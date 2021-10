Expresidente de la DC, Juan Carlos Latorre, por supuesto financiamiento irregular en campaña parlamentaria de Sichel: “Las platas provenientes de pesqueras fueron gestionadas en su integridad por el propio candidato”

La noche de este martes, CHV y CNN reveló una investigación que da cuenta de que el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, habría financiado su campaña a diputado por las comunas de La Reina y Peñalolén -en el año 2009-, con boletas irregulares y aportes de empresas pesqueras.

De acuerdo al reportaje, serían 12 contribuciones con cerca de $30 millones. Además, entre quienes habrían entregado estas boletas irregulares figura el nombre de Cristóbal Acevedo Ferrer, coordinador general de la campaña presidencial, quien renunció esta mañana tras la emisión del reportaje.

Asimismo, la carta presidencial del oficialismo emitió un comunicado donde, entre otros aspectos, aseguró: “nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte. El financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano”.

En el mismo sentido agregó que “si se va a revivir el financiamiento de las campañas del año 2009 sería importante transparentar los aportes a cada campaña de la Democracia Cristiana para conocer la forma en que se gestionaron y distribuyeron los recursos electorales”.

Ante esta situación, el expresidente de la DC -entre los años 2008 y 2010- Juan Carlos Latorre, se refirió a las declaraciones emitidas por Sichel y desmintió al exministro de Desarrollo Social y expresidente de BancoEstado.

“Las platas provenientes de pesqueras y que financiaron la campaña a diputado de Sebastián Sichel (en aquel tiempo Sebastián Iglesias) fueron gestionadas en su integridad por el propio candidato y miembros de su comando de aquella época”, indicó Latorre y subrayó que “la prueba de ello son las boletas de honorarios ideológicamente falsas emitidas por miembros de su comando de campaña o amigos del candidato”.

Sobre el mismo punto, Latorre añadió que la carta presidencial “nuevamente miente al señalar que en la obtención de dichos recursos habría actuado el Partido Demócrata Cristiano. En la denuncia realizada por el periodista Daniel Matamala se señalan boletas de honorarios entregadas por personas ligadas hasta hoy al candidato Sichel, incluso el actual coordinador general de su campaña”.

El extimonel de la DC concluyó: “declaro que adoptaremos todas las medidas legales que correspondan para demostrar esta nueva mentira del candidato Sichel, quien descaradamente elude asumir actos de su exclusiva responsabilidad”.

Sin embargo, la exministra de Educación y militante de la DC, Mariana Aylwin, también salió a desmentir declaraciones pero ésta vez apuntó a Latorre.

“Miente Latorre. En 2009 las empresas podían donar y los partidos conseguían las platas para sus candidatos, era legal”, detalló e inmediatamente dijo - a través de su cuenta de Twitter- que “seguro que a un candidato de 30 años con pocas posibilidades de salir iban a recibirlo grandes empresas para financiarlo”.

A raíz de la emisión del reportaje, distintos parlamentarios se han referido al supuesto financiamiento irregular de la campaña a diputado de Sichel, todo esto, de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

El diputado Gabriel Ascencio, actual jefe bancada DC, dijo: “Cada uno de nosotros firma nuestras rendiciones de cuenta, es imposible que no supiera. Puedes tener un administrador que te ayude, pero tú sabes lo que gastaste y lo que ingresó (...) Él sabía perfectamente de dónde venían los fondos. Yo como candidato siempre supe de dónde venían mis financiamientos. El cojo siempre le echa la culpa al empedrado”, finalizó.

El jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto, sostuvo que “Sebastián Sichel creo que políticamente ya está muerto. Derechamente está fuera de carrera presidencial. Está inhabilitado moralmente por la propia ciudadanía después de haber conocido sus vueltas de carnero permanente, su doble estándar sistemático que dice una cosa y después dice exactamente lo contrario, es un verdadero camaleón”.

En paralelo agregó que “yo creo que, sinceramente, lo de Sebastián Sichel a estas alturas ya es patológico, tiene rasgos de mitómano porque efectivamente no es posible que cada vez que se le pregunta algo no sea capaz de responder directamente con sinceridad (...) eso simplemente no da confianza a Chile para tener un gobernador con esas características”.

Por otra parte, el diputado de Renovación Nacional, Raúl Celis, expresó: “Espero una respuesta más aclaratoria, porque reitero, los documentos presentados son tan fundados que es difícil creer que él no haya sabido” y añadió que “en estas situaciones hay que reconocer los errores cuando uno se equivoca y pedir las disculpas respectivas”.