Multigremial de La Araucanía: hechos de violencia en la Macrozona Sur se duplicaron en un año

El viernes 25 de marzo se registró un nuevo hecho de violencia en la Macrozona Sur. En la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, un grupo de sujetos incendió dos maquinarias forestales.

Como éste, ya van 3.272 actos delictuales desde que la Multigremial de La Araucanía comenzó a registrarlos en 2008. En su último informe de 2021, se cuantificaron 471 atentados, más del doble de los ocurridos el año anterior, cuando hubo 228 sucesos violentos.

De esta manera, el 2021 alcanzó el récord del año con más eventos de este tipo, seguido del 2018 y 2019, con 321 y 311 casos, respectivamente. Cifras que para esa entidad revelan un aumento “sostenido de la violencia”.

La Región de La Araucanía concentra la mayor cantidad de atentados, con 255 hechos durante el 2021, mientras estos han ocurrido en 28 de sus 32 comunas. Le siguen la Región del Biobío (201 casos) y Los Ríos (11). Además, por primera vez se registraron atentados en las regiones de Maule y Los Lagos, con dos acciones en cada una.

Para Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial, aquello refleja el “crecimiento natural de una actividad que resulta beneficiosa y donde el sistema judicial y policial no actúa”.

Cambio en la estrategia delictual

Joel Ovalle (68) era un agricultor y presidente de la Junta de Vigilancia de Alboyanco, en Angol. El 18 de enero de este año fue asesinado con seis disparos percutados por desconocidos. Ese mismo día, Andrés Cristián Millanao Cayupe (22) corrió la misma suerte, mientras operaba una maquinaria forestal.

Estos hechos no son aislados. Desde el comienzo del registro de la Multigremial en 2008, 51 personas han muerto en un contexto de violencia en la Macrozona Sur. Durante 2021, según el estudio, 11 personas fueron asesinadas y 28 resultaron gravemente heridas.

Para la organización, ello revela un cambio en la estrategia delictual, ya que por primera vez la mayor cantidad de atentados fue contra personas comunes: solo en un año hubo 98 ataques. Cifra que se traduce en que cuatro de cada 10 casos de violencia es en contra de civiles, lo que antes era dos de cada 10.

El 21 de febrero de 2022 fueron encontrados acribillados Benjamín Bustos Manríquez (23) y Alejandro Carrasco Mellafe (30). Ambos jóvenes trabajaban en una empresa externa para la Forestal Mininco, prestando servicios de resguardo y monitoreo de incendios forestales.

El reporte de la Multigremial señala que en 2021 se registraron nueve ataques a trabajadores, lo que revela un crecimiento del 800% respecto de 2020, cuando solo hubo uno de estos casos.

Pero estos ataques no son los únicos que suben, pues hechos contra escuelas aumentaron un 700%, seguido de los ataques a iglesias (233%), a personas comunes (206%) y, por último, hacia agricultores (108%). (Ver gráfico)

Número de afectados en hechos de violencia y sus variaciones.

A juicio de Santibáñez, aquello refleja una “radicalización, otra escala en el conflicto”. Esto tendría relación, según él, con intereses económicos y delictuales, lo que se traduce en mayor violencia e intensidad en los actos. “Cuando la gente ve que puede hacer las cosas y no tiene costo, esto crece. A medida que la ley actúa, hay detenidos, sanciones y condenas, el fenómeno no crece. Lamentablemente, eso no ha sido así”, sostiene.

Finalmente, y en cuanto a bienes afectados, un 44% de estos ataques fue contra vehículos, 30% hacia construcciones -como casas- y un 24% a maquinarias y equipos de trabajo.

Estado de Excepción

Otro fenómeno que miran con atención es que, del total de los ataques en 2021, en el 86% de estos los blancos o víctimas no contaban con resguardo policial, lo que para la organización demuestra que la mayor seguridad inhibe los ataques.

Para esa entidad, desde la aplicación del estado de excepción constitucional, en octubre de 2021, existió una reducción en torno al 75% en los delitos de usurpación. Los que, según Santibáñez, podrían volver a subir con el fin de esta medida a partir de hoy, anunciado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“La cantidad de efectivos militares debió empezar a retirarse en la medida en que se logran los avances, no antes, porque significa desproteger a las personas”, concluye el dirigente gremial.

Visita de Monsalve

Ayer, en tanto, fue el primer día de la visita del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, a La Araucanía y Los Ríos.

Temas de seguridad e inversión pública y comunal, medidas para abordar la violencia rural y el subdesarrollo, fueron tratados en la jornada, en la reunión que sostuvo con los alcaldes de distintas comunas de la Araucanía, desarrollada en Temuco.

El alcalde de la capital regional, Roberto Neira, explicó: “conversamos un plan de inversión pública para la región(...) el tema de la seguridad que se va a reforzar con más carabineros, con más vehículos, inclusive algunos vehículos del ejército Mowag estarían pasando a Carabineros en los sectores más complicados”.

En antesala de su visita, un grupo radical de Malleco realizó un ataque incendiario dejando un lienzo en contra de Monsalve. Este aseguró que el gobierno de Gabriel Boric “no se va a dejar amedrentar y va a seguir en la senda del diálogo” de un problema que calificó como “político”.

El subsecretario aseguró que es necesaria una conversación que aborde temas de fondo y que “no excluya ningún tema, incluido, por ejemplo, la demanda territorial. discutir la reorganización de la presencia de la actividad empresarial en la región, pero eso se hace dialogando y esa es la voluntad del gobierno”.