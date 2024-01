IA para todos: la gente pregunta, los expertos responden

Andrea Jara (67) jubilada

No creo que la inteligencia artificial reemplace a los humanos. <b>Esta tecnología ha sido creada por humanos, implementada por seres humanos y tiene que ir en beneficio de los seres humanos</b>. En realidad, vamos a eliminar tareas tediosas y/o tareas muy grandes, y en el fondo, esas tareas van en pro a una mayor productividad y un mayor bienestar para nosotros. Lo que sí es necesario, es focalizarse en ver cuáles van a ser los estudios que necesita tener, las capacidades y competencias que necesitan tener las nuevas generaciones para poder enfrentar las nuevas profesiones. Ojo, que ahora se viene la generación de los superhumanos con inteligencia artificial.

El desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día depende de dos elementos, principalmente, la enorme cantidad de datos que disponemos en la actualidad, imágenes, videos, textos, etc. Computadores muy poderosos, donde corren estas redes neuronales artificiales, específicamente las de tipo transformer, que toman estos datos y crean una representación matemática en la cual se puede, por ejemplo, calcular las probabilidades de que varias palabras aparezcan juntas en una frase o texto.

Como toda tecnología, la inteligencia artificial también tiene una parte buena y una parte mala. Por ejemplo,<b> podemos utilizarlas para decodificar el genoma humano y detectar ciertas enfermedades y hacer algún tratamiento</b>. Pero también, esa misma tecnología nos podría permitir decir: “bueno, esta persona padece tal enfermedad y para qué la vamos a contratar”, la vamos a estar discriminando. Entonces, eso es algo bastante malo y que no debe permitirse, no debe ocurrir. Y en ese contexto, la inteligencia artificial se tiene que regir por los más altos estándares éticos, preservando siempre los derechos fundamentales de la persona. No por ello hay que llegar a realizar regulaciones que restringen su desarrollo, porque evidentemente habrá más cosas buenas que malas. Pero hay que regular aquí una luz, hay que permitir aquello bueno.