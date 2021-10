Tensión oficialista: comando pide a partidos cerrar filas con Sichel y apunta a la DC tras cuestionamientos a campaña de 2009

El grupo de WhatsApp entre los principales dirigentes de Chile Podemos Más y el abanderado Sebastián Sichel e integrantes de su comando se llenó anoche de mensajes apenas salió un reportaje de CHV y CNN Chile.

Según quienes están ese grupo, desde los partidos empezaron a consultar de qué se trataba el tema, los pasos a seguir y advirtieron los costos que esto podría tener para las elecciones del próximo 21 de noviembre: tanto para la presidencial como las parlamentarias.

El reportaje consignó que durante su campaña a diputado el 2009, Sichel recibió financiamiento presuntamente irregular de parte de empresas pesqueras, obtenido a través de boletas por servicios no realizados de su excoordinador de campaña, Cristóbal Acevedo.

De acuerdo a la nota que obtuvo documentos internos de la campaña, algunas boletas aparecían intermediadas por Luis Felipe Moncada, exlíder de la Asociación de Industriales Pesqueros, y hubo un total de 12 aportes de las pesqueras por $ 30 millones, de los cuales siete de ellos por cerca de $ 19 millones eran contra boleta de honorarios.

Así, entre los partidos y el propio comando -que había conocido un poco antes de la publicación- se encendieron inmediatamente las alarmas. El primer control de daños -según afirman en el comando- fue advertir a los jefes de partidos de Chile Vamos la crisis que se estaba incubando.

Y si bien Sichel guardó silencio en el grupo de WhatsApp, la coordinadora de las vocerías de campaña, Katherine Martorell, envió al chat el comunicado que publicó el candidato a las 22.38 horas en sus redes sociales para referirse al reportaje.

Ahí, el abanderado señaló que “frente al reportaje emitido esta noche por Chilevisión, en el que se me acusa de haber financiado irregularmente mi campaña a diputado el año 2009, como candidato del Partido Demócrata Cristiano en la cual no fui electo, quiero rechazar categóricamente dicha acusación”, agregando que “nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte. El financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes al servicio electoral fueron aceptados sin reparos”.

En esa línea, afirmó que “si se va a revivir el financiamiento de las campañas del año 2009 sería importante transparentar los aportes a cada campaña de la Democracia Cristiana para conocer la forma en que se gestionaron y distribuyeron los recursos electorales. Denuncio una operación política articulada. A partir del momento en que gané la primaria me convertí en un blanco”.

Pese a esto, hoy el expresidente de la DC en esa época, Juan Carlos Latorre, dijo que “las platas provenientes de pesqueras y que financiaron la campaña a diputado de Sebastián Sichel fueron gestionadas en su integridad por el propio candidato y miembros de su comando de aquella época”.

Como sea, ayer en la noche no solo informaron a los partidos respecto del comunicado, sino que también de otra medida que se tomó ayer mismo en la noche: la salida de Acevedo como coordinador de campaña, quien alcanzó a estar en el cargo solo 13 días.

En la declaración escrita de Acevedo indicó que “he tomado conocimiento de los antecedentes expuestos el día de hoy en el noticiario de Chilevisión. Es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel”, agregando que “sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña (...). Nunca ha existido investigación judicial alguna por los hechos en cuestión, ocurridos hace ya más de una década”.

En el oficialismo y algunos en el comando reconocen que existe inquietud por el impacto que los hechos puedan tener en la campaña, sobre todo, porque Sichel viene arrastrando complejos días debido a que ha reconocido algunos errores, por ejemplo, en levantar el tema del cuarto retiro; también ha ido disminuyendo en los sondeos de opinión, siendo desplazado por José Antonio Kast, quien -según varios en el oficialismo- ha ido ganando terreno.

Por lo mismo, en los días previos se había reestructurado el comando poniendo a Acevedo a la cabeza, incluyendo en todas las áreas a los partidos y nombrando el nuevo diseño como “comando unido”. Asimismo, se ha modificado la estrategia para enfrentar a Kast, reforzando el llamado al “voto útil”, endureciendo el discurso para reconquistar al electorado de derecha y marcando diferencias programáticas con Kast.

Con todo, Sichel volvió a acusar una operación en su contra en un punto de prensa que realizó en su comando alrededor de las 14 horas. Flanqueado por su equipo más íntimo, entre ellos Santa Cruz, el abanderado oficialista insistió en que hay una operación política en su contra y que no tiene nada que ocultar.

Tras la intervención de Sichel en el frontis del comando tomó la palabra Santa Cruz, quien también era militante y tesorero de la DC en el periodo denunciado. Con tono enérgico apuntó a directamente a su excolectividad, a la que acusó de buscar a empresas para conseguir financiamiento para las campañas.

“Yo les quiero decir con conocimiento de causa: ninguna empresa se acercaba a la DC para donar plata, era la DC la que iba a ver a las empresas para pedirles plata. Yo le exigiría al señor Latorre, que ha sido tan categórico hoy día, que transparentara a cuáles empresas y quiénes le donaron. Lo sabe él perfectamente y lo sé yo”, dijo Santa Cruz, sin revelar a quiénes se refería. De esta forma, el comando en pleno decidió enfrentarse al partido de la candidata Provoste.

Más control de los partidos, riesgos de descuelgues e intentar cerrar filas

La alerta en el comando y en los partidos del bloque continuó esta mañana. El secretario general de RN, Diego Schalper, envió un mensaje a los integrantes de la comisión política de su partido. Ahí, el diputado sostuvo que “Acevedo ha renunciado a la jefatura de la campaña”, que “esto es una operación política desde el corazón de la DC”, “a las 9.00 tenemos reunión con el comando para conocer más detalles e iniciar discusión sobre vías de acción y que “los mantendremos informados, y les pido que estén disponibles a conectarse por Zoom extraordinariamente hoy en la tarde”.

Así, el encuentro finalmente se concretó de manera telemática durante esta jornada. Por parte del comando estuvieron presentes Martorell; el coordinador político, Pedro Browne; Juan José Santa Cruz y, posteriormente, se sumó el mismo Sichel.

Ahí, según presentes, se hizo una especie de catarsis, instancia en que los representantes de partidos, principalmente el timonel de RN, Francisco Chahuán, y la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, lamentaron que las colectividades no estuvieran incluidas desde el inicio. Ambos, además, según las mismas fuentes, argumentaron una debilidad territorial y que se requerían roles más ejecutivos para las colectividades en reuniones de todos los días. Pero otros presentes precisaron que en realidad lo que se pidió fue incluir a los partidos en lo estratégico.

En esa línea, los partidos pidieron más participación y que el reemplazo de Acevedo sea alguien propuesto por las colectividades, con experiencia territorial. En ese contexto, algunos sugirieron el nombre del exsubsecretario Rodrigo Ubilla, quien ha estado colaborando en el tema territorial de manera informal.

Respecto del caso de las pesqueras, en el encuentro se comentó que era un caso de hace tiempo, que era una operación política de la DC, y que algunos pensaban que podía ser el administrador electoral de la Falange de la época quien estaría filtrando los antecedentes. De hecho, el argumento para defender a Sichel, dicen en el oficialismo, se basará en eso.

Sichel, según presentes, comentó que era una estrategia que lo estaba golpeando, que era algo habitual que ocurre en las campañas.

Como sea, en el sector transmiten que esto se trata de “una pasada de cuentas”. Aseguran que proviene de la candidatura de la senadora Yasna Provoste y que responde a una vendetta en contra de Acevedo, entre otras razones por su rol como director de la Junaeb durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando habría desvinculado a varios militantes DC.

En la cita, además, el comando pidió a los dirigentes cerrar filas en torno al candidato y realizar un gesto de apoyo. De esa forma, se acordó que primero, a las 13.30, el candidato realizaría un punto de prensa y que, posteriormente, los partidos harían lo propio desde el Congreso en Valparaíso. Por la tarde, además, esperan tener otro encuentro telemático para abordar el reemplazo de Acevedo.

Como sea, en los partidos hay inquietud por el impacto que los hechos puedan tener en la parlamentaria, incluso, varios dirigentes del bloque hablaban de “salvar” esos comicios y enfocar los esfuerzos ahí, más que en la presidencial. Asimismo, en el sector existe temor de que esto provoque que existan más descuelgues hacia la candidatura de Kast.

La salida de Acevedo es la segunda baja por polémicas asociadas a temas de probidad en el comando de Sichel. La semana pasada se produjo la salida del gerente general del comando, Jaime Briceño, luego de que un reportaje de Interferencia diera cuenta de presuntos arreglos de licitaciones OTIC de parte del ahora candidato a diputado.

Todo ello llevó a que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) anunciara que va a denunciar el tema ante la fiscalía, y Briceño declaró mediante un comunicado, el sábado, que desestima que hubiera información privilegiada para adquirir la licitación, y atribuyó la nota a una “mala práctica” de la política.