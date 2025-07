Alza de las cifras de desempleo en Chile: Un rompecabezas laboral

Las cifras más recientes del trimestre marzo-mayo 2025 del INE son preocupantes. La tasa de desempleo de 8.9% en este momento del año anticipa un indicador invernal acercándose al 10%. Para las mujeres, el guarismo ya sobrepasa esta última cifra.

No vemos estas tasas desde la pandemia o la crisis financiera del 2008-9. Sin embargo, a diferencia de aquellos episodios, hoy no parece haber un factor claro que explique estas cifras en un contexto de crecimiento modesto, pero no recesivo.

Dos visiones predominantes han surgido para interpretar estas cifras. Por un lado, están quienes relacionan estas cifras con el alza del costo laboral generado por aumentos de salario mínimo sin precedentes en los últimos tres años, la reducción de la jornada laboral y los incrementos futuros de cotizaciones de la reforma de pensiones.

Por otro lado, otras opiniones han minimizado el rol de los costos para explicar el actual mercado laboral. Pese a que las alzas del costo laboral son indesmentibles (el Índice de Costo de la Mano de Obra ha aumentado 8.5% nominal o 3.9% real en el último año), los datos de empleo disponibles no son plenamente consistentes con la explicación de los mayores costos laborales.

Para evitar comparaciones excesivamente vinculadas al último dato disponible, se pueden comparar el empleo promedio del último año (abril-junio 2024 hasta marzo-mayo 2025) con la misma variable entre13 y 24 meses atrás (abril-junio 2023 hasta marzo-mayo 2024). Se aprecia, en primer lugar, que el empleo total cae marginalmente (-0.1%) pero es el componente informal el que se reduce (-1.4%), mientras que el formal aumenta (+0.3%). Dentro del empleo formal asalariado, el sector privado crece más (+0.6%) que el público (+0.2%).

Es difícil reconciliar estas cifras con la hipótesis de que el aumento del costo laboral es la explicación de la debilidad actual del mercado laboral, especialmente por el comportamiento del empleo informal, que no es directamente afectado.

Es cierto, por otra parte, que no sabemos qué habría ocurrido si los costos laborales hubiesen evolucionado más moderadamente en los últimos años (en jerga económica, no conocemos el contrafactual). Un estudio del Banco Central de Chile referido en el IPOM de diciembre 2024 sugiere que tendríamos un crecimiento mayor del empleo asalariado privado sin el fuerte reajuste de salario mínimo de julio 2024.

“La informalidad se ha reducido en 2025 porque menos personas en inactividad se vuelven ocupados informales, y la incorporación de desocupados a la informalidad, aunque sigue sumando, está decayendo”.

Por otro lado, el comportamiento del empleo informal es una pieza aparentemente difícil de encajar en el rompecabezas. La teoría moderna de determinación del desempleo (fricciones de búsqueda), con extensiones que permiten incluir empleo informal muestra que cualquier regulación del sector formal afectará a la informalidad por la vía de cambiar las opciones de empleo disponibles.

Para usar este marco analítico se analizan las transiciones laborales obtenidas de la Encuesta de Empleo del INE. Utilizando encuestas de empleo sucesivas, se observa que la principal razón detrás del alza del desempleo es la mayor dificultad para salir de él. Las transiciones del desempleo hacia empleos formales están cayendo, y aunque los flujos del desempleo hacia empleos informales siguen aumentando, lo hacen a un ritmo menor. La salida más lenta pesa más que la disminución de personas que llegan al desempleo desde empleos formales, informales, o de la inactividad durante 2025.

Además, la informalidad se ha reducido en 2025 porque menos personas en inactividad se vuelven ocupados informales, y la incorporación de desocupados a la informalidad, aunque sigue sumando, está decayendo. Las menores entradas de personas en informalidad superan a las salidas de la informalidad, que se mantienen estables, salvo por el menor flujo de informalidad a desempleo.

También es útil analizar el comportamiento de búsqueda de personas que están ocupadas. Los ocupados en búsqueda de otro puesto han aumentado en un 7.4% para ocupados formales y 7.1% para los informales durante 2025. Si además consideramos el modesto aumento del 3.3% en los avisos de empleo en seis grandes portales en línea entre 2023 y 2024 (informe anual SENCE-SABE), se obtiene una mayor competencia por los puestos de trabajo disponibles. Los trabajadores ocupados, formales e informales, están compitiendo por los puestos disponibles con los desocupados, posiblemente debido a incertidumbre o búsqueda de mejores condiciones.

En suma, la dificultad para salir del desempleo, especialmente hacia empleos formales, es entendible por la mayor competencia de postulantes ocupados. Al mismo tiempo se registran menos personas entrando en informalidad, quizá por empleos formales más atractivos. El aumento de costos laborales por sí solo puede jugar un rol, pero sumados a los elementos expuestos, a menudo no considerados, permiten comprender mejor un mercado laboral en dificultades.