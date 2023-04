Jorge Alessandri (UDI): “En la batalla contra la delincuencia, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y está muy lejos de tenerla”

Viene llegando del responso del mártir de Carabineros Daniel Palma. El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jorge Alessandri (UDI), hace un llamado a legislar con urgencia ante la crisis de seguridad del país.

¿Cuál será el tono de la derecha como oposición en este tema?

El tono es de sentido de urgencia. No podemos seguir esperando. Tenemos que tomar la responsabilidad. Me he comunicado con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe Kast, y ante la ausencia de urgencias legislativas hemos coordinado una serie de reuniones para seguir no solo con la Ley Naín-Retamal, sino que con el estatuto de protección de las policías, la carrera funcionaria. Todo lo que podamos hacer para proteger a nuestras policías y desincentivar al crimen. Me reuní con el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, quien me ofreció todo su apoyo para poner esto en tabla de inmediato.

¿Pero no subirán el tono?

No se me ocurre nada más duro que haber aprobado por amplio margen la Ley Naín-Retamal que el Presidente Boric cuando era diputado votó en contra, y que en su actual cargo habló en contra. La ministra del Interior, Carolina Tohá, le llamó la ley del “gatillo fácil”.Cuando el Congreso te devuelve con más de 100 votos en la Cámara ese proyecto de ley y te obliga a promulgarlo, para mí eso es ser duro. Ser duro no es una declaración a la prensa vociferante en los canales o los diarios. Ser duro es llevar lo que clama la ciudadanía a una agenda legislativa.

¿Seguirán abiertos a los acuerdos con el gobierno?

Efectivamente vamos a estar siempre de acuerdo en fomentar las buenas leyes. No estamos dispuestos a destruir el país, como lo hicieron ellos en la legislatura anterior. No vamos a tener ese tipo de oposición de este lado. Pero sí vamos a llevar adelante la agenda que sentimos que el país necesita. Le guste a quien le guste, le guste o no a las bancadas del Frente Amplio y el PC. Son leyes de sensatez y de emergencia. Se nota que La Moneda no tiene sintonía en estos temas con sus bancadas, por lo tanto le hemos dicho a la ministra Tohá que sepa que en materia de seguridad no tiene oposición. Que todo lo que mande para proteger a las policías o perseguir el crimen va a contar con los votos de Chile Vamos, y que no siga buscando votos donde nunca los va a tener, que es el PC y el Frente Amplio.

¿Quedó conforme con lo que fue el despacho de Naín-Retamal? Al principio los diputados tenían dudas sobre el artículo de defensa legítima privilegiada.

Habían muchas cosas que el Senado había mejorado del proyecto. Es verdad que había más detalle del artículo 7 en el proyecto de la Cámara Baja y el del Senado era más general. Pero creemos que con los otros cambios el proyecto quedó muy potente y bueno. Ley Naín-Retamal es el inicio de un ciclo legislativo. Tenemos 15 proyectos en lista para aprobar y que nuestras policías estén más protegidas. El próximo que tenemos en tabla es el que tipifica el delito de migración ilegal: la persona que entra de forma irregular estaría cometiendo un delito. El estatuto de policías, que significa equipamiento, cámaras personales en los vehículos y en los chalecos antibalas, para que nunca más un procedimiento se haga sin esa cámara.

¿Cómo responden al llamado del Presidente Boric a una tregua?

¿Qué significa tregua para el Presidente? Aquí nadie está en guerra. La única batalla es contra la delincuencia. Tomo las palabras de buena fe, vamos a estar ahí y vamos a ayudar al Presidente a convencer a sus bancadas del Frente Amplio y el Partido Comunista que Chile necesita más herramientas y más fuerza para perseguir la delincuencia.

¿Se debiera innovar con medidas como estado de excepción para la Región Metropolitana?

Uno puede estar de acuerdo con la necesidad, por supuesto que se requiere. Pero también hay que ser responsable y reconocer que no tenemos las capacidades para tener un estado de excepción en La Araucanía, la Macrozona Norte y además la Región Metropolitana. Es algo logísticamente irreal.

¿El gobierno ha calibrado que tiene minoría en comisiones?

Recuerdo cuando se discutieron las presidencias de comisiones, el gobierno nos decía que lo único importante era mantener Hacienda, por la reforma tributaria, y Trabajo, por la reforma de pensiones. Seguridad parecía ser una comisión no prioritaria. Resulta que las prioridades del país cambiaron, y la primera por lejos es seguridad. Por lo tanto, el gobierno va a tener que acostumbrarse a conversar con esos presidentes de comisiones y con el Parlamento. Porque evidentemente, en la batalla contra el crimen y la delincuencia no tiene mayoría y está muy lejos de tenerla.

¿Se debe cambiar al equipo de seguridad del gobierno?

Si la actitud va a ser mencionar a las leyes como “gatillo fácil” y pararse de las comisiones del Parlamento cuando no te aprueban una indicación, claramente hay que hacer un cambio.

¿Repercute el factor electoral en la forma que están legislando los parlamentarios?

Llevamos tres años con elecciones cada cuatro o cinco meses. Entonces sí, ha sido un periodo muy marcado por las elecciones, pero tenemos que tener la capacidad de levantar la vista y legislar para el Chile del futuro.

¿Se equivocaron los republicanos al rechazar el artículo de legítima defensa?

Republicanos, con muy buenas intenciones, dijo que quería mejorar la redacción del artículo. Pero intentamos explicarles que ir a una comisión mixta tenía riesgo. Al ir a una mixta puedes mejorar la redacción, pero también puedes quedar sin el artículo. El riesgo era demasiado grande y no estábamos dispuestos.