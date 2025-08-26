SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

El síndrome del pato cojo: cuando el gobierno actual no ha concluido, pero ya es historia

"Si los últimos meses serán de mera administración, sin grandes reformas en la agenda y con el objetivo de 'salvar los muebles', entonces nada mejor que hacerlo con una retórica muy particular: cerrando el círculo iniciado en marzo de 2022, cuando esta nueva generación llegaba al poder con la ambición de cambiarlo todo", dice Roberto Munita Morgan, director de Administración Pública de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello.

Roberto MunitaPor 
Roberto Munita

En política, pocas metáforas hacen más sentido que la del “pato cojo” para explicar los avatares que sufre un gobierno en sus postrimerías.

El pato es un animal sumamente versátil: puede caminar, correr, nadar y hasta volar. Pero un pato cojo no puede hacer nada de lo anterior. Queda inmóvil.

Por eso, esta imagen es útil para explicar el momento final de un gobierno: es un momento en que se pierde el control de la agenda pero no por una crisis, sino porque la opinión pública, los medios y la clase política ya están pensando en el futuro, y el gobierno actual ya es historia.

Es inevitable: toda administración, tarde o temprano, sufre el síndrome del pato cojo. La pregunta es cómo enfrentarlo. Y aquí la estrategia del actual oficialismo parece apuntar hacia volver a las raíces. En la recta final de su período, hay pequeñas luces de que una construcción que se asemeja a los orígenes de Apruebo Dignidad, cuando se hablaba de los círculos concéntricos de poder y el Frente Amplio marcaba la pauta.

“Para reemplazar a Mario Marcel, Boric optó por Nicolás Grau, hasta ahora ministro de Economía y cercano tanto generacional como ideológicamente al Presidente. Esa decisión tiene muchas lecturas, y una de ellas dice relación justamente con la teoría del pato cojo”.

Es cierto que Álvaro Elizalde sigue siendo el hombre fuerte del gabinete —incluso fue enviado a Argentina para ayudar en la crisis entre hinchas de la Universidad de Chile y del club Independiente de Avellaneda— pero la reciente partida del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ligado al Socialismo Democrático, muestra cómo se están reordenando hoy las redes de poder.

En esta etapa de cierre, lo lógico era que Marcel fuese reemplazado por Heidi Berner, la actual subsecretaria. Habría sido un hito histórico: la primera mujer en encabezar Hacienda. Un relato redondo para una administración que, al menos en sus comienzos, insistía hasta el cansancio de ser feminista.

Con todo, si había razones de peso para no mover a la subsecretaria, otra jugada segura, conservadora y poco riesgosa habría sido recurrir a alguien con experiencia, como Nicolás Eyzaguirre. Él conoce las oficina de Teatinos 120 como la palma de su mano, y podría tramitar la última ley de presupuestos sin contratiempos. No por nada Bachelet lo instaló en Hacienda en plena crisis, al final de su período, en una jugada que fue leída casi como “en caso de emergencia rompa el vidrio”.

Sin embargo, Boric optó por Nicolás Grau, hasta ahora ministro de Economía y cercano tanto generacional como ideológicamente al Presidente. Esa decisión tiene muchas lecturas, y una de ellas dice relación justamente con la teoría del pato cojo: si los últimos meses serán de mera administración, sin grandes reformas en la agenda y con el objetivo de “salvar los muebles”, entonces nada mejor que hacerlo con una retórica muy particular: cerrando el círculo iniciado en marzo de 2022, cuando esta nueva generación llegaba al poder con la ambición de cambiarlo todo.

Así, hoy, a pesar de no haberlo conseguido, pueden argumentar que aprendieron en el camino y que están listos para asumir futuros desafíos. Y esa, en definitiva, puede ser la mejor forma de darle la vuelta al síndrome del pato cojo: no como un punto final, sino como tres puntos suspensivos.

Más sobre:LT BoardgobiernoGabriel BoricMario MarcelNicolás Grau

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Chile y el Acuerdo de Pandemias: una oportunidad histórica

¿Cuán difícil es emprender en Chile en medio de un bajo crecimiento económico? Revive A BORDO

Así está trabajando Chile para hacer frente a la próxima pandemia

¿Cómo dar el salto en educación? Las lecciones de cuatro exministros

Medicamentos en Chile: un gasto que no podemos seguir ignorando

El boom de las apps de entrenamiento: ¿podemos volvernos “fit” a través del celular?

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
¿Cuán difícil es emprender en Chile en medio de un bajo crecimiento económico? Revive A BORDO

¿Cuán difícil es emprender en Chile en medio de un bajo crecimiento económico? Revive A BORDO

2.
¿Cómo dar el salto en educación? Las lecciones de cuatro exministros

¿Cómo dar el salto en educación? Las lecciones de cuatro exministros

3.
Medicamentos en Chile: un gasto que no podemos seguir ignorando

Medicamentos en Chile: un gasto que no podemos seguir ignorando

4.
¿Nos reemplazará la Inteligencia Artificial? Analizamos su impacto en cuatro profesiones

¿Nos reemplazará la Inteligencia Artificial? Analizamos su impacto en cuatro profesiones

5.
Así está trabajando Chile para hacer frente a la próxima pandemia

Así está trabajando Chile para hacer frente a la próxima pandemia

6.
Chile y el Acuerdo de Pandemias: una oportunidad histórica

Chile y el Acuerdo de Pandemias: una oportunidad histórica

VIDEOS

Así será el recorrido del Tren Santiago-Batuco: comenzaría a operar en 2030

Así será el recorrido del Tren Santiago-Batuco: comenzaría a operar en 2030

Maltrato animal en Los Ángeles: hombre se bajó de un auto para golpear a un perro con herramienta

Maltrato animal en Los Ángeles: hombre se bajó de un auto para golpear a un perro con herramienta

Frente a su pequeña hija: hombre agrede a chofer de micro en Concepción

Frente a su pequeña hija: hombre agrede a chofer de micro en Concepción

El sorprendente encuentro entre un cóndor y un fotógrafo en Machalí

El sorprendente encuentro entre un cóndor y un fotógrafo en Machalí

Servicios

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga
Chile

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Detenidos por asalto a servicentro y encerrona a Ernesto Díaz Correa grabaron video festejando con el auto del relator

Estos son los montos que recibirán los trabajadores públicos por el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones
Negocios

Kast responde a Jara por críticas a eliminación de préstamo al Estado en la reforma pensiones

Coeva de Ñuble aprueba proyecto eólico Los Coihues por US$470 millones: se instalarán 47 aerogeneradores

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración
Tendencias

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico
El Deportivo

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico

Javier Correa calienta el Superclásico y le da con todo a Marcelo Díaz: “Después dicen ser diferentes y muestra la hilacha”

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha
Finde

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”
Cultura y entretención

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Entre premios y el sueño del Oscar: el viaje de la aclamada cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC
Mundo

Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky

Israel defiende el ataque contra el hospital Nasser ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo