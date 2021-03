¿Quién sale ganando? La alianza Lavín-Desbordes en la propuesta del retiro de fondo de cesantía

Esto tiene distintas lecturas e interpretaciones habiendo cinco candidatos del mismo sector luchando por llegar a la inscripción de la primaria y con distintos números en las encuestas.

Pero hasta ahora los hechos dicen más o menos esto respecto de a qué carro se sube cada cual ante la batalla oficialista ante el tercer retiro anticipado de pensiones. Ayer lunes, un grupo de diputados de RN se reunió con Joaquín Lavín a propósito de su idea de que se legisle un retiro extraordinario del fondo de cesantía, punto que él y parlamentarios UDI vienen insistiendo hace un rato que el Ejecutivo acoja, porque solo éste puede presentar proyectos así al Congreso.

Esta idea tenía la aparente ventaja de ser una alternativa ante un tercer retiro anticipado de pensiones, que ya corre su propia carrera en Valparaíso. Pero abría la duda política de qué pasaba entonces con el candidato del mismo partido, Mario Desbordes, quien cuando era diputado fue uno de los que apoyaron los retiros anteriores. La Moneda no se había comprado la tesis lavinista, el mismo Desbordes inicialmente tampoco, e Ignacio Briones -exministro de Hacienda y enemigo de los retiros- la encontró “equivocada”, porque “la verdadera solidaridad no se hace con los recursos de los trabajadores, se hace con impuesto general. Creo que en ese sentido la propuesta es injusta”.

Lo que pasó entremedio de esa cita de ayer y de la foto que retrató hoy la cumbre Lavín-Desbordes (con el comando RN haciendo notar que jugaron de locales, porque el alcalde fue a la sede del partido) dejó nuevas pistas de lo que pasa en esta interna. Esta mañana, Lavín dijo que se trata ahora de “una propuesta conjunta”, pero en política el padre de una idea es el padre hasta el final, fracase o funcione, le hagan cambios o no (salvo que sean muy profundos), y en RN los parlamentarios eso lo saben.

Dos, esto no es -como insinuaron algunos participantes en estas tratativas- la intención de que todos los pretendientes presidenciales de Chile Vamos hagan un frente para que La Moneda le ponga la firma al proyecto y que lo mande. Hechas las consultas en los equipos de Evelyn Matthei, Sebastián Sichel y Briones, contestan que ni Lavín ni su comando los han llamado ni convocado a conversar sobre esto.

Tres, que anoche el Presidente haya hecho una apuesta política con su anuncio de enviar al Congreso un paquete de medidas de ayuda de US$ 6 mil millones -cosa que algunos de los precandidatos no sabían antes- le cambia el tono a esta discusión y le pone suspenso al desenlace. Hasta algunos de los diputados RN que fueron a ver a Lavín, como Ximena Ossandón, creen que eso puede haber dejado sin piso la idea lavinista, aunque puede reflotar más tarde si “la pandemia económica sigue”.

La duda entonces es por qué Desbordes se pliega a esta apuesta de Lavín y quién sale ganando. Hechos: algunas voces del entorno del candidato RN admiten de refilón que hubo algo de malestar porque los diputados fueron a ver primero a Lavín. Fueron Gonzalo Fuenzalida -quien ya se había reunido una primera vez con el edil y un grupo de diputados UDI hace algunos días para conocer la propuesta, y fue quien gestionó la cita del lunes con los otros RN-, Karin Luck, Sebastián Torrealba, Francisco Eguiguren y Ximena Ossandón. En el comando del exministro, sin embargo, descartan cualquier incomodidad y transmiten que a Desbordes se le informó de la cita.

En ese grupo relatan hoy en la mañana que al UDI le dijeron ayer que tenía que convocar al exministro de Defensa. Hoy mismo esas diputadas y diputados conversaron unos 40 minutos con Desbordes, y después de eso él recibió a Lavín (pasadas las 12.30) en la casona de RN. A las 13.00 salieron a enfrentar las cámaras.

¿Qué gana Desbordes subiéndose a una idea de otro candidato? Ahí está el nudo. Entre los parlamentarios RN no niegan -fuera de comillas- que como Lavín es el padre de la idea, lleva ventaja (para qué decir si consiguiera o hubiese conseguido que Palacio la hiciera suya, ahí se acabaría la prescindencia ante la primaria). Pero hacen ver, muy en privado, que como el exministro no despega espectacularmente en las encuestas, pues que no pierde nada y que algo gana saliendo en tándem con Lavín.

El anillo de Desbordes ya ha transmitido mucho antes, cuando era ministro, que le interesa pactar con Lavín, y hasta ojalá ser parte de un gobierno suyo si es que el UDI lo logra en su tercer asalto a La Moneda.

Los desbordistas -y algunos del grupo de diputados- ven otra cosa: que Desbordes le va a poner lo suyo a la idea de Lavín y que al final la propuesta no será la misma, porque necesita de mejoras. Y en el comando del RN recalcan que “ya venía analizando” la idea lavinista, que la había conversado con él sábado y domingo, y que ante el paquete anunciado por Piñera, tienen que ver qué espacio hay para mejorarlo (el candidato ya dijo que ve difícil que las medidas de Palacio frenen un tercer retiro).

Y sacan otras cuentas, dicen. Que Desbordes sale ganando, porque con esto recibe más visibilidad, porque dejan fuera a Matthei, Briones y Sichel (aunque él dijo hoy que “aquí no hay ninguna estrategia. No se quiere marginar a nadie”), y que con esto él y el alcalde UDI quedan en el mismo barco de hacer “propuestas concretas”, que se pone de par a par con Lavín... y que él fue a la sede del partido.

Por otra parte, de acuerdo a la lectura de algunos desbordistas, Lavín -al realizar esta alianza- gana generando redes con RN, colectividad que, dicen, va a necesitar si es que él se termina imponiendo en las primarias.

¿Qué dicen entre los diputados RN? Ximena Ossandón sincera que “lo ideal para mí sería que todos los candidatos de Chile Vamos se unieran en una sola propuesta, pero hoy vemos que solo dos están dispuestos a conversar, Joaquín Lavín y Mario Desbordes. Ambos pueden presentarle al gobierno un proyecto, porque esto solo puede ser patrocinado por el Ejecutivo. Puede ser que en este minuto ya no tenga piso, porque anoche el gobierno ya hizo su presentación. Pero nadie puede asegurar que no tenga asidero en agosto, porque la pandemia económica puede que no termine en mucho tiempo más”.

“La idea es que Mario sea un aporte, que pueda mejorar la idea de Lavín, y eso es distinto de quién gane. La idea es que se le dé facilidades a la gente”, cierra

Gonzalo Fuenzalida cree que “no tiene que ser solo una idea del alcalde Lavín ni de la UDI. Tiene que ser una idea que apoye en su gran mayoría Chile Vamos. Por lo mismo, nuestra idea es que RN se sume con todos sus actores; Mario Desbordes es el candidato presidencial de RN y tiene que sumarse, la idea nuestra es que sume a esta idea. Él ha manifestado voluntad de trabajar con Lavín en una idea común”.

Y Karin Luck ataja que “a la idea de Lavín hay que hacerle modificaciones y por eso estarán las ideas que también va a aportar Mario Desbordes, al final es sumar buenas ideas. Necesitamos que haya una fuerza detrás, que vaya a tener los votos, porque si esto no lo presenta el gobierno al Congreso, es inadmisible. Por lo tanto, necesitamos tener la mayor cantidad de partidos y candidatos presidenciales apoyando esta idea. Lo importante no es de quién sea la idea, sino que los recursos lleguen a las personas”.

¿En La Moneda? Aunque recalcan que el anuncio hecho ayer por Piñera no fue para frenar el tercer retiro de fondos -ya que insisten en que eso quedó resuelto con un fallo del TC en el segundo retiro-, desdramatizan la insistencia de Lavín y ahora Desbordes de querer avanzar en la idea del retiro de fondos del seguro de cesantía.

“Son candidatos y actúan como candidatos”, recalcan en Palacio. En ese sentido, afirman que no ven viable avanzar en la idea de Lavín, sobre todo porque en la propuesta hecha ayer por Piñera se plantea mejorar el fondo del seguro y no retirar plata.

No obstante, están conscientes de que con esta alianza Lavín- Desbordes la presión del oficialismo será aún mayor.