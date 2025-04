Crítica gastronómica de Don Tinto: Peumayén, un paseo sabroso

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico.

Hace unos días me tocó andar por el Barrio Bellavista -que al menos de día se ve bastante tranquilo y hasta con turistas- por lo que aproveché de visitar Peumayén, un restaurante que lleva más de una década en la calle Constitución y donde no comía desde antes de la pandemia. A eso de la una de la tarde me ubiqué en su agradable terraza interior y decidí embarcarme en su Menú Orígenes Tierra ($39.900), que consta de cuatro tiempos, cada uno con pequeños bocados inspirados en lo que ellos llaman comida ancestral chilena. Para beber pedí una copa de Little Quino Sauvignon Blanc ($4.300).

El primer tiempo corresponde a su ya famosa panera, que viene desde hace muchos años y que consiste en ocho pequeños bocados de diferentes panes -o masas- del territorio chileno, pasando por cosas como el Poe de Isla de Pascua, con plátano y coco, además de la kalatanta nortina, una fina tortilla cocinada entre piedras, el tradicional milcao chilote y el muy mapuche catuto; entre varias delicias más. Para partir, más que bien.

Luego llegó el segundo tiempo, que consistía en bocados de crocante de prieta, de papa rellena con carne, causeo de conejo en kalatanta y un paté de lengua con vegetales encurtidos. Todos muy interesantes, delicados y sabrosos. Pero ojo, la prieta y el paté de lengua eran simplemente superiores. Luego vino el segundo tiempo -pedí también una copa de Morandé Terroir Carmenere ($3.500)-, que tenía tres bocados bien particulares: una muy chilota chochoca (masa de forma cilíndrica elaborada con harinas de papa y trigo) rellena con carne deshilachada y salsa de pimienta de canelo, un conejo escabechado y un lomo de chancho confitado con puré de porotos al pilpil. Fue una poderosa y compleja combinación de sabores que se disfrutó mucho. ¿Lo mejor? Aunque por poco, la chochoca.

Para el cierre el tiempo de postres: muy ricas miniaturas de tarta de papaya, repollito relleno con crema de poleo y torta de hojarasca con majar y un toque de avellanas. A duras penas terminé, pero valió la pena.

Cuesta resumir la experiencia en Peumayén, pero podría definirla como un paseo por preparaciones y sabores que hace mucho no probaba y en algunos casos no conocía. Todo presentado en versiones amigables y ajustadas a la cocina de hoy. Claramente hay mucho más por redescubrir en la amplia carta de este restaurante (vinos incluidos), pero sin duda alguna que la opción de este menú -que también está en versiones mar y vegetariana- es un muy buen comienzo. Más que recomendable, para turistas y nacionales.

CONSUMO TOTAL: $47.700

DIRECCIÓN: Constitución 136, teléfono 949580141, Providencia.

HORARIO: Lunes a sábado 12:30 a 21:30 hrs (se recomienda reservar).

ESTACIONAMIENTO: (Pagado) a media cuadra.

PÚBLICO: Todo público (hay menú para niños).

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver