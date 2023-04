Gloria Hutt (Evópoli), candidata a consejera: “Probablemente los republicanos trabajarán para que no haya cambios”

Es una de las dos cartas de Evópoli para postular al Consejo Constitucional en la Región Metropolitana. La exministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt se ha desplegado para obtener uno de los cupos que busca el pacto Chile Seguro.

La también presidenta del partido más pequeño de Chile Vamos dice que espera arremeter con temas más liberales, que promueve esa tienda, marcando claramente una distancia con Republicanos.

¿Cuál será su bandera de lucha?

Nuestro foco tiene que ver con la libertad de las personas. La libertad de desplegar proyectos de vida sin interferencias de prejuicios, o sin que el Estado decida. La libertad de elegir es uno de los principios que nos preocupa proteger.

¿Qué se debería hacer distinto respecto de la Convención?

Muchas cosas. Primero, la estructura con que se diseñó todo este proceso. El marco de acuerdos, no partir de una página en blanco, la incorporación de conocimientos técnicos sobre Constitución, los resguardos del cumplimiento de las bases, y una representatividad a través de voto directo que tiene más estructura que la anterior. También creo que las inhabilidades para quienes llegan al Consejo son un aporte importante, porque la concentración estará en la tarea encomendada y no en posicionamiento personal. Es un avance que deberíamos revisar para el sistema político.

¿Recogería algo del proceso anterior?

Ese proceso tuvo el mérito de poner sobre la mesa temas relevantes, que lamentablemente quedaron mal resueltos y por eso voté Rechazo. Incorporar de manera explícita el cuidado del medioambiente, la descentralización, igualdad de género y la participación ciudadana son temas representativos. Eso da un análisis de partida para el nuevo proceso.

¿Qué valores liberales impulsarán desde Evópoli? ¿Han pensado en incluir temas valóricos?

Tiene que quedar el principio de que no se puede discriminar a nadie por su fe o condición sexual. En la Constitución deben quedar consagrados los principios y derechos de las personas. En leyes después se resuelve la forma en que cada uno de esos temas puede ser abordado. En principio deberemos proteger la posibilidad de que las personas desplieguen su visión libremente.

¿Incluirían temas de diversidad sexual, aborto, eutanasia?

Nuestra postura es que esos temas, si bien tienen una discusión en el marco de esta Constitución, deberían quedar en el nivel de los principios a proteger. Y después cada uno tiene una bajada propia.

¿Constituye una diferencia votar por Chile Vamos en vez del Partido Republicano?

Somos proyectos políticos muy distintos. Ellos rechazaron el borrador anterior para que quedara la Constitución actual, para que no hubiera cambios. Nosotros, Chile Vamos, rechazamos para hacer una buena y nueva Constitución. Los republicanos se retiraron de la mesa del acuerdo y descalificaron el proceso. Tenemos una visión muy distinta de la solución que el país quiere. Nuestra impresión es que lo más probable es que los republicanos trabajen para que no haya cambios en la Constitución, o que sean mínimos. Y esta es una oportunidad para hacer cambios de fondo.

¿Torpedearán el proceso?

No lo calificaría así, me parece peyorativo decir que van a obstaculizar o torpedear el proceso. Por algo están postulando. Me imagino que van con intención de trabajar. Pero también los antecedentes muestran que ese trabajo va a ir más en la dirección de que las cosas no cambien a la alternativa que nosotros promovemos, de que haya cambios mayores.

La exministra Gloria Hutt. FOTO : FRANCISCO PAREDES

¿Está de acuerdo con el umbral del 5% de los partidos para tener representación parlamentaria que propuso la comisión expera? Evópoli se vería afectado.

Estoy de acuerdo con que se hagan cambios para que haya menos partidos políticos y más representativos. Independientemente del caso de Evópoli. En situaciones de partidos que no llegan a ese umbral que está planteado, hay una presión por incrementar los simpatizantes o hacer alianzas. Que se ponga ese mínimo me parece que es sano para el sistema político.

Se critica que se da mucho poder a los presidentes de partidos.

Precisamente, esa es una de las dudas. Aquí tenemos que reforzar los caminos y las fuerzas institucionales y no las personalizaciones de poder. Es la misma discusión respecto de quién son los votos cuando un parlamentario se va. Mi visión es que siempre tiene que primar la institucionalidad, y no concentrar en una persona. Eso sería perjudicial.

¿Cuenta con el apoyo de su partido? Evópoli estaba tensionado tras las internas.

Me han dado explícitamente el apoyo todos. Los parlamentarios, los militantes. Tenemos en las próximas semanas varias salidas a terreno. Estamos todos muy entusiasmados con esta campaña. Y eso es indispensable.

¿Si sale electa renunciará a la presidencia de Evópoli?

Si llegara a ganar voy a mantener la presidencia del partido, reforzando los equipos internos. Hay un plan de trabajo que no lo hemos detenido. De hecho, tenemos en este momento trabajo en las regiones que está tan activo como lo habíamos propuesto desde el origen.