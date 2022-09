La inusual y sorpresiva respuesta de la ministra del Medio Ambiente sobre un tema clave del TPP11

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue consultada por la tramitación del TPP11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) en medio del tira y afloja en el oficialismo y las fluctuantes respuestas del gobierno sobre el proyecto. Si bien el propio Mandatario, Gabriel Boric, señaló esta semana que no se trata de una iniciativa que el Ejecutivo este impulsando, el titular de Hacienda, Mario Marcel -también desde Nueva York- dio una señal de apoyo al TPP11 asegurando que no impulsarían ninguna acción para entorpecer su votación en el Senado.

El secretario de Estado, además, destacó como estrategia del Ejecutivo -en medio de la polémica-, que la agenda del gobierno está en el trabajo para la firma, con los países miembros del TPP11, de un acuerdo bilateral (cartas laterales o side letters) para no aplicar los mecanismos de resolución de controversias, y luego lograr que estas sean respaldadas por el Congreso, en caso de que en la Cámara Alta estén los votos suficientes para la aprobación del tratado como está ahora.

“El gobierno va a ver por separado el tema de las cartas laterales, porque eso también requiere legislación (y otro proyecto de ley). Ese es un tema que está en el programa de gobierno y confiamos que vamos a tener el apoyo de todos los partidos que forman parte de la coalición, independiente de la votación que hayan tenido respecto al tratado”, sostuvo el jueves Marcel en medio de las críticas de Apruebo Dignidad al tratado.

Así, la ministra Rojas fue consultada sobre la tramitación del proyecto, ante lo cual señaló que no iba a “referirse” al tratado “porque no me corresponde”. “El gobierno ya se pronunció de que no va a impedir las negociaciones que están en este momento en el Congreso”, dijo. Luego fue inquirida respecto a las cartas laterales o side letters, sobre la importancia de que queden plasmadas en el proyecto paralelo y cuáles serían los puntos claves medioambientales. Fue ahí que sorprendió al asegurar: “No sé lo que son los side letters” (ver video).

La inusual respuesta se contrapone al mensaje transmitido por Marcel, quien venía manifestado en los últimos días que el Presidente y el gabinete respaldan la acción de impulsar los acuerdos bilaterales con los países miembros del TPP11.