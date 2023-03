Trastienda de una carta: cómo la misiva de Teillier a la militancia condiciona las internas del PC

Este mes, Guillermo Teillier cumplirá 18 años a la cabeza del partido, tras asumir en marzo de 2005, luego de la muerte de Gladys Marín. Su aniversario en la presidencia de la tienda posiblemente no será lo que a él le hubiese gustado, en consideración de que, desde el 2 de febrero de este año, el exdiputado ha estado internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, luego de sufrir una una trombosis intestinal, complicaciones derivadas del Covid-19 y una posterior neumonía.

Ayer por la noche, el partido dio a conocer una carta de cinco páginas que el sábado Teillier envió, desde el hospital, al comité central del PC. De acuerdo a cercanos, lo hizo por su cuenta, a través de un computador que ha tenido con él durante su estadía hospitalaria. En la misiva, además de abordar distintas discusiones políticas, el timonel sinceró algunos detalles de sus problemas de salud, que lo han mantenido alejado de la primera línea de la discusión política.

Sobre este punto, Teillier escribió “no es que yo quiera ocultar lo que ha sido mi estado de salud, ni su gravedad, lo voy a dar a conocer personalmente al comité central con todas las secuelas que van a quedar”.

Además, confesó que “he estado al tanto de los intentos por conocer (mis) informes médicos con un mero objetivo de introducir, por parte de algunos medios de derecha, otra discusión en el partido: la de una presunta disputa de poder al interior de nuestras filas”. “Sería muy dañino que, en medio de la campaña que vamos a enfrentar, tener encima una ofensiva mediática sobre este tema”, agregó.

Si se ha hablado de una “disputa de poder”, es debido a que, en su ausencia, el secretario general de la tienda, Lautaro Carmona, ha tenido en un importante despliegue. De hecho, es quien asiste a los comités políticos en La Moneda, las reuniones por temas electorales, entre otras instancias.

En este sentido, la diputada comunista Daniela Serrano, una de las integrantes del comité político PC, señala que “siempre la dirección del partido ha sido colectiva. Cuando no está la primera autoridad unipersonal, está la segunda autoridad y seguimos funcionando. En estos momentos, no es que el compañero (Teillier) no esté, sino que está delicado de salud”.

En cuanto a una eventual sucesión, Teillier sostuvo en su carta que “no es tabú pensar en cómo quedarán las cosas para adelante en el partido”, pero enfatizó que “no estamos atenazados ni constreñidos por el tiempo, la dirección colectiva del PC funciona, estamos sacando nuestra política adelante y tenemos tiempo y espacio para hacer las cosas bien. Nadie podrá decir que la enfermedad del presidente ha sometido al partido a una crisis de conducción”.

Su sucesión no es una materia que se discuta abiertamente en Vicuña Mackenna 31, donde funciona la sede de la colectividad, puesto que parte de la militancia considera de “mal gusto” hablar del tema mientras el actual líder PC cumple reposo médico. Sin embargo, en sigilo, el dilema se mantiene latente, en consideración de que había un compromiso tácito del congreso del Partido Comunista de 2020 -el último que realizó la colectividad en medio de la pandemia- que establecía que el período de Teillier duraría hasta fines de 2022 o inicios de 2023.

A pesar de que legalmente los cargos directivos pueden elegirse por un máximo de cuatro años, en el último cónclave -convocado con cierta “emergencia” a raíz de las limitaciones sanitarias propias de pandemia- no se pudo discutir con profundidad la duración del período, por lo que se optó por continuar con la dirección establecida, con Teillier a la cabeza. Por lo mismo, algunos dirigentes consideran que ese último congreso fue más bien de transitoriedad y el debate se ha mantenido abierto.

No obstante, aún no hay una fecha clara para realizar una nueva sesión de esa instancia partidaria. Entre algunos de los integrantes del comité político plantean que podría ser después de las elecciones de consejeros constituyentes, programadas para el próximo 7 de mayo. Consideran que debe ser así, según explican, ya que de ese modo el partido podrá concentrar todos sus esfuerzos en la campaña y no caer en las “distracciones” que implica un recambio en la directiva. Todo depende, eso sí, de cómo evolucione la salud de Teillier.

En entrevista con La Tercera Sábado, en enero de este año, Teillier profundizó en que, si bien él fue electo por cuatro años como presidente de la tienda -hasta 2024-, “por mí, ojalá se adelantara un poco. O sea, no por mí, sino por los acontecimientos (...). Creo que otra vez nos pillará la máquina... Vamos a ver qué pasa de aquí a la elección de los consejeros, que es el primer paso. De ahí para adelante, a lo mejor se despeja el horizonte”.

Consultado sobre si, en consideración de su salud, ha tomado alguna definición sobre replegarse en el partido, dijo que “no me puedo postular nuevamente a presidente. Ahora, miembro del comité central puede ser, o de la comisión política. Eso lo decidirá el Congreso del PC y no me quiero adelantar, pero soy materia disponible”.

La misiva, en todo caso, dejó instalada la convicción de que Teillier está y quiere estar activo, pese a su estado de salud, por lo que entre los comunistas descartan un recambio inmediato. En esta línea, la diputada Serrano señala que “la carta del presidente tiene como propósito principal poder transmitir seguridad a la dirección colectiva del partido sobre las decisiones que está tomando en este agudo momento político. Esta carta se traduce en una muestra de confianza, en la cual él como primera autoridad del partido está al tanto de las decisiones que nosotros estamos tomando”.

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados comunistas, Boris Barrera, dice que Teillier “cree que es importante, y yo también lo creo, que nos centremos en estos momentos en la discusión de la forma en que debemos enfrentar la situación económica de las personas para que no lo pasen mal, la recuperación de los sectores que fueron azotados por la tragedia de los incendios, y también el proceso constituyente”.

Y agregó: “Tenemos una cantidad inmensa de cosas muy importantes (...) y el pensar en este momento que es necesario un cambio de presidente creo que no da a lugar, porque el partido sigue funcionando, a pesar de que no esté él de manera presencial (...). El tema de la sucesión no es lo que debemos colocar en primer orden este año”.