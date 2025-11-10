Lo bueno, lo malo y lo feo de la Franja Presidencial 2025

Video:

A pocos días del domingo 16 de noviembre, jornada que definirá quiénes siguen en la competencia por el sillón presidencial, ¿qué tan original, efectivo y atractivo es el mensaje que están entregando los ocho candidatos en contienda?

¿Cuál ha sido el segmento más atractivo, el más original y el mejor en términos de factura? ¿Y cuáles han quedado al debe?

Sobre la factura audiovisual, la inclusión de actualidad, el uso de humor e IA y otros detalles, conversamos en este nuevo capítulo de A BORDO con dos expertos del mundo de la publicidad y la política: Carol Frost, directora de la Escuela de Publicidad, perteneciente al Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, y Marco Moreno, analista político, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central de Chile.