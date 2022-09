SOS: Rincón y Walker los otros que reflexionan dejar la DC y la ofensiva de la directiva para contener una fuga de militantes

Descontento con la mesa directiva, la tentación de Amarillos por Chile e incomodidad con el “giro a la izquierda” del partido. Esos son algunos de los motivos por los que, durante estos días, parte de los militantes de la Democracia Cristiana (DC) evalúa abandonar la colectividad. Un escenario que ya comenzó a darse con salidas de personeros como René Cortázar y Juan Pablo Arellano.

Pero a ellos, según fuentes de la colectividad, podrían sumarse dos rostros importantes de la DC: los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, quienes fueron de alguna manera los principales rostros que estuvieron por el Rechazo en el plebiscito pasado del 4 de septiembre. Ellos fueron los principales dirigentes, con representación parlamentaria, que empujaron esa opción, lo que les valió críticas de los sectores del Apruebo de la colectividad, que fue la alternativa institucional que adoptó la tienda.

Entre los cercanos a los parlamentarios, cometan que el hecho que desencadenó este giro fue, entre otras razones, el cambio de la sanción de expulsión del partido por la de inhabilidad para postular a cargos públicos. Consultados al respecto, Rincón y Walker declinaron referirse al tema. No obstante, en sus entornos transmiten que los dos están en un proceso de escucha.

En caso de dejar la colectividad, la DC quedaría con apenas tres senadores. Y si la tendencia se amplía -con la renuncia de aquellos que estuvieron por el Rechazo-, podrían perder prácticamente la mitad de su representación parlamentaria. Conscientes de eso, desde la directiva del partido, encabezada por el presidente interino Aldo Mardones, han gestionado una ronda de conversaciones para evitar una fuga de militantes y contener así la crisis en la decé que viene arrastrándose hace meses.

El diputado Héctor Barría, quien además es vicepresidente del partido, comentó que, desde hace dos semanas, ha habido una “ronda de conversaciones que hemos sostenido varios integrantes de la directiva nacional liderada por Aldo Mardones, conversaciones con diversos protagonistas de la historia de la DC, con el senador Francisco Huenchumilla, con el expresidente del partido y senador Andrés Zaldívar, con el camarada Ricardo Hormazábal. Seguiremos en esa línea: puentes para buscar posicionar a la DC más aún”.

Concretamente, al interior del partido se le atribuye a Zaldívar mayor responsabilidad en lo que han sido estas conversaciones. Según comentan, las gestiones comenzaron luego del triunfo del Rechazo, y al interior de la bancada de senadores, pues se buscó hacer un “último esfuerzo para salvar esta situación”, en referencia a la división del partido. Así, se consensuó que era necesario que alguien operara como mediador y se concluyó que el indicado era él. Consultado al respecto, Zaldívar sostuvo que “efectivamente he tomado contacto con diferentes personas del partido a efecto de superar la crisis, y que la mesa sea integrada tal como lo pedimos los expresidentes del partido. Yo espero que ahí se tomen las decisiones que corresponde”.

“Tiene que ver con lazos de cercanía, de afecto, cariño de personas que podemos haber estado con miradas distintos en diversos temas, en contextos distintos, pero que nos tenemos cariño y afecto. Creo que eso es lo más importante estos días en la DC”, complementó Barría.

Sin embargo, las gestiones de Zaldívar no han estado exentas de críticas. Desde el interior de la decé comentan que el exsenador no ha contactado a los expresidentes de partido para reafirmar la unidad de la colectividad. Asimismo, entre algunos parlamentarios -que estuvieron por el Apruebo- comentan que estas conversaciones están en un “punto muerto” y que no hay ningún avance. “Yo había dado por desahuciadas las conversaciones, pero Andrés (Zaldívar) pidió una última oportunidad. Tendrá que hablar con la directiva”, comentó en privado un militante.

Las conversaciones se dan por desahuciadas por algunos en consideración de lo complejas que son las relaciones entre los parlamentarios, la directiva y otros militantes. Así, por ejemplo, ha trascendido que la senadora Yasna Provoste se ha restado de algunos encuentros a los que sí asisten el resto de sus pares. También que el vicepresidente Gianni Rivera y la diputada Joanna Pérez -los únicos integrantes de la directiva que abogaron por el Rechazo- congelaron su participación en la mesa. “No podemos seguir en una unidad artificial”, lamenta en privado uno de los parlamentarios del partido.

En todo caso, esta es una gestión que se desarrolla hace algún tiempo. Desde incluso antes del triunfo del Rechazo, entre algunos parlamentarios han impulsado la idea de incluir a los jefes de bancada del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados -Rincón y Eric Aedo, respectivamente- en la mesa.

“Creo que es absolutamente urgente una mesa de transición para los próximos seis, ocho meses en la DC, que incorpore a actores políticos de la talla de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Andrés Zaldívar, actuales parlamentarios y parlamentarias, una mesa que encause a la DC hacia el nuevo proceso constituyente y que aproveche la oportunidad enorme que nos está entregando la ciudadanía chilena de que los cambios se hagan desde en centro político, que sean graduales”, sostuvo Aedo.

En este escenario, esta semana el partido planea desarrollar un nuevo consejo nacional, con el fin de presentar un itinerario claro de las acciones a seguir, como la próxima junta nacional o cuándo correspondería elegir un nuevo tribunal supremo del partido. Durante el último consejo nacional, desarrollado de manera telemática el pasado 7 de septiembre, el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, anunció su renuncia a la presidencia de la DC tras cinco meses en el cargo.

Ante la salida de personeros como René Cortázar y José Pablo Arellano, el exembajador de Chile en Alemania, Ricardo Hormazábal, comentó: “Creo que estarán muy bien fuera de la DC. Me legro de que vayan aportar fuera de la DC, son decisiones libres que yo respeto y son valiosas para que la DC recupere su contextura y vocaciones de partido a favor de los cambios. Ellos dos son representes de los directores de empresas, del modelo económico de Pinochet. Así como ellos se hubiesen alegrado de que yo me hubiese ido, yo les deseo lo mejor en su salida. Cortázar y Arellano hace tiempo cortaron los vínculos históricos son la concepción de la DC”.

Por otro lado, el Partido Radical vive una situación similar por estos días. Sumado a la renuncia del exministro Isidro Solís, personeros como Ricardo Navarrete, Jaime Campos y Patricio Tombolini han manifestado intenciones de “buscar rumbos nuevos” y ahí también se asoma la alternativa de fichar por Amarillos.