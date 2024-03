Paz Fuica, concejala de Antofagasta: “No me esperaba la forma en que RD le dio tratamiento a toda esta situación”.

El lunes se cumplirán tres semanas desde que la concejala de Antofagasta Paz Fuica (suspendida militante de RD) dejó la cárcel luego de 52 días en prisión preventiva tras su formalización por el denominado caso líos de platas.

La también exfuncionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, quien llegó en julio del 2022 a esa repartición, ahora cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Esto, luego de que la Fiscalía le imputara el delito de fraude al Fisco por haber asistido al exseremi Carlos Contreras en la firma de los convenios que alcanzó la Seremi de Vivienda de Antofagasta con Democracia Viva.

¿Cuál era su relación previa con el seremi?

Fue mi jefe cuando yo trabajé con la diputada Catalina Pérez, él era jefe de gabinete y también fue presidente regional de RD. Y después, cuando estuve trabajando para la fundación en la seremia, también mantuvimos una relación de trabajo. Por supuesto que más cercana que con otras personas porque éramos compañeros de partido.

¿Y con Daniel Andrade?

Lo conocía porque él fue de la directiva nacional. Y después pareja de la diputada Catalina Pérez, para quien yo trabajaba. Entonces sabía perfectamente quién era y que él tenía un trabajo territorial. Y que tenía el trabajo con esta fundación. Lo ubicaba porque también él había hecho unos talleres acá en Antofagasta, con quien yo también colaboré como militante.

Menciona a la diputada Pérez. ¿Alguna vez habló con ella de los convenios?

Nosotros nunca conversamos al respecto de los convenios hasta que empezaron a cuestionar mi rol dentro del espacio y después cuando esto ya se hizo público. No sé si se conversó en profundidad con otras personas, yo no lo hice. Pero nunca fue algo secreto. En Antofagasta se sabía que esa fundación estaba trabajando aquí.

¿Pero nunca hubo una conversación suya con ella a propósito de esto?

No. Y la verdad es que es algo que yo me he cuestionado. Yo creo que sí ese fue un error no haber conversado más al detalle para evitar estas situaciones que pueden haber sido previsibles.

¿Qué posición tiene respecto a lo que le imputa Fiscalía?

No he cometido ningún delito. Nunca estuve en conocimiento, ni me coludí con nadie para efectuar un delito. Mi trabajo era de asistencia, que es como se reporta a los profesionales que están contratados en esta modalidad. La Fiscalía acierta en el sentido de que yo sí asistía, pero dentro de mis funciones y de la labor que yo tenía. Siempre tomé todos los resguardos administrativos y consultaba a funcionarios lo que se requería, porque yo soy conocedora de la materia, pero no de los procesos internos.

¿Y esos funcionarios nunca le advirtieron?

Nunca se levantó una alerta, por eso a mí me tomó tan por sorpresa cuando el caso salió a la luz. Las jefaturas sabían, estaban todas al tanto de las gestiones, por lo tanto, si hubiese habido alguna alerta, se conversaba en las reuniones. Permanentemente también venían las que son contrapartes desde Santiago.

¿Y el ministerio?

El ministerio advirtió respecto del número de contrataciones, que es lo que yo también conversé con el seremi.

¿Por los convenios el Minvu no les advirtió?

No. En la etapa en que yo llegué las fundaciones ya estaban definidas; por lo tanto, no participé en la definición de qué fundaciones iban a estar, pero sí qué convenios se iban a asignar a las nuevas fundaciones. Y ese es un trabajo que se hizo en conjunto, nunca fue cerrado.

La Fiscalía dice que sí participó...

No supe cómo se eligieron ni a cuántas habían convocado. Eso lo supe ya una vez cuando me instalo a trabajar. Pero las fundaciones ya estaban escogidas y entiendo que es por asignación directa. Entiendo la teoría de la Fiscalía y lo que ellos quieren decir es que yo en el fondo facilité la comisión del delito de hacer las gestiones que se me indicaban, pero en este caso yo lo descarto. Yo fui contratada para un trabajo, seguía indicaciones de las personas que tenían responsabilidad e iba haciendo o poniendo de manifiesto mis aprensiones, según mi experiencia territorial.

Fiscalía dice que Andrade le solicita colaboración para un convenio y que eso tendría una retribución ¿Alguna vez se le ofreció un pago por estos convenios?

Ninguna. Y mi defensa puso a disposición también mis cuentas, mi humilde cuenta del Banco Estado, la cuenta RUT, y mis otras cuentas personales en otros bancos, entonces yo descarto haber recibido cualquier tipo de pago, beneficio, retribución en dinero o de otra manera por un trabajo que he hecho de manera gratuita durante mucho tiempo.

¿Considera que Democracia Viva llegó a ese convenio por un vínculo político?

