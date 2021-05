Escolaridad completa para adultos: Una alternativa para emprender

Cursando segundo medio, Carlos Salas (67) perdió a su padre en un accidente en Antofagasta. Con solo 16 años y un hermano de 13 años, tuvo que comenzar a trabajar para salir adelante. “Quedamos solos con mi hermano, pues mi madre se había ido años atrás con otra pareja, y mis hermanas mayores -que estaban casadas-, nos cuidaron un tiempo”, cuenta.

Carlos recuerda que era un buen alumno cuando estudiaba en el “Comercial de Antofagasta”. Sin embargo, su sueño de terminar la enseñanza media se truncó por las circunstancias de la vida. “Me puse a trabajar, y a los 18 años tuve que hacer el Servicio Militar. Recuerdo que por ese entonces me tocó desfilar en la calle y que nadie de mi familia me fue a ver”.

Con los años Carlos se casó y tuvo dos hijos. Vivió un tiempo con su familia en Rancagua, donde se reencontró con su madre, y posteriormente se trasladó al norte del país. Un día, entrando a un negocio cerca de su hogar vio un afiche donde se daba a conocer el Programa de Nivelación de Estudios del Borde Costero, y al leer la información se entusiasmó: “En el afiche decía que las clases se iban a realizar en mi localidad, que es Chanavayita, así que con 65 años decidí inscribirme para terminar mi enseñanza media. Para mí fue un sueño de toda la vida completar mi escolaridad pues yo veía que mis hijos eran profesionales (contador y músico), mi esposa era jefa de personal y yo era el único que no tenía la enseñanza media completa. Entonces fue un desafío personal”.

Sin embargo, el esfuerzo de retomar los estudios fue todavía mayor para Carlos, pues tuvo que enfrentar un proceso educativo en contexto de pandemia y de forma online. “Yo nunca había estudiado de manera remota. Pero la Minera Collahuasi nos facilitó un tablet y elementos de estudio, y como uno ha experimentado con el celular, no se me hizo tan difícil. Fue así como terminé mi tercero y cuarto medio”.

Hace pocas semanas Carlos recibió su certificado de título en su casa. Se lo fueron a dejar junto a un reconocimiento por haber obtenido el premio al esfuerzo. La graduación también fue online y en ella todos los alumnos mostraron con orgullo su certificado. “Cuando recibí mi diploma anduve llorón todo el día y celebré con mi señora que siempre está a mi lado”.

Experiencia con futuro

El Programa de Nivelación de Estudios del Borde Costero se realiza desde 2010 en las caletas del litoral sur de Iquique, y ha beneficiado alrededor de 400 residentes del sector. Se trata de una iniciativa público-privada, que permite que vecinos y vecinas, que por distintas razones no concluyeron sus estudios, tengan la oportunidad de regularizarlos. Sobre la iniciativa, Marcos Gómez, gerente de la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal señala que: “El programa surge desde el Ministerio de Educación (Mineduc), como opción para apoyar a las personas que no han terminado su enseñanza media. Como gremio creemos que es muy importante que la comunidad cuente con su escolaridad completa, ya que así pueden mejorar sus perspectivas laborales. Este proyecto de responsabilidad social, primero se ejecutó en Iquique y Alto Hospicio, luego se extendió al borde costero, y hoy estamos en las comunas al interior de Iquique”.

Al respecto, César Gavilán, director ejecutivo de la Fundación Educacional Collahuasi, cuenta que a raíz de la pandemia los dos últimos años han sido todo un desafío para el programa: “Como observamos que esta iniciativa era muy importante para las personas, porque mejora su calidad de vida y autoestima, decidimos hacerlo de forma digital y dotamos de tablet y conectividad a todos los estudiantes. Es uno de los programas más potentes que tenemos y siempre estamos pensado dar más cobertura. Ojalá más adelante podamos escalar a programas de oficios”.

El programa actualmente se imparte en modalidad online y los resultados hasta la fecha han sido exitosos. “Fue desafiante adaptar a los estudiantes de distintas generaciones al uso de las tecnologías, pero logramos nuestro objetivo. Ellos, al culminar el programa, han logrado obtener otros logros, tales como su licencia de conducir, continuar estudiando en la educación superior, optar a mejores perspectivas laborales o de emprendimiento”, cuenta Gómez.

Edith Torres, habitante de la caleta Chanavayita, es otro de los casos de éxito del programa. No solo terminó su enseñanza media sino que su experiencia de escolaridad que culiminó en 2019, la motivó a seguir perfeccionándose. Así, realizó un curso en un instituto inmobiliario, logrando egresar como corredora de propiedades. “Tuve muy buenos compañeros, profesores y una excelente coordinadora cuando estuve en el programa. En ningún momento me sentí abandonada en una materia. Después de esa experiencia no paré y hoy soy corredora de propiedades y aspiro a tener mi propia oficina. Por eso, siempre les digo a los jóvenes que nunca es tarde para cumplir los sueños y que se hacen realidad si una se lo propone”.