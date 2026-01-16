SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Qué nos depara la inteligencia artificial para 2026?

    Polo Ramírez conversa esta semana con los académicos Claudia Bascur -vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello- y Néstor Becerra -profesor titular de la Universidad de Chile y experto en IA- sobre las novedades que tiene para este año la herramienta tecnológica que ha cambiado por completo nuestra forma de vivir, trabajar y entretenernos. 

    La Tercera
    Después de un 2025 que nos sorprendió con avances en medicina, educación y las distintas áreas productivas, pero también nos sorprendió en nuestra vida cotidiana, con nuevas herramientas para la generación de video, voz, texto e imágenes que lograron alcanzar un nivel de realismo que desafió la distinción con contenidos creados por humanos, ¿qué novedades podremos esperar por parte de la IA este año?

    ¿Cuáles son los grandes temas de los que deberemos hacernos cargo en 2026? ¿Y qué pasará con el gran miedo a que la IA haga desaparecer puestos de trabajo?

    De eso y más trató el nuevo capítulo de A Bordo, que tuvo como invitados a Claudia Bascur, vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello y especialista en Inteligencia Artificial integrada a la educación, y al doctor Néstor Becerra, profesor titular de la Universidad de Chile, creador del Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de Voz, donde ha investigado la inteligencia artificial y el procesamiento de señales aplicado a temas multidisciplinarios.