Considero que llegó ahí por un vínculo, no sé si político, yo creo que más bien personal. Tal vez si no se hubiesen conocido, no hubiese llegado ahí.

¿Carlos Contreras y Daniel Andrade?

Carlos y Daniel. Yo desconozco las motivaciones que tuvieron para hacerlo, no creo que hayan sido negativas. No lo vi de esa manera, lo poco que los conocí, no me es coherente. Pero si lo hicieron, yo no participé de eso.

¿Personalmente no le llamó la atención este convenio?

Yo se lo pregunté a Carlos de manera personal y me dijo que estaba todo en orden. Cuando llegué a la Seremi a trabajar, Jurídica dijo que las cuatro (fundaciones) tenían todo en orden. Me parecía que podía ser riesgoso, porque desde lo comunicacional es lo primero que uno puede ver. Yo la única vez que estuve en conocimiento de una potencial irregularidad fue por el tema de mi contratación, y renuncié.

Paz Fuica junto a Carlos Contreras. Foto: Instagram.

Contreras ha dicho que todo esto fue un error político. ¿Cuál es su reflexión?

Vi la entrevista que él hizo, donde hace este mea culpa. Y creo que es bueno que él lo diga de esa forma. Yo también creo que fue un error político. El exceso de confianza y la poca experiencia, el orgullo, pueden pasar la cuenta. Yo creo que ese fue el caso, porque nunca estuve en conocimiento de que nadie tuviese intenciones que fueran a perjudicar el trabajo que estábamos desarrollando desde hace muchos años en campamentos. Creo que es lo que se le ha criticado al Frente Amplio a lo largo del ejercicio de su corto periodo de gobierno: el orgullo, la soberbia, la falta de experiencia pueden haber pasado la cuenta. Pero sin duda aquí no hubo dolo, al menos no por mi parte.

¿A su juicio no hubo un mecanismo para favorecer a militantes?

Es lo que la Fiscalía está planteando, porque si bien es importante destacar aquí el tema en cuestión no es la mal utilización del recurso económico, porque las platas están en las cuentas, están rendidas. Se plantea que nosotros utilizamos este mecanismo de las fundaciones para favorecernos políticamente. Yo quiero insistir en que si es que hubo un diseño como ese yo no estuve involucrada, porque es cosa de revisar las personas que se contrataron para empezar este trabajo, no tienen vinculación directa con el partido. Yo no sé quién se ha beneficiado de esto, pero sin duda RD no fue.

¿Cómo se toma las declaraciones del alcalde Vodanovic y del trato de RD?

No sé si esperaba mucho de RD, pero lo que no me esperaba es la forma en que dieron tratamiento a toda esta situación y lo lamento mucho. Me imagino que las palabras del alcalde tienen que ver con algo que adolece nuestro país, que es el centralismo. Los compañeros de Santiago o de otras regiones no tienen idea de la realidad regional; por lo tanto, se dejaron llevar por la presión mediática y política del momento, y que es entendible también.

¿RD los dejó solos?

Sí, solos.

¿Cómo tomó la suspensión de su militancia?

Me la tomo con tranquilidad, en el fondo mi única intención de militar era buscar un espacio donde poder hacer incidencia política, creí que en RD lo iba a encontrar, creí que lo había hecho, lamentablemente en política las cosas son así, el costo siempre tiende a ser un poco más personal para bien y para mal.

¿A su juicio han recibido un trato desigual en el proceso judicial?

Uno podría decir que recibe un trato desigual porque yo siento que no hice nada no merecía ese trato, pero es el trato que corresponde, las instituciones funcionan en nuestro país, lamentablemente me tocó asumir las consecuencias de algo que no hice y que se está mal utilizando, pero la Fiscalía hace su trabajo.

Audiencia de formalización de la concejala Paz Fuica en dependencias del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Foto: Camilo Alfaro/ Agencia Uno.

¿Cómo definiría su paso por la cárcel?

Difícil, porque creo que nadie está preparado para perder su libertad de un día para otro, pero desde lo que yo hago el trabajo social, yo soy psicóloga de profesión, creo que fue súper nutritivo en el sentido de conocer una realidad que me era totalmente ajena, o sea, ahora tengo la intención de querer conocer un poco más de los sistemas penitenciarios.

¿Qué espera del proceso a futuro?

Espero que con mi defensa podamos presentar todos los antecedentes que den cuenta de que yo no participé de ningún delito, poder limpiar mi nombre y quedarme tranquila con eso. Yo lo único que pretendo es que ojalá la Fiscalía no encuentre mérito para acusarme por este delito, ni por ningún otro, y terminar mi periodo como concejala de la manera más comprometida y responsable dentro de lo posible.

¿Y su futuro político?

El futuro político puede esperar, pero creo que me importa más salvar mi futuro profesional. Lo político y lo que tiene relación con mi militancia están en pausa.