero el Mandatario prefirió no tomar postura de forma tan explícita. “Yo he señalado que me parece muy importante para resguardar a futuro la plena legitimidad y transversalidad de la futura Constitución que sea un órgano electo la que la redacte. Este puede tener toda la colaboración de expertos que se establezca y que sea necesaria, me parece que los partidos han avanzado en las últimas horas en conversaciones, no quiero adelantarme a eso, le corresponderá a los partidos anunciarlo, pero yo por lo menos soy partidario de que logremos cerrar este tema lo antes posible, no se puede seguir dilatando eternamente”, afirmó desde La Moneda.

Fuentes oficialistas comentan que Boric no quiere ceder ante un órgano mixto y que por eso está empujando el órgano 100% electo, pero haciendo la concesión del visado previo del Congreso. En esa misma línea, tampoco le gustaría que los expertos voten y por eso la opción que está tanteando con la oposición y la alianza de gobierno resguarda ese punto manteniendo el rol de los especialistas solo como acompañamiento.