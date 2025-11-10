OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Lo bueno, lo malo y lo feo de la Franja Presidencial 2025

    En un nuevo capítulo de A BORDO, Polo Ramírez conversó con Carol Frost, directora de la Escuela de Publicidad de la UNAB, y con Marco Moreno, analista político de la Universidad Central, sobre los puntos altos y bajos de la propuesta audiovisual y mensajes de los candidatos presidenciales. 

     
    Video:

    A pocos días del domingo 16 de noviembre, jornada que definirá quiénes siguen en la competencia por el sillón presidencial, ¿qué tan original, efectivo y atractivo es el mensaje que están entregando los ocho candidatos en contienda?

    ¿Cuál ha sido el segmento más atractivo, el más original y el mejor en términos de factura? ¿Y cuáles han quedado al debe?

    Sobre la factura audiovisual, la inclusión de actualidad, el uso de humor e IA y otros detalles, conversamos en este nuevo capítulo de A BORDO con dos expertos del mundo de la publicidad y la política: Carol Frost, directora de la Escuela de Publicidad, perteneciente al Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, y Marco Moreno, analista político, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central de Chile.

    Más sobre:LT BoardA Bordobranded-ltboardelecciones presidenciales 2025franja electoral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Columna de la abogada Agustina Davis: Ley Tommy Rey y la justicia interpretativa en tiempos digitales

    Estas son las células que podrían convertirse en la cura para las enfermedades autoinmunes

    Desde Shein hasta Amazon: 5 claves para entender cómo funciona el IVA a las compras internacionales

    La crisis de las tarifas eléctricas, de la A a la Z

    Por qué el amor después de los 40 se ha convertido en un gran negocio

    SQM y la justicia tardía: ¿precedente o exceso?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Desde Shein hasta Amazon: 5 claves para entender cómo funciona el IVA a las compras internacionales

    Desde Shein hasta Amazon: 5 claves para entender cómo funciona el IVA a las compras internacionales

    2.
    Estas son las células que podrían convertirse en la cura para las enfermedades autoinmunes

    Estas son las células que podrían convertirse en la cura para las enfermedades autoinmunes

    3.
    Por qué el amor después de los 40 se ha convertido en un gran negocio

    Por qué el amor después de los 40 se ha convertido en un gran negocio

    4.
    Columna de la abogada Agustina Davis: Ley Tommy Rey y la justicia interpretativa en tiempos digitales

    Columna de la abogada Agustina Davis: Ley Tommy Rey y la justicia interpretativa en tiempos digitales

    5.
    Lo bueno, lo malo y lo feo de la Franja Presidencial 2025

    Lo bueno, lo malo y lo feo de la Franja Presidencial 2025

    6.
    Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

    Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

    VIDEOS

    Mujer lanza café hirviendo a gerente de McDonald’s tras discusión por su pedido

    Mujer lanza café hirviendo a gerente de McDonald’s tras discusión por su pedido

    Captan tensa discusión entre alcalde de Los Ángeles y Core del Biobío en fiesta costumbrista

    Captan tensa discusión entre alcalde de Los Ángeles y Core del Biobío en fiesta costumbrista

    Pánico en Mall Arauco Maipú: delincuentes protagonizan violento asalto con disparos

    Pánico en Mall Arauco Maipú: delincuentes protagonizan violento asalto con disparos

    Sin pararse de su asiento: así fue el frío saludo del Presidente Boric a Javier Milei en Bolivia

    Sin pararse de su asiento: así fue el frío saludo del Presidente Boric a Javier Milei en Bolivia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año
    Negocios

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

    Codelco y SQM finalmente reciben la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio

    Mercados globales suben ante señales del fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja
    El Deportivo

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

    En vivo: la Roja enfrenta a Canadá en la búsqueda de avanzar a segunda fase en el Mundial Sub 17

    “Van para atrás”: la grave acusación de Leonardo Gil contra sus compañeros que escandaliza al fútbol argentino

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile
    Mundo

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte
    Paula

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía